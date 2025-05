'Mejor esta vida': así muestra el Ayuntamiento de Valencia al resto del mundo cómo es vivir en la ciudad

Buen tiempo, buena gastronomía, buen patrimonio... Valencia lo tiene prácticamente todo para ser una ciudad que llame la atención de cualquiera, bien sea para visitarla o para vivir.

El Ayuntamiento de la ciudad ha puesto ahora en marcha una nueva campaña para atraer a todos aquellos que quieran experimentar que se vive "mejor esta vida", es decir, en Valencia.

Esta iniciativa llega a la ciudad tras cerrar un primer trimestre de 2025 con buenos resultados en los principales indicadores turísticos. De esta forma, desde el consistorio buscan impulsar su estrategia de promoción para consolidar la recuperación tras la dana.

La acción, desarrollada por la Fundación Visit Valencia, está dirigida a 12 mercados clave de Europa y Norteamérica y contempla una inversión en su primera fase de más de 200.000 euros.

La concejal de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha detallado este lunes la iniciativa, que incluye una nueva campaña creativa y diversas acciones de comarketing con operadores turísticos y plataformas de viaje.

Esta promoción se llevará a cabo en países como España, Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, Suecia, Canadá y México. Además, en Italia se realizará una acción de publicidad exterior.

Valencia también tendrá presencia en medios especializados de Francia, Países Bajos, Suecia y Estados Unidos.

Así, la capital de la Comunitat estará presente durante los próximos meses en medios como Le Monde, The Washington Post, The Wall Street Journal, Elle México o en las versiones españolas de Elle y Cosmopolitan; y en acciones conjuntas con aerolíneas como Binter, Lufthansa, Norwegian o SAS.

"Presentamos este nuevo posicionamiento al mercado nacional e internacional con el objetivo de decirle al mundo que Valencia es la mejor ciudad para visitar", ha explicado Llobet.

Así, califica a su ciudad como "un destino referente en el Mediterráneo, sostenible y con un estilo de vida único".

Presentación de la nueva campaña de Visit Valencia. Ayto Valencia

"Queremos llegar a un viajero que busca la cultura, el deporte, disfrutar de una buena gastronomía o asistir a congresos; hacer que se sienta atraído por nuestro estilo de vida, por nuestra forma de ser y por la autenticidad de la ciudad", expone la concejal.

En cuanto a la estrategia de la campaña, esta incluye un lema "directo e inspirador": 'Mejor esta vida', con 15 piezas gráficas para exterior, prensa y digital y 3 piezas audiovisuales traducidas a 6 idiomas. También se llevarán a cabo acciones de street marketing con influencers valencianos como Peldanyos.

Con todo ello, explica Llobet que la intención del gobierno de la ciudad de Valencia es "consolidarse como destino principal en el Mediterráneo". "Somos un destino saludable, confiable, atractivo y divertido, que deja huella", resalta Llobet.

Al mismo tiempo, subraya que la intención no es simplemente atraer a más cantidad de turistas: "No buscamos solo el impacto económico, sino también social y medioambiental. Más no es mejor, queremos un turista de calidad".

Balance de visitantes

La concejal de Turismo ha aprovechado la ocasión para desglosar los datos de visitantes del primer trimestre del año 2025.

Según Llobet, se trata de la "segunda mejor cifra" en cuanto a número de pernoctaciones y visitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo por detrás del "mejor año de la historia", que fue 2024.

Para argumentar este ligero descenso entre una cifra y otra, la concejal explica que existen dos grandes diferencias entre el primer trimestre de 2024 y de 2025. La primera de ellas es la meteorología, pues "ha sido un mes de marzo muy lluvioso" que ha podido afectar a las Fallas.

Por otro lado, el calendario también ha influido en este descenso de turistas, pues la Semana Santa "ha caído en el mes de abril" en lugar de en marzo, como el pasado año. "El turismo que hemos recibido en Pascua no se ha podido contabilizar como primer trimestre", expone Llobet.

Así, la diferencia entre ambos años está en un 6,5% menos de viajeros y un 9,8% menos de pernoctaciones respecto a 2024. A pesar de ello, Llobet ha insistido en que "el sector turístico es muy resiliente, pero también muy sensible, y se ve afectado por cualquier acontecimiento meteorológico o sociopolítico".