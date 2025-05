Qué fue de Marta, la mejor nota de la Selectividad 2024 (PAU) en la Comunitat Valenciana: "Ya no me autoexijo como antes"

Con un 9,87 sobre 10 en la fase obligatoria, Marta Zvorygina se convirtió en la mejor alumna de la Comunitat Valenciana en la Selectividad 2024 (PAU). Pero, ¿cómo le ha ido a esta valenciana en su primer año de carrera universitaria?

EL ESPAÑOL ha podido hablar con esta joven de Canals, que decidió estudiar Traducción en la Universitat de València. Y no le ha ido nada mal. En su primer año como universitaria ha logrado tres Matrículas de Honor y dos sobresalientes.

"Ya no me autoexijo como antes", confiesa, tras quitarse la presión que genera presentarse a las Pruebas de Acceso a la Universidad. Marta se consideraba muy perfeccionista, pero ahora lo es "en menor medida".

Y aunque a fecha de hoy se encuentre en plena época de exámenes del segundo cuatrimestre, afronta cualquier prueba "con más tranquilidad".

Zvorygina estudió en el Instituto de Francesc Gil de Canals y su nota media de bachillerato resultó ser de 10. Pese a la creencia de que los mejores estudiantes eligen estudiar grados de la rama de Ciencia, no siempre es así. Marta eligió hacer lo que le gustaba: Traducción.

Pasado un año, y aunque el primer curso sea introductorio, señala que está "muy ilusionada" con su elección. "En un principio quería dedicarme a la traducción de libros, pero gracias a unas jornadas que tuvimos en la universidad, me genera mucha más curiosidad la interpretación", expresa, entusiasmada.

Marta, de 17 años, la nota más alta de la PAU 2024 en la Comunitat Valenciana. EE

Los cambios que le esperaban en esta nueva etapa le generaron expectativas altas. También miedo. Entre ellos, la joven tuvo que mudarse a la capital porque desde su pueblo se tarda una hora en llegar a Valencia.

"Durante el primer cuatrimestre me frustré más. No conocía el funcionamiento de la universidad. Tampoco sabía si iba a conocer a gente, pero he mejorado en la manera de afrontar la vida. Ahora tengo una visión más positiva", asevera.

Tras su experiencia, Marta Zvorygina comparte consejos a los estudiantes valencianos que se presentan a estas pruebas de acceso. Les recomienda, sobre todo, afrontarlo con "tranquilidad y optimismo".

"Al final estás todo el curso estudiando. Esto es sentarte a hacer otro examen como en el instituto, solo que en un lugar desconocido", dice.

De esta manera, anima a que cada uno confíe en sí mismo y en su capacidad de salir adelante. También hace hincapié en la seguridad, además de saber organizarse y haber estudiado lo suficiente.

PAU 2025

Un total de 23.774 estudiantes de la Comunitat Valenciana se presentan este 2025 a las Pruebas de Acceso a la Universidad. Respecto a 2024, supone un descenso del 1,94%, según datos extraídos por la Secretaría Autonómica de Universidades ante las pruebas que comienzan el próximo martes.

De estos estudiantes, 9.865 son hombres (41,5%) y 13.909 mujeres (58,5%). Un 91,5% accede a las PAU tras haber cursado Bachillerato, mientras que el 8,5% restante lo hace tras realizar un ciclo formativo, según ha explicado la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez.

Por universidades, 6.665 realizarán las pruebas en la Universitat de València (UV); 5.976 lo harán en la Universitat Politècnica de València (UPV), 3.993 en la Universidad de Alicante (UA), 2.879 en la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) y 4.261 en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

La Universitat de València (-4,8%), la Universitat Politècnica de València (-1,97%) y la Universidad de Alicante (-3,15%) experimentan un ligero descenso en el número de estudiantes que se presentan a las pruebas de acceso a las universidades en comparación con el año pasado.

Las pruebas de la convocatoria ordinaria comenzarán el martes 3 de junio, con la prueba de Castellano y finalizarán el jueves 5 de junio, con el examen de Dibujo Artístico II, Artes Escénicas II, Análisis Musical II, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Latín II y Ciencias Generales.

En caso de solapamiento en el horario de algún examen, podría realizarse alguna prueba el viernes 6 de junio. Las notas podrán conocerse el 13 de junio a partir de las 13 horas y el periodo de revisión será del 16 al 18 de junio a las 14 horas. Las notas definitivas se publicarán el 20 de junio.