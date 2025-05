Robles: "Los gobiernos de Madrid nos tienen muy hartos a los valencianos con retrasar nuestras obras necesarias"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró hace dos semanas al Ayuntamiento de Valencia y otros dos edificios municipales para requerir contratos relacionados con Valencia Activa durante la etapa en la que estaba dirigida por el edil de Vox Juanma Badenas.

Desde entonces, Compromís ha reclamado en reiteradas ocasiones que la alcaldesa María José Catalá aparte al citado concejal de su de gobierno, "el más débil que hemos conocido en años y que se ha reestructurado hasta en cinco ocasiones en solo dos años", según la portavoz de la coalición, Papi Robles.

En el ecuador del mandato y en pleno escenario de postdana, la portavoz de Compromís censura la "parálisis" de la ciudad, que Catalá "utilice la excusa de la dana para todo, incluso para cambiar el proyecto de reforma de la Plaza del Ayuntamiento".

Reprocha que no exista coordinación entre el Gobierno central, la Generalitat y los ayuntamientos para la reconstrucción de los municipios afectados por la dana, que ya han advertido de su incapacidad para poder gestionar las ayudas para reconstruir infraestructuras dañadas. "Ni Pedro Sánchez, ni Mazón, ni Catalá han demostrado estar a la altura", advierte.

Asegura que Compromís será más reivindicativo con el Ejecutivo de Sánchez y recrimina que los gobiernos centrales, también el actual, pospongan obras en infraestructuras necesarias para Valencia. La última, el soterramiento de las vías de Serrería. Algo en lo que coincide con la alcaldesa de la ciudad.

Robles lamenta que la normativa de pisos turísticos llegue "tarde", así como que la moratoria a nuevas licencias que plantearon en 2019 no la apoyara "nadie", incluido su socio de gobierno en aquel momento, el PSOE, y su actual impulsor, el PP. Pensando en 2027, reconoce que le "ilusionaría" convertirse en la próxima alcaldesa.

Papi Robles durante la entrevista. Vicent Bosch

La Fiscalía está investigando a Juanma Badenas por tres presuntos delitos. No es la primera vez que ocurre, ya abrió diligencias hace un mes y Catalá lo sacó del Gobierno. ¿Cree que debe apartarle de sus competencias aunque no esté imputado?

Evidentemente, desde el primer momento en que esto salió a la luz, debería haberse apartado a esa persona. Es curioso cómo se le separó inicialmente con contundencia, pero luego fue readmitido sin ninguna razón relacionada con la justicia. Simplemente, un día decidieron que los intereses de unos y otros coincidían, y lo resolvieron así. No hubo justificación basada en la causa judicial, que, de hecho, sigue abierta.

En cuanto a la situación actual, la UCO ha registrado tanto el Ayuntamiento de Valencia, Valencia Activa como el despacho del interventor. Hay razones más que suficientes para no mantener a estas personas en el gobierno. Si observamos cómo se ha readmitido a Juanma Badenas y Cecilia Herrero, queda claro que lo que se ha hecho es pagarles unas vacaciones con dinero público. Están cobrando alrededor de 84.000 euros al año, no tienen competencias ni funciones asignadas, no participan en áreas de gestión. Solo asisten a los plenos y comisiones para votar cuando la alcaldesa lo necesita.

"Cada minuto que pasa, es un minuto que la alcaldesa pierde en apartar a Juanma Badenas del gobierno"

Ha habido un acuerdo para que unos conserven el ayuntamiento y otros mantengan su sueldo y vacaciones pagadas. En ningún momento se ha considerado la situación judicial de estas personas. Costó mucho recuperar la honestidad institucional, dejar de ser identificados como los más corruptos del Estado, y en solo dos años hemos vuelto a esa reputación, con la UCO entrando de nuevo en el Ayuntamiento. Me da vergüenza ajena. Cada minuto que pasa es un minuto de más que la alcaldesa tarda en apartarlos.

La alcaldesa da por hecho que terminará el mandato gobernando con Vox, ¿ustedes lo creen? ¿O cree que puede volverse a romper el gobierno de nuevo?

Le he visto hacer tantas afirmaciones y al día siguiente hacer la contraria, que le doy poco peso a sus declaraciones. Tiene larga trayectoria política y un día dice blanco y otro negro. Es completamente insostenible esta situación.

Su objetivo es mantener la vara de mando, su progresión personal, sus aspiraciones políticas y las necesidades que tiene como persona. Cuando tiene que defender los intereses de Valencia por encima de los intereses del PP, siempre toma partido por el PP y no por la ciudad que está dirigiendo.

