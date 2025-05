Los ayuntamientos de la dana, a la espera del refuerzo de funcionarios para encauzar la reconstrucción

El vicepresidente para la Recuperación de la Comunitat Valenciana Francisco José Gan Pampols envió a finales de abril una carta a los funcionarios de la Generalitat para pedirles colaboración con los ayuntamientos afectados por la dana en la gestión de las ayudas estatales.

No en vano, los consistorios ya han recibido los fondos prometidos por el Estado para reconstruir sus infraestructuras dañadas (1.746 millones de euros en total). Sin embargo, el presupuesto per se no es suficiente para que pueda encauzar la reconstrucción, pues muchos de los ayuntamientos han advertido ya de la incapacidad para poder tramitar los expedientes que son necesarios para volver a la normalidad.

No en vano, muchos de estos consistorios tienen unos presupuestos anuales modestos y ahora mismo se encuentran en la tesitura de que los fondos enviados por el Gobierno para la recuperación suponen un montante de dinero incluso superior al que acostumbran a gestionar anualmente. Lo que supone, en definitiva, un reto prácticamente inasumible para los municipios en solitario.

Así lo ha advertido Pampols en distintas ocasiones tras visitar los pueblos devastados, quien ha razonado además que la estructura de estas pequeñas administraciones es insuficiente para tramitar todos los expedientes pertinentes o resolver grandes contratos.

Con estos mimbres, la misiva buscaba sumar manos de otras administraciones para que el dinero repartido no acabe, a la postre, sin ejecutar. Y aunque la intención es loable, lo cierto es que no está resultando ni ágil ni sencillo.

Los consistorios han especificado ya a la Vicepresidencia para la Recuperación las áreas en las que necesitan ayuda. Entre otras, en redacción de proyectos, dirección facultativa de los mismos o tramitación de expedientes.

Con ello, se pretende configurar grupos de funcionarios especializados en obra civil (arquitectos, ingenieros de caminos y de obras públicas) para ayudar al personal municipal en la gestión de proyectos.

Pero estas ideas deberán aterrizar sobre el papel si se quieren ejecutar. Y no parece que vaya a ser fácil. El Consell debería aprobar un convenio para permitir la colaboración entre distintas administraciones (ayuntamientos y Generalitat) y definir, en él, las condiciones en las que se adscribirían sus empleados públicos.

Aunque desde Vicepresidencia sostienen que en torno a 70 funcionarios se han interesado por colaborar, en Función Pública no consta ninguna propuesta formal de comisión de servicios por parte de ningún empleado público.

Por otra parte, también conviene apuntar que si consiguiera salir adelante, los funcionarios requerirían autorización de las consellerias en las que prestan sus servicios. Algo que no parece que genere especial entusiasmo en los propios departamentos, que se preguntan qué ocurrirá entonces con el trabajo que dejarán de hacer en estos puestos, ya que quedarían vacantes.

Son preguntas para las que el Consell no tiene por el momento respuesta. Y, mientras tanto, ya son 28 municipios los que han pedido ayuda para ser atendidos administrativamente. Cuantía que sería susceptible de aumentar en caso de que el plan acabe prosperando.

Los municipios que ya se encuentran a la cola son Albal, Alborache, Alginet, Benetússer, Beniparrell, Bugarra, Buñol, Camporrobles, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Chera, Chiva, Gestalgar, l'Alcudia, Loriguilla, Macastre, Massanassa, Polinyà del Xúquer, Requena, Ribarroja, Sedaví, Silla, Sot de Chera, Sueca, Turís, Utiel, Vilamarxant y Xirivella.