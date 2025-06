Mazón se reunirá con víctimas de la dana en la 'zona cero' tras la petición de una de las asociaciones

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes que mantendrá una reunión con víctimas de la dana en la 'zona cero'.

Así lo pedía una de las asociaciones de afectados, la de Damnificados DANA Horta Sud Valencia, que preside Christian Lesaec.

Esta organización celebró una asamblea el pasado viernes, en la que votaron si debían reunirse o no con Mazón. Lesaec también llamó personalmente a algunos de los familiares de las víctimas para tener "una pequeña valoración" de ellos.

Tras la consulta interna, la asociación decidió rescatar una carta que la entidad ya envió al presidente de la Generalitat en marzo, en la que solicitaba "que acudiera a la zona cero".

De esta manera, le pidieron que la reunión tuviera lugar en uno de los municipios afectados en lugar de en el Palau al considerar que el encuentro era "algo válido y necesario a pesar del dolor que llevan las familias", comentó Lesaec.

Eso sí, resolvieron que en la reunión se le transmitiera a Mazón que "debería de presentar su dimisión".

El presidente de la Generalitat ha aceptado la solicitud. "Su petición será atendida. Me he puesto en contacto con el presidente de la asociación, Christian Lesaec y le he dicho que estamos a su disposición", ha afirmado este lunes.

Mazón ha destacado que desde el Ejecutivo valenciano están teniendo "un contacto permanente con él" y que, aunque todavía no hay fecha para la cita, están "a expensas de ultimar los detalles".

"Hoy nos estamos poniendo en contacto también con las otras dos asociaciones para trasladarles nuestra voluntad de reunirnos", ha comentado el presidente de la Generalitat.

El líder del Gobierno autonómico ha recordado que las asociaciones "claro que podrán participar en la comisión de investigación" de Les Corts, como también pedían y ya trasladó el PP la semana pasada.