"Después de dos años tenemos el gobierno más inestable que hemos conocido nunca en Valencia. La alcaldesa lo ha remodelado ya cinco veces"

¿Llegará a 2027 entonces el gobierno de coalición?

Lo que doy por hecho es que en dos años tenemos al gobierno más inestable que hemos conocido nunca, porque además tenemos la alcaldesa más débil que hemos tenido jamás. Si nos remitimos a los hechos, ha hecho ya cinco remodelaciones. Estamos ante un gobierno que solo se preocupa de sus problemas internos.

Ustedes han criticado la política de vivienda del gobierno actual. Por su parte, María José Catalá, así como su equipo de gobierno, les afea que en los dos mandatos de Joan Ribó apenas se entregaran 14 viviendas.

Valencia el mayor problema que tiene ahora mismo es el acceso a la vivienda y esto lo tenemos que arreglar entre todos. Los precios que vemos son inasumibles, por lo que lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos parar esa espiral.

En estos dos años se podía haber topado el precio del alquiler y no se ha hecho. Es una medida muy sencilla de hacer y está demostrado que es efectiva, porque ya se está aplicando en otras ciudades como Barcelona. La gente está siendo totalmente expulsada de Valencia y estamos viendo que el alquiler sube un 17% anual.

Cuando en Compromís comenzamos a ver cómo subía el precio del alquiler, establecimos distintas líneas de subvención: para alquiler, para rehabilitar viviendas... Incluso, acudimos a ayudas europeas para barrios vulnerables como Tendetes o Desamparats, para que pudieran poner ascensor en muchas fincas viejas.

Papi Robles en el grupo municipal de Compromís. Vicent Bosch

También hay una partida para vivienda pública. ¿Cómo consigo aumentar el parque de vivienda pública? Construyendo y utilizando mecanismos como el de tanteo y retracto, así como activando la compra preferente por parte de la administración.

Nosotros compramos el edificio de Safranar con 131 viviendas y pusimos en marcha más de 1.000 viviendas en Valencia. Me hubiera encantado poder ver la entrega de llaves, pero todo lleva sus plazos. Y estamos viendo cómo la alcaldesa vende como propio las 1.000 nuevas viviendas que en realidad dejamos nosotros en marcha.

Lo que no me gusta es cuando eso se convierte en "esto lo hemos hecho nosotros". Ante la situación que tenemos en Valencia, creo que todos tenemos que trabajar unidos. Y debemos reconocer que no fuimos todo lo rápidos que debíamos haber sido, pero también vamos a ser realistas: el plan de vivienda del gobierno de Catalá es el del anterior gobierno. Y ahí sí que le reprocho que no haya novedades.

Desde Compromís hemos lanzado en diversas ocasiones compras de edificios enteros en la ciudad de Valencia y han sido rechazados de manera directa. También nos rechazaron la moratoria durante un año, también topar el precio del alquiler y comprar edificios enteros de Valencia. No sé qué espera el Ayuntamiento de Valencia para intervenir y utilizar todos los mecanismos.

¿Cree que se llega tarde con la normativa de pisos turísticos?

En 2019 Compromís empezó a proponer una moratoria a las licencias de pisos turísticos, pero no nos apoyó nadie. De hecho, tuvimos rifirrafes con nuestro socio de gobierno por este tema. Eran reticentes. Se puso encima de la mesa limitarlos en Ciutat Vella y el Cabanyal, pero nosotros teníamos claro que tenía que hacerse para toda la ciudad. Y teníamos poco tiempo para hacer una normativa muy restrictiva.

"Si la moratoria a pisos turísticos de ahora la hubiéramos aprobado en 2019, el panorama de la ciudad sería muy distinto"

Este ayuntamiento tenía que haber dado respuesta a ese 'boom' que estaba viniendo. También era curioso escuchar al Partido Popular cómo decía en aquel momento que no había que poner ningún tipo de restricción porque no era un problema tan importante.

Dicho eso, cuando en 2018 se puso la restricción a bajos, en ese momento se podían hacer en cualquier sitio de la ciudad. Y se pensó en esa solución, de bajarlo a plantas bajas, para que no se generasen molestias a los vecinos.

Con el paso del tiempo hemos visto que empresas muy grandes que saben jugar con la normativa, vieron el camino para colarse. Si esta moratoria que hemos aprobado en 2024 la hubiéramos aprobado en 2019 el panorama que tendríamos en la ciudad sería muy distinto. No estaríamos arrepintiéndonos de no haber llegado.

