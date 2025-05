La alcaldesa de Valencia marca distancias ideológicas con Vox: "Tiene que hacer un esfuerzo para ser un socio confiable"

María José Catalá ha querido marcar distancias ideológicas este miércoles con Vox y ha aprovechado para lanzar algún reproche. "Tiene que hacer un esfuerzo para ser un socio confiable", ha afirmado.

En una entrevista en À Punt, la alcaldesa de Valencia ha tratado de restar importancia al contenido de las discrepancias con sus socios en el consistorio que se evidenciaron en el pleno de ayer martes.

A lo largo de la sesión, el PP perdió dos votaciones. En la primera, una moción contra la LGTBIfobia presentada por el PSPV, los concejales de Vox Juanma Badenas y Cecilia Herrero se ausentaron del hemiciclo.

La segunda era otra moción presentada por los populares, esta vez para condenar "con firmeza los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023".

También incluía y solicitar a Israel "el cese inmediato de todas las actividades militares contra la población civil palestina y el respeto al Derecho Internacional Humanitario".

El PP había presentado este texto alternativo a otros dos del PSPV y Compromís en los que denunciaban el Estado de Israel en la Franja de Gaza.

Ninguna de las mociones salió adelante. Tampoco la de los populares porque contó con el rechazo de los otros dos ediles de Vox, José Gosálbez y Mónica Gil.

Lo vivido este martes ha generado malestar en el PP al traducirse en una discrepancia pública de los socios por un tema que no era de gestión municipal.

"Planteamiento propio"

En el grupo creen que eran dos temas sobre los cuales el Ayuntamiento no tiene competencias y que en el pleno salieron adelante otras cuestiones de gestión que, a su entender, quedaron opacadas por la división en las mociones ideológicas.

En este sentido se ha expresado Catalá en la radiotelevisión pública con un evidente enfado. "El PP es un socio confiable y Vox tiene que ganar esa consideración. Es cierto que ha tenido momentos de inestabilidad", ha dicho.

En cuanto a las discrepancias, ha destacado que ella es "muy práctica". "Yo no milito en Vox y en muchas cosas no pienso como Vox", ha apuntado.

"No voy a renunciar nunca a que mi partido tenga un planteamiento propio en cuestiones que, no siendo competencia del Ayuntamiento, salen a debate general, como puede ser el tema de Palestina o LGTBI", ha añadido.

Para Catalá, "lo importante es que las cuestiones de gestión de la ciudad de Valencia sean las que salgan adelante".

"Ayer aprobamos un proyecto fundamental, que es la ampliación del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Es lo más importante que hicimos en el pleno de ayer", ha comentado, para lamentar la poca trascendencia sobre del tema.

"¿Que discrepo con Vox en tema LGTBI? Sí, claro. ¿Que tengo una postura propia y que me da igual que no la apoyen en una moción que ni si quiera habla de competencias municipales? También. ¿Que discrepo en el tratamiento de Palestina? Claro", ha incidido.

"A mí sí me importa marcar la línea del PP en esos temas", ha remarcado la alcaldesa de Valencia.

Catalá no ha entrado en el debate de sucesión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de manera directa. Pero sí ha insistido en tratar de autodescartarse entre las opciones.

En un pronunciamiento público en el que pretende dejar claro que su intención es mantenerse en el Ayuntamiento -a la espera de lo que decida Génova- se ha marcado unos hitos de gestión a largo plazo.

Es decir, que por tiempos no puede cumplir en esta legislatura y que tendrán que esperar a la siguiente.

Así, ha señalado el aumento de la oferta de vivienda pública y diversas transformaciones urbanísticas: desde el bulevar sur a la Plaza del Ayuntamiento y la ampliación del antiguo cauce del río Túria.

Especialmente los dos últimos proyectos, que serán largos. "Quiero ser recordada como la alcaldesa que acabó en antiguo cauce del río porque es la gran infraestructura de Valencia", ha apuntado.

Es aquella, ha remarcado, "que nos ha convertido en Capital Verde y que nos ha convertido en una ciudad mucho más amable".

"Llevarla a la fachada marítima haciendo el PAI del Grao, haciendo el Parque de Desembocadura y darle la importancia que tiene a La Marina para mí es fundamental", ha afirmado.

Sobre Parque de Desembocadura, ha señalado que está "muy avanzado" y que el inicio de las obras se prevé para 2026.

Igualmente, ha hablado del soterramiento de las vías de Serrería: "Una cicatriz en la zona de transformación marítima no es de recibo. Pido al gobierno que cumpla con lo que prometió".

Continuidad en el Ayuntamiento

En cuanto a la presidencia de la Generalitat, ha repetido que ha llegado "al sitio en el que quería estar": "No quiero ser nada más que alcaldesa de valencia y esta ciudad la tengo que ver transformada".

Sobre si Mazón es el mejor candidato al Gobierno autonómico, ha opinado que "es una decisión que ha de tomar el partido".

"Yo he acompañado al president en una campaña electoral y siempre ha sido una persona de la que me he sentido muy cercana por su proyecto político", ha asegurado.

Así, ha considerado que Mazón "tiene un trabajo de reconstrucción por delante que aún ha de tener buenos resultados" y que "hablar dos años antes de las elecciones" de este asunto "no es el momento".

Decisión de Feijóo con Mazón

"Creo que es una decisión que tomará Feijóo de la mano de Mazón", ha zanjado.

Catalá ha abordado asimismo la liquidación de la Fundación Valencia Activa tras la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de contratos relacionados con el edil de Vox Juanma Badenas.

"El informe de la Intervención lleva diciendo desde hace 4 ó 5 años que hay empresas municipales que asumen competencias de servicios municipales y Valencia Activa es una de ellas", ha explicado.

"Soy muy partidaria de que se optimice el sector público empresarial y no va a afectar a personal de la fundación. Es una decisión que tomamos hace tiempo", ha apuntado.