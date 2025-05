El terrible relato de la víctima de la 'manada' valenciana, violada por 15 hombres: "No tenía fuerzas para nada"

"No tenía fuerzas para nada". Es parte del estremecedor relato de la víctima en el juicio de la llamada 'manada' valenciana de la Vall d'Albaida. Pudo haber sido agredida sexualmente por al menos 15 hombres, aunque no todos han podido ser identificados.

Por estos hechos se sientan en el banquillo cuatro jóvenes acusados de violar en 2020 a la adolescente en una fiesta de cumpleaños, cuando ella tan solo tenía 14.

La joven, que ahora tiene cumplidos los 19 años, declaró este martes en el juicio que se celebra en la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia que no era consciente de lo que hacía por las copas que le habían dado. Por esta razón, tampoco pudo gritar ni marcharse de allí.

La vista arrancó este martes y concluirá, según el calendario previsto, el próximo 3 de junio con las declaraciones de los cuatro acusados que se sientan en el banquillo, además de las conclusiones y los informes.

El juicio debía iniciarse este lunes, pero el tribunal decidió reestructurar las sesiones tras admitir una petición de los acusados de declarar el último día.

En el procedimiento judicial, cuatro jóvenes están acusados de agredir sexualmente a la menor, representada por el abogado Juan Molpeceres, y que el día de los hechos tenía sus capacidades de raciocinio y voluntad mermadas tras la ingesta de alcohol.

La Fiscalía reclama penas que oscilan entre los cinco y los veinticuatro años de prisión. Según se desprende de la calificación fiscal consultada por Europa Press, uno de los jóvenes se enfrenta a 24 años de cárcel por dos delitos de abuso sexual; otros dos se enfrentan a 12 años por un delito de abuso sexual; y, el último, a cinco años por un delito de corrupción de menores.

La presidenta de la sala pidió a todas las partes que mostraran "respeto" en el interrogatorio a la víctima, a la que pidió disculpas de antemano: "Te vamos a hacer pasar un mal rato por tener que recordar los hechos, pero es necesario".

La joven, que rompió a llorar en varias ocasiones, relató, protegida por un parabán, las agresiones a las que fue sometida el 27 de septiembre de 2020 en el paraje conocido como El Salido. Al parecer, se encontraba en compañía de algunas amigas con motivo de la celebración de un cumpleaños.

Explicó, además, que no pretendía denunciar por "miedo al qué dirían" porque vive en "un pueblo pequeño y la gente habla mucho".

La chica, que necesitó tratamiento psicológico, afirmó ante el juzgado que los acusados debían conocer que era menor de edad, aunque no se lo comunicaron "directamente".

La Audiencia de Valencia juzga a cuatro hombres por abusar sexualmente de una menor de 14 años en estado de embriaguez. Efe / Ana Escobar

Según relató, uno de ellos porque estaba con una amiga suya de su misma edad; otro porque iban juntos al mismo instituto y se cruzaban muchas veces por los pasillos; otro lo conoció el día de antes, aunque no hablaron; y otro debía saberlo por su apariencia física.

A preguntas de uno de los abogados de los acusados, admitió que en su declaración ante la Guardia Civil sí que dijo que algunos podían pensar que aparentaba más.

También reconoció que la primera relación que mantuvo con uno de los acusados en un coche sí fue consentida -aunque al ser menor de 16 años este consentimiento no tiene validez legal-, y que el joven varón le dio una tercera copa.

"Comencé a sentirme muy mal, me daba vueltas todo, no podía estar de pie, tenía los ojos cerrados. Me tumbé en el asiento de atrás, creo que alguien me ofreció ir detrás del muro y dije que no", contó.

Luego empezó a bailar con dos de los acusados y se dirigieron detrás del muro donde fue agredida sexualmente, intercambiándose entre ellos y sin que ella fuera consciente de cuántas veces sucedió.

Después, recuerda que comenzaron a llegar más hombres y se turnaban para violarla, si bien no pudo contabilizarlos. El terrible episodio duró alrededor de una hora y media.

"A veces me giraba y veía a gente detrás de mí", señaló, e indicó que escuchaba las voces pero no les entendía -todos son de nacionalidad búlgara-.

Al llegar a casa, asegura que recibió varios mensajes insistentes por Whatsapp de uno de los acusados para "hacer un trío", acompañados de "corazoncitos" y con la promesa de que se podría quedar a dormir "para compensarla".

Ella se negó varias veces, pero finalmente accedió y acudió para "sentirse mejor" después de lo que había ocurrido, afirmó. Entonces comenzaron a "enrollarse" de forma voluntaria, pero llegó otro de los acusados, con quien no habló nada.

A este último hombre lo volvió reconocer "sin dudas" en la sala. Finalmente, mantuvo relaciones completas con ambos.

Plan preconcebido

Los agentes de la Guardia Civil que se encargaron de la investigación también declararon en la vista este martes. De hecho, testificaron que en la agresión pudieron participar hasta 15 personas -se llegó a detener a diez-, aunque no todas pudieron ser identificadas.

Los agentes confirmaron que los procesados se comportaron "como si hubiera un plan preconcebido". "Actuaron de maestros de ceremonia", precisaron.

El responsable de la Unidad de la Policía Judicial que llevó la investigación subrayó que la víctima en el paraje "estaba aislada, con mucha gente que no conoce, sin hablar su lengua" y con una gran ingesta de alcohol en su organismo.

"No tuvo capacidad de decir que no a nada", recalcó. Además, calificó a la chica de "inmadura, apocada y con poca autoestima" y dijo que se notaba que era "muy niña" tanto por las facciones de su cara como al hablar con ella.

El investigador contó que la víctima trató de "minimizar" lo sucedido, de que "no se supiera la magnitud" e incluso exculpar alguno de ellos.

Al respecto, contó que la chica cursaba cuarto de la ESO en el momento de la agresión y supo diferenciar entre las relaciones que para ella sí fueron consentidas de las que no lo fueron -aunque al ser menor de 16 años legalmente no pueden ser nunca consentidas-.

Para la joven, la relación inicial en un coche con uno de los acusados y una posterior en casa de uno de ellos sí lo fueron, mientras que todas las que sucedieron en el muro y que solo se atrevió a admitir a terceras personas, no.

Según sus declaraciones, habían abusado de ella al menos quince personas y le tuvo que practicar felaciones a "muchos". "Tenía miedo de quedarse embarazada y no sabría quién sería el padre", apuntó el responsable de la Policía Judicial.

La amiga que estuvo esa noche con ella, tal y como testificó, confirmó que la víctima "iba tambaleándose" y que la tenía que coger para que no se cayera al suelo. También recalcó que "al final todos los implicados y testigos dan validez a la declaración de la víctima".