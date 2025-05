La Generalitat critica el veto del Gobierno a votar el reparto de menores migrantes ante la postura en contra de las CCAA

La Generalidad Valenciana ha criticado este lunes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya impedido a las autonomías votar el Real Decreto del Gobierno para el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas.

Una norma pactada entre el PSOE y Junts que fue aprobada en el Congreso de los Diputados hace un mes y que había generado un importante rechazo en las autonomías gobernadas por el PP.

Así, este lunes se ha celebrado en Madrid la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Una cita entre el Ministerio de Juventud e Infancia y las Comunidades Autónomas para debatir y aprobar los términos del reparto de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias y Ceuta hacia otras regiones.

Territorios como Andalucía, Murcia o Madrid, así como la Comunitat Valenciana, gobernados por el PP, habían anunciado que aprovecharían este encuentro para votar en contra de este decreto. Algo que, según trasladan desde la propia Generalitat, no ha ocurrido finalmente porque el Ministerio lo ha impedido.

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha lamentado tras la reunión "el autoritarismo del Gobierno que, ante la postura en contra de la mayoría de las comunidades, ha aplicado el rodillo y no ha permitido votar".

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que no se votase porque este ya estaba" ratificado" por el Congreso de los Diputados y ha subrayado que está "plenamente vigente y es operativo".

Asimismo, ha reprochado a los populares que no presentaran ninguna propuesta de modificación a la norma en cuestión: "No se puede votar lo que no se ha aportado". Y ha instado a las autonomías a que "a pesar de la actitud reactiva, mantengan la colaboración".

"Sería irresponsable"

Ante estas críticas, la también consellera de Servicios Sociales del Gobierno valenciano ha subrayado que la Comunitat es una autonomía "solidaria y receptora, dado que llegan migrantes a las costas valencianas y durante el año 2024 aumentó el número de plazas en un 66%".

Sin embargo, ha criticado que el Gobierno central "imponga un reparto sin criterios objetivos, sin planificación, sin financiación adecuada y sin negociación con las comunidades autónomas".

Tras criticar la falta de política migratoria del Gobierno de España, ha asegurado que aceptar el reparto tal y como lo plantea el Ejecutivo de Sánchez sería "irresponsable" porque provocaría "el colapso del sistema de acogimiento, un hacinamiento y una falta de capacidad de atender con la dignidad que merecen los menores no acompañados".

Camarero, así, ha recordado que la Generalitat Valenciana presentará un recurso de inconstitucionalidad al decreto. Algo que el Consell ya anunció el pasado 1 de abril al considerar que la norma suponía "una clara injerencia en las competencias propias de la Comunitat Valenciana en materia de protección de menores sobre las que ostenta competencias exclusivas".

Por el momento, se repartirán 4.400 menores que se encuentran en Canarias y Ceuta, aunque la norma servirá para futuros repartos.

Pacto de Presupuestos

En este sentido, huelga subrayar que el Partido Popular llegó a un acuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat de 2025 basado en tres ejes prioritarios: inmigración, Pacto Verde Europeo y reducción de ayudas al valenciano y en particular a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL).

Por lo que la decisión del Consell ahora, se trata de un posicionamiento relevante de la Generalitat porque se enmarca en el pacto de Presupuestos con Vox.

Tras alcanzar el pacto presupuestario, Mazón ya anunció que no aceptarían el reparto de Sánchez entre autonomías, algo que este lunes se ha materializado.