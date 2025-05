Un ingeniero de la UPV destaca el "gran papel" de la presa de Forata en la dana y defiende las predicciones de la Aemet

El ingeniero de caminos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Francisco Vallés ha declarado este viernes en calidad de perito ante la jueza que investiga la gestión de la dana. Durante el interrogatorio, ha destacado el "gran papel" de la presa de Forata, además de defender las predicciones de Aemet.

El experto ha explicado que las compuertas de Forata "estaban abiertas" desde el principio porque es la norma general desde Tous. "El efecto siempre es más beneficioso. Toda presa que no colapsa tiene un efecto laminado de la avenida. Lo que entra por cola de embalse se va almacenando y actúa como un gran pulmón, y cuando llega a la cota del aliviadero empieza a salir, y lo que sale es menor. Retrasa, por lo que da tiempo a avisar", ha afirmado.

"Forata jugó un papel importante, lo que pasa es que se llenó mucho, y llega un momento en el que no tienes control. Si se llena más podría haber vertido por coronación, y eso siempre es peligroso. No hubiera sido un caso Tous porque no era de material suelto. No se hubiera puesto en peligro su estabilidad porque el vertido no las erosiona", ha detallado.

Preguntado por si el agua de Forata podía ir a la rambla del Poyo, el perito ha dicho que el canal que se vio afectado por el Poyo fue el Júcar-Túria y un canal que sale de Forata sería un canal de riego con una capacidad "muy pequeña". Así, estima que si algo hubiera entrado al Júcar-Túria hubiera sido "anecdótico".

En esta línea, ha comentado que los técnicos son conscientes de que el barranco del Poyo es "problemático" y ha dicho que lo que quiere que se haga con el mismo, si pasa por conectarlo con el Túria, habría que ver la capacidad del cauce y de la propia conexión.

El ingeniero ha explicado que él hizo un modelo matemático de la inundación del Poyo y en Picanya, por ejemplo, los datos de inundación fueron de cuatro metros en alguna calle y el modelo "es bastante fiable". También ha comentado que la limpieza previa no hubiera mejorado nada porque la propia corriente erosiona de modo que la velocidad del agua es siempre mayor y siempre va a haber arrastre de sedimentos.

El perito ha valorado igualmente el papel de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): "Sus predicciones tenían que haberse tenido en cuenta. Hay que tomarse en serio a Aemet, que hizo un gran papel avisando desde días anteriores" de la riada.

"Por interés" y "formación", ha comentado, fue siguiendo los avisos de Aemet los días previos a la riada. La predicción de la Agencia, ha insistido era "muy fiable": "La Aemet emite pocos avisos de nivel rojo y el del día 29 fue el primero del año. Una tormenta con nivel rojo es una tormenta muy fuerte que puede tener un impacto muy alto. Las inundaciones en este tipo de cuencas se llaman inundaciones relámpago. Y los avisos tienen que vincularse a las lluvias, no a las crecidas".