¿Llega tarde la normativa, entonces? ¿Ahora, con distancia, cree que haber permitido que se instalaran en bajos y primeros pisos fue un error? Barrios como La Zaidia han perdido un importante número de comercios por ello...

Desde que entramos en 2023 te podría afirmar que en cada pleno Compromís ha propuesto esa moratoria y PP y Vox han votado en contra. A partir de este mandato el PSPV ha votado a favor, pero este gobierno en contra.

Nosotros hemos denunciado más de 4.000 apartamentos turísticos irregulares y obras en marcha que no tienen licencia, pero no hemos obtenido respuesta de nada. Luego la señora Catalá se vanagloria de haber cerrado 75 apartamentos irregulares, cuando la realidad es que tienes 12.000. La proporción es ínfima.

La nueva normativa es una amnistía a los apartamentos turísticos. No prevé reducir en ningún caso el número en aquellos barrios que están saturados. Donde no existe saturación, lo que plantean es que vayan creciendo todavía más hasta el porcentaje fijado en la normativa, con el que se podría llegar a una cifra de 5.000 apartamentos nuevos más.

"La nueva normativa de pisos turísticos de Valencia abre muchas vías para poder trampear"

Y luego hay apartados que permiten, por ejemplo, hoteles de más de 4 estrellas, que entran todos hasta un máximo del 20% por barrio. Además, la alcaldesa tiene un margen discrecional para decidir si los hoteles de más de 100 habitaciones pueden o no abrir aunque con ello rebasen los porcentajes. Abre muchas vías para poder trampear.

Robles durante la entrevista de EL ESPAÑOL. Vicent Bosch

¿Cómo valora que el Valencia haya retomado las obras del estadio 15 años después? ¿Y la relación del gobierno actual con el club?

La operación del nuevo campo de fútbol siempre ha respondido a unos intereses especuladores y urbanísticos, nunca a lo que necesita el Valencia Club de Fútbol, ni la afición, ni tampoco la ciudad. Fue un invento megalómano de la época del PP anterior que va en la línea de grandes obras y eventos.

El PP dejó preparada una operación urbanística que era un pelotazo de tres pares de narices. Entró un propietario que no tiene ningun tipo de compromiso ni con la ciudad, ni con el club y le da igual toda la parte deportiva. Lo que quiere es ganar dinero.

Por eso, cuando gobernamos marcamos mucho las líneas en las que debía hacerse aquella actuación. Sobre todo, lo que le iba a interesar a la ciudad, porque se quedó la zona a un precio muy bajo. Esa negociación estaba muy avanzada en el cambio de gobierno, pero luego llega un momento en que se bloquea.

Si antes del mes de agosto del año pasado no se cerraba todo lo que nosotros habíamos dejado preparado, al final el propietario tenía más derechos urbanísticos. Y por eso acabamos aprobando el diseño de unas fichas urbanísticas que eran muy restrictivas, porque necesitábamos marcar muy bien los plazos.

La teoría dice que han retomado las obras, la realidad es que yo cada vez que paso por delante del estadio no veo el movimiento de unas obras como deberían ser las de un gran estadio como este. Y lo que me preocupa es que se ha aceptado un proyecto que el ayuntamiento sabe perfectamente que es mentira, con todo lo que puede conllevar para la ciudad.

Aún no he visto al ayuntamiento pedirle las garantías económicas que debían reclamarle al club. Nosotros seremos muy exigentes con la solicitud de avales bancarios en caso de incumplimiento, con que las obras sean seguras y denunciando que ese proyecto es totalmente insuficiente como ya han denunciado diferentes ingenieros.

El gobierno de Catalá ha decidido que la reforma de la Plaza del Ayuntamiento sea más sencilla tras la dana. ¿Comparte que haya que repensar ciertos proyectos después de la catástrofe?

Este tema es muy emblemático de cómo gobierna la señora Catalá y la baja autoestima que tiene. La alcaldesa va a hacer todo lo que pueda para justificar que ese no es el proyecto que inició Joan Ribó. Para intentar apropiárselo, va a intentar contar lo que sea.

"La excusa de la dana no vale para todo, y utilizarla para todo, además, es cruel. La dana no te puede servir como excusa para cambiar el proyecto de la Plaza del Ayuntamiento. Catalá se moría por quitar los maceteros de Grezzi y han pasado dos años y siguen ahí. Esta ciudad necesita que pasen cosas"

La realidad es que el proyecto pasó por un jurado técnico después de un proceso de participación ciudadana. Este es un proyecto de la ciudadanía. Se posicionaron en contra de que fuera peatonal, pero se han dado cuenta de que era algo positivo.

