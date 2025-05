La jueza de la dana rechaza pedir al TSJ valenciano la imputación de Mazón hasta que no esté agotada la instrucción

La jueza de la dana ha desestimado la petición del abogado de dos víctimas de la dana de que solicite al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la imputación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En un auto, la magistrada rechaza la solicitud, basada en que no pidió la declaración de emergencia nacional al Gobierno central. Explica que no es el momento de elevar una exposición razonada al TSJCV -el único que puede investigar a Mazón al encontrarse aforado- porque la instrucción no está finalizada.

"La instrucción sigue su curso y se ha dado la posibilidad de declarar como investigado al president a la vista de las denuncias y querellas formuladas contra el mismo", recuerda la jueza.

Cuestión totalmente distinta a la de elevar la citada exposición razonada al TSJCV. Ésta, sostiene, "no es procedente" y ha de sujetarse a ciertos requisitos y exigencias que vienen recogidos en la jurisprudencia.

La remisión, recuerda, se efectuará si, agotada la instrucción, "constan indicios sólidos contra la persona aforada". Para ello, prosigue, habrán debido practicarse todas las diligencias de

investigación necesarias que permitan "una más fundada decisión".

No ya, dice, sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, "sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado".

"La instrucción no está agotada, y ha de desestimarse dicha petición de exposición razonada", zanja la magistrada.