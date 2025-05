Con mucho potasio y de toda la vida: el plato típico de las abuelas valencianas que casi nadie come en España

Con mucho potasio y de toda la vida: el plato típico de Valencia que casi nadie come en España

El all i pebre es un guiso tradicional de la Comunidad Valenciana, originario de la Albufera, que destaca por su sabor intenso y su valor nutricional. Aunque su nombre significa literalmente "ajo y pimentón", este plato es mucho más que una simple combinación de condimentos. Su ingrediente principal es la anguila, un pescado que, junto con las patatas, el ajo y el pimentón, crea una salsa espesa y sabrosa, perfecta para mojar pan.

Entre sus beneficios, este guiso es una excelente fuente de potasio, un mineral esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Además, la anguila aporta proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular. Las patatas, por su parte, son ricas en carbohidratos complejos y fibra, proporcionando energía sostenida y favoreciendo la digestión.

El ajo y el pimentón, además de dar sabor, ofrecen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Para poder preparar este plato, se necesitan los siguientes ingredientes:

1 kg de anguilas frescas, limpias y cortadas en trozos

4 patatas medianas, peladas y cortadas en rodajas gruesas

2 cabezas de ajo peladas y picadas finamente

2 guindillas (opcional, según el gusto por el picante)

1 cucharada de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Elaboración:

En una cazuela de barro, calienta un poco de aceite de oliva y sofríe los ajos picados junto con las guindillas hasta que estén dorados.Añade el pimentón y remueve rápidamente para evitar que se queme.Incorpora las patatas cortadas y cubre con agua. Cocina a fuego medio hasta que las patatas estén tiernas.

Más tarde, añade las anguilas troceadas y cocina durante 15-20 minutos, hasta que estén bien cocidas.Sazona con sal al gusto y sirve caliente, acompañado de pan para mojar en la deliciosa salsa.

El all i pebre es un plato que, aunque no tan conocido fuera de la Comunidad Valenciana, ofrece una combinación de sabores y nutrientes que lo hacen único. Sin embargo, también es cierto que no es para todos los paladares, sino para los más atrevidos.