Ahora están buscando alguna cosa para apropiarse de un proyecto que no es de nadie: ni de Ribó, ni de Catalá. Es de la ciudad de Valencia. La plaza tiene que ser muy fiel a lo que fue el diseño en su día.

Hay una excusa que me enerva que se esté utilizando mucho ultimamente: la dana. La excusa de la dana no vale para todo y, además, es cruel. La dana tiene que servir para poner servicios públicos en La Torre, viviendas a disposición de la gente que se ha quedado sin casa, para que las pedanías del Sur se reconecten con Valencia...

La dana no te puede servir como excusa para cambiar el proyecto de la Plaza del Ayuntamiento. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Catalá debe ponerse manos a la obra y hacer las peatonalizaciones que merece esta ciudad. Se moría por quitar los maceteros de Grezzi y han pasado dos años y siguen ahí. Esta ciudad necesita que pasen cosas.

Robles en los despachos de Compromís. Vicent Bosch

El ejecutivo local lo justifica en que era un proyecto que se dijo que costaría 8 millones y en realidad costaba 18...

Yo con Catalá siempre digo "créete lo que dicen los papeles". De lo que dice a lo que realmente hay, hay un mundo. Cuando tú te haces una obra en tu casa, te dan un presupuesto. Todo el mundo sabe que cuando las obras empiezan, luego hay variaciones. Pero tú no puedes saber las variaciones que va a haber antes de que empiece la obra.

Ella lo que está haciendo es hacer gorda la bola para justificar su inacción. Ella tiene unos presupuestos por escrito que se presentaron, y si luego hay dificultades o modificaciones de las obras, ya veremos, pero no hay ningún papel que justifique lo que dice.

Ustedes presentaron esta semana un proyecto para convertir el Palau de Les Comunicacions en una biblioteca pública. ¿No le gusta el proyecto del museo Sorolla que prepara el Ayuntamiento en coordinación con la Generalitat?

Preferimos que un edificio tan emblemático en el centro de la ciudad tenga utilidad para la gente que vive aquí de forma sencilla. Cuando anuncian que van a traer los cuadros de Sorolla a un espacio que no está preparado para ello, lo que veo es un invento de Mazón para tapar el lío que tiene aquí con la dana. Pero la realidad es que ese proyecto no es nada sostenible.

Nosotros trasladamos las necesidades que tiene Valencia a las soluciones que tiene este Ayuntamiento. Sabemos que hacen falta espacios de lectura y estudio. De hecho, hicimos una doble propuesta: que la zona central se dedique a biblioteca, mientras los laterales, que están diseñadas como oficinas, se puedan habilitar como un coworking.

Un espacio donde la gente joven que quiera empezar de cero con sus empresas tenga apoyo de Valencia Activa y Labora. Además, estaría en el centro de la ciudad, y podrían tener internet de banda ancha.

¿Qué le parece el anuncio de Pedro Sánchez sobre la ZAL del Puerto de Valencia, que acogerá la Ciudad de la Industrialización de la Construcción?

El anuncio, como tal, es un anuncio. Igual que te lo decía del PP, te lo digo del PSOE. Suelo creer en los proyectos que están consolidados. ¿Este anuncio qué es? Un espacio de innovación para mejorar en la construcción de la vivienda es algo positivo, pero quiero ver la letra pequeña de esta propuesta. A mí que las ministras vengan a hacerse fotos me da igual. Lo que quiero es saber de qué estamos hablando.

"Lo que plantea Sánchez en la ZAL del puerto es meter una infraestructura enorme en una zona que está judicializada. Aunque a él en Madrid estos terrenos le importen poco, se consiguieron porque se machacó a sus vecinos por ser supuestamente fundamentales para el puerto y ha quedado demostrado que no es verdad"

Le haría una recomendación a Pedro Sánchez: si lo que quiere traer aquí es innovación en vivienda, además en un proyecto como vinculado a la zona de la dana, le puedo recordar que tiene terrenos de Sepes en Riba-roja y otros espacios que también son zonas afectadas. Pero ojo, a lo mejor es que no lo conoce o no se acuerda.

