Los ediles de Vox en Valencia, a la greña: "Con tu máster en cobardía eres el más indicado para dirigirte a otros cobardes"

La relación entre los cuatro concejales de Vox del Ayuntamiento de Valencia no pasa por su mejor momento. Nunca fue buena, en realidad, pero ahora, mes y medio después de la salida de Juanma Badenas y Cecilia Herrero y su posterior readmisión en el grupo municipal, los ediles ya no se esfuerzan en esconder sus diferencias internas y aparentar una inexistente unidad en público.

El portavoz de Vox, José Gosálbez, compartió este martes en su red social X un fragmento de una entrevista que había realizado en un medio de comunicación. En él advertía que lo que debía hacer "el cobarde de (Pedro) Sánchez" era "venir a Valencia y dar la cara", en relación a que el presidente del Gobierno no ha vuelto a visitar Valencia meses después de la dana.

Entre los comentarios que recibió, algunos de apoyo y otros criticándole a él y su partido, su propia compañera de filas en el consistorio, la concejal Cecilia Herrero, le espetaba el siguiente mensaje: "Con tu máster en cobardía, eres el más indicado para dirigirte a otros cobardes".

El mensaje no hace más que evidenciar el ambiente que atraviesa en estos momentos la formación de Santiago Abascal en Valencia y la nula sintonía que existe en estos momentos entre los cuatro concejales voxistas, la cual empeoró tras la crisis que supuso la expulsión temporal de Badenas el pasado mes de marzo.

El partido decidió suspender e inhabilitarle temporalmente en marzo después de abrirle una investigación interna al conocerse el presunto amaño de un contrato en favor de la empresa en la que trabaja el marido de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé.

La alcaldesa, María José Catalá, le quitó las competencias de gobierno que tenía atribuidas. Apenas tres días después de ser expulsado, tanto él como Herrero, su pareja sentimental y también edil de Vox, decidieron darse de baja de militancia del partido.

Los dos advirtieron de que no renunciarían al acta y dejaron en el aire la gobernabilidad del consistorio. Hasta el punto de que la propia Catalá abrió la puerta a expulsar a los otros dos concejales de Vox, Pepe Gosálbez y Mónica Gil, para gobernar en solitario.

Finalmente, y tras semanas de negociaciones de la alcaldesa con la dirección nacional de Vox mientras ésta avisaba de que no iba a gobernar con sus tránsfugas, todo se acabó reconduciendo en abril. Badenas y Herrero solicitaron su readmisión en el partido y en el grupo municipal, Vox la aceptó, y Catalá retuvo el gobierno municipal.

Cargan contra asesores

Ahora bien, a pesar de que aquel episodio se resolviera de puertas hacia fuera, lo cierto es que los concejales ya no contienen la tensión interna que vive el grupo.

De hecho, el tuit de Herrero no es el único que muestra la guerra interna. Horas antes de este enfrentamiento, Badenas cargó contra uno de los asesores de prensa del grupo municipal, al que acusó de haber escrito tuits desde su cuenta de X con el objetivo de ocasionarle problemas.

"Por lo que sea, Raúl no dirá que borró tuits para que no le persiguiera la fiscalía por odio, pero sí escribió con mi cuenta para que me persiguieran a mí", publicó el exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia.

Conviene recordar que ya en febrero, Badenas cesó a su jefa de prensa, procedente del equipo de la exconsellera de Justicia, Elisa Núñez y meses antes también lo hizo con otro asesor. Un cese que, según el edil, había motivado la investigación interna que le abrió su propio partido, y no el presunto amaño de un contrato.