Valencia inicia las obras de su ‘hotel de insectos’ en pleno centro de la ciudad: qué es y cuándo estará

Está a punto de ser una realidad. Las obras para construir el nuevo hotel de insectos ya han comenzado, aunque no se precisa de ladrillos ni hormigón. Se trata de un proyecto destinado a potenciar la biodiversidad urbana en Valencia.

Esta idea viene de años atrás, pues surgió del anterior equipo de gobierno, encabezado por Joan Ribó. En un primer momento, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tenía otro plan, aunque finalmente ha decidido seguir adelante con el proyecto inicial.

Lo antes fue en los Jardines del Turia un campo de fútbol de tierra y hasta hace pocos días era un solar algo descuidado, ahora luce vallado y con máquinas excavadoras que ya allanan el terreno para darle un nuevo uso.

Se trata de un hotel para insectos. Esto no quiere decir que diferentes especies de bichos vayan a venir a Valencia a tomar el sol y comer paella, sino que los que ya residen en la ciudad contarán con un jardín con vegetación que ayude a aumentar la biodiversidad.

Las obras han comenzado a finales de mayo, y cuentan con un "plazo de ejecución de cinco meses", según fuentes municipales. Todo apunta a que estará listo para el otoño.

La parcela que se va a usar para ubicar este jardín se encuentra situada justo enfrente de las Torres de Serranos, un lugar céntrico para el que Catalá tenía otros planes, aunque parece que ya los ha reubicado.

Ella quería situar en este antiguo campo de fútbol un nuevo parque infantil, pues la zona céntrica de la ciudad carece de grandes parques para los más pequeños. Así, su idea era levantar un parque en forma de barco, concretamente el de Gulliver.

La idea de este parque similar al famoso Gulliver nace del proyecto (Con)fluir, que en marzo de 2023 gana el concurso de ideas para crear el parque de la Desembocadura en Nazaret.

Se trata de un triángulo que, en lugar de amoroso, relaciona proyectos y ubicaciones. Ribó quería el barco en Nazaret y los insectos en Serranos. Catalá, el barco en Serranos. La solución: el hotel de insectos en la ubicación inicial para no perder la financiación europea del proyecto.

Así, esta actuación municipal se enmarca dentro del programa 'Renaturalización Valencia 2022', y cuenta con la financiación europea a través de los fondos Next Generation.

Pero Catalá no se rinde, y quiere que los vecinos del centro de la ciudad cuenten con un gran parque en el río. Como ha anunciado este miércoles y adelanta Las Provincias, el antiguo cauce del Turia contará próximamente con tres grandes parques dedicados a Gulliver.

"Queremos que el relato siga el viaje de Gulliver: junto al mar, el barco en el que llega; en medio, el parque de toda la vida; el tercero, río arriba, ha de seguir la historia del cuento", ha afirmado Catalá.

Las nuevas incorporaciones estarán bastante alejadas la una de la otra. La primera, la ya conocida, se ubicará en el nuevo parque de la Desembocadura. Será allí donde se incluirá la idea del barco de Gulliver.

El tercer parque, aunque no estará donde inicialmente quería Catalá, bajo de las Torres de Serranos, intentará que no se vaya muy lejos. Así, la idea del consistorio es construirlo en la zona de la Petxina. Más concretamente, frente a la Estación de Autobuses, aunque no existe un proyecto claro.