Lo que está planteado es meter una infraestructura enorme en una zona que está judicializada, que tiene una sentencia que dice que tiene que volver al punto inicial. Quiero recordarle al señor Sánchez que aunque a él en Madrid estos terrenos le importen poco, esos terrenos se consiguieron porque se machacó a vecinos y vecinas porque en teoría eran fundamentales para darle servicio al puerto y ya ha quedado más que demostrado que no es verdad.

Por tanto, que traiga innovación de vivienda, que la traiga a otros terrenos para evitarse problemas judiciales en un futuro, y que apueste desde el Gobierno central por que el Puerto respete a la ciudad de Valencia y no pase cada vez por encima de las necesidades que tiene empujado por el Gobierno central.

"No entiendo cómo no nos estamos coordinando, ni ayuntamientos, gobierno y generalitat tras la dana. Creo que Pedro Sánchez, Carlos Mazón y María José Catalá no están actuando a la altura"

¿Qué le parece la relación que está teniendo el Gobierno central con el municipal después de la dana? Catalá denunció hace pocos días que nadie ha tenido un minuto para llamarla...

Creo que la gente que tenemos el privilegio de gestionar en primera línea desde las instituciones tenemos que tener la responsabilidad de ser capaces de llegar a acuerdos y avanzar. No tenemos derecho a evidenciar riñas de patio cada dos por tres.

Papi Robles. Vicent Bosch

Me da vergüenza ajena ver la situación que estamos viendo aquí de unos y otros tirándose piedras como si fuera una trinchera. Y mientras tanto no se está solucionando los problemas que hay. Esto tiene un punto álgido que estalla con la dana.

Yo no entiendo cómo no nos estamos coordinando. Ni ayuntamientos, Gobierno y Generalitat para organizar el trabajo. Si nosotros estuviéramos ahí, estaríamos poniendo todo de nuestra parte para que los problemas se resolvieran.

Además, creo que son un atajo de irresponsables y no se les debería perdonar nunca porque ante una situación tan delicada como la que tenemos, gente expuesta a la pobreza porque les ha arrasado una dana, la respuesta de los gobiernos no pueden ser "me enfado y no respiro" o "y tú más".

Creo que Pedro Sánchez, Mazón y Catalá no están actuando a la altura. Ni el día 29, ni tampoco los que vinieron después.

El vicepresidente para la reconstrucción ha criticado que se esté compitiendo por méritos y no se haya constituido la comisión mixta como sí se constituyó tras el volcán de La Palma. Algo que incluso han solicitado los ayuntamientos por incapacidad para gestionar fondos. ¿Ve lógico que no se haya respondido a esta petición de comisión mixta? El Consell ha decidido hacer una propia...

En el covid se puso en marcha. Las comisiones mixtas se pusieron en marcha desde el principio, con oposición incluida. Y se trabajó para reconstruir. Muchas veces me pregunto qué haría si estuviera en su situación, si fuera Gan Pampols. Yo por las noches no podría dormir si esa coordinación no se estuviera dando. No hay que criticar, hay que hacer. Las personas que están en los gobiernos son los responsables de que las cosas pasen.

"Pienso en ayuntamientos como Benetússer y es imposible que sin coordinación con el Gobierno y la Generalitat esto salga adelante. Que se pongan a trabajar"

Valencia es una institución muy grande que cuenta con un presupuesto de casi 1.400 millones de euros. Esto es otra liga, pero pienso en ayuntamientos como el de Benetússer, y es imposible que sin coordinación con el Gobierno de España y con el de la Generalitat esto salga adelante. Que se pongan en marcha. Que dejen de criticar para salir en los medios públicos y se sienten a trabajar.

¿Qué puede hacer en ese sentido el Gobierno autonomico después de haber reclamado la comisión mixta y que todavía no se le haya respondido a esa petición?

Yo me plantaría en los ministerios a pedir esas reuniones. Es cierto que lo que tendría que pasar es que esas reuniones se estuvieran dando, pero dado que no es el caso, vería qué necesitaría por ejemplo en Infraestructuras y me iría al ministerio a tener una cita. Yo creo que no es tan complicado tener reuniones con los ministerios. Pero también hay que tener voluntad para tenerlas.

¿Entiende que Sánchez y Mazón no se hayan reunido seis meses después de la dana?

No es normal. Pero lo que menos normal me parece es que un presidente de la Generalitat como Carlos Mazón tenga gente ahogándose y él esté de vinos en el Ventorro. Eso es lo menos normal. Que no se reúnan y no se coordinen, tampoco me parece normal.

"La jueza de la dana con la ley en la mano tiene muy claro que la responsabilidad era de la Generalitat y yo confío en la justicia"

Robles. Vicent Bosch

¿Cree que el Gobierno central o la CHJ debería asumir algún tipo de responsabilidad ante la falta de información el día de la dana?

Hay una jueza que está investigando todo esto que con la ley en la mano tiene muy claro que la responsabilidad es única y exclusivamente de la Generalitat. Y yo confío en la justicia.

La alcaldesa de Valencia ha tachado de "excusa" que el ministro Óscar Puente alegara que se debía parar el tráfico del Corredor Mediterraneo para posponer el soterramiento de Serrería. ¿Lo comparte?

Creo que los gobiernos de Madrid ya nos tienen muy hartos a los valencianos de retrasar nuestras obras en infraestructuras que son necesarias. Nos tienen hartos de tener abandonados los Cercanías, que son un medio de transporte fundamental; nos tienen hartos de pospoenr el túnel pasante y el soterramiento de Serrería.

Me gustaría ver a la señora Catalá negociar por su ciudad de verdad. Hubo una época en que la alcaldesa y Puente brindaban juntos, y anunciaron que habían acordado el soterramiento de Serrería juntos.

Pero parece que la señora Catalá no tenía ni un solo papel de lo que estaba firmando con Óscar Puente, porque hace poco aprobaron una moción en el Ayuntamiento solicitando esa documentación. Entonces, ¿no la tenían? ¿Firmaron un acuerdo sobre el soterramiento de un macroproyecto como este sin ver un solo papel?

¿Cree que Compromís ha sido lo suficientemente reivindicativo ante el hecho de que el Gobierno central no haya presentado PGE y haya optado por la prórroga con todo lo que eso supone en inversiones para Valencia, que es una ciudad de una CCAA infrafinanciada?

Compromís tiene que incidir mucho cuando se negocian unos PGE exigiendo un nuevo modelo de financiación, con condonación de la deuda, reequilibrio de aportaciones que hace el Estado a la Comunitat Valenciana.

Pero no hacer unos presupuestos, para mí no es una causa de ruptura. No responder a los intereses de los valencianos, sí. No reformar la financiación creo que sí nos debe llevar a una posición más firme, que es la que habréis visto en los últimos meses.

¿Condonación de la deuda? Vale, pero no solo. ¿Túnel de Serrería? Sí, pero págamelo como toca. No me liberes autovía para el verano, sino para todo el año, que es cuando lo necesita la gente de aquí. Creo que podemos ir apretando cada vez más. Porque además hemos demostrado que somos una fuerza consolidada en nuestro territorio, y podemos ir avanzando en Madrid en reclamar intereses valencianos.

Pilar Bernabé será la candidata socialista a la Alcaldía de Valencia. Su cargo como delegada le ha aportado una improtante visibilidad. ¿Compromís teme que se produzca un sorpasso del PSOE en las próximas elecciones municipales?

No. Comrpomós queremos un PSOE fuerte porque solo con un PSOE fuerte podremos recuperar la Alcaldía de Valencia. Tenemos la autoestima muy alta. Nuestros resultados electorales y nuestra marca funcionan bien en la ciudad. Por tanto, cuanto mejor esté el PSOE, mejor. Pilar es una excelente compañera y trabajó ya en su día con Joan Ribó como alcalde. Valencia necesita un gobierno fuerte, y en él yo quiero a un PSOE fuerte y a un Compromís que lo será más aún.

Usted es portavoz de Compromís y Joan Ribó dejó el Ayuntamiento ya hace meses. ¿Será usted la candidata en 2027?

Las candidaturas en Compromís se eligen en espacios democráticos y hay que pasar por esos procesos. Evidentemente, cuando doy pasos al frente los doy de manera consciente. Me hace muy feliz el equipo con el que estamos trabajando ahora mismo; es muy completo.Yo me ofrezco para liderar el proyecto, pero me ofrezco aquí y para colocar sillas. Ahora mismo ejerzo el rol de portavoz municipal, estoy a gusto con él y los números no salen mal después de un tiempo haciéndolo. Joan reformó esta ciudad y a mí fabricar el futuro de esa transformación me parecería un privilegio. Valencia es una ciudad que te permite soñar y hacer grandes proyectos. Me ilusionaría mucho poder ser alcaldesa de esta ciudad para mejorarla y contribuir a un futuro lleno de ilusión y esperanza. Ahora mismo veo a la ciudad gris y eso me apesadumbra, porque durante ocho años hemos tenido una explosión de color y sé que podría ser de otra manera.