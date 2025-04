Elena, vecina de Picassent, lleva seis meses sin poder entrar en su domicilio: "Nos sentimos abandonados y engañados"

La dana del pasado 29 de octubre provocó destrozos en más de 70 municipios de la provincia de Valencia. La fuerza del agua sumada a la gran cantidad de escombros y cañas que arrastraron los cauces durante esa tarde arrasaron accesos y viviendas completas, dejando a las personas en situación de vulnerabilidad.

Seis meses después de la tragedia, siete familias de vecinos de la urbanización de Omet, situada en el término municipal de Picassent, todavía no han podido regresar a sus casas. Situadas frente al cauce del río y con los accesos inhabilitados, la vida en sus domicilios se hace imposible.

Elena es una de las vecinas afectadas por esta situación. Desde que abandonara su vivienda in extremis durante la tarde de la dana no ha podido regresar a su domicilio, "ni siquiera para limpiar o recoger".

"Son siete casas las afectadas y solo hay 300 metros de calle que se tienen que reparar", asegura la vecina de Omet. En esta urbanización, tras la riada, el Ayuntamiento de la localidad precintó el acceso a la zona hasta que se reparara la avenida por seguridad. Sin embargo, seis meses después, todavía no se ha acometido ningún trabajo de reconstrucción.

Y es que, para realizar esos trabajos de reparación, es imprescindible la coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), para que esta dé el visto bueno a las obras, garantizando su seguridad y estabilidad a largo plazo.

Aunque Elena asegura que desde la Confederación están predispuestos a acometer "cuanto antes" las obras. Y es que, la CHJ dio a Picassent en noviembre las indicaciones sobre cómo reponer la calle.

Sin embargo, pese a que vecinos como Elena todavía tienen que "saltar entre escombros y propiedades" para llegar a sus domicilios, el Consistorio de Picassent no ha presentado el proyecto de obra en estos seis meses.

"Son solo 300 metros, es incomprensible que seis meses después no se haya ni siquiera proyectado", denuncia Elena. Ahora, les han comunicado a los vecinos afectados que el Ayuntamiento ya ha entregado la memoria de lo sucedido a la CHJ.

"Tienen hasta mayo para entregar el proyecto de obra a la CHJ, pero si llevan seis meses para entregar la memoria, ¿cómo van a hacer el proyecto en menos de una semana?", cuestiona Elena.

Entre los afectados predomina el "abandono" de parte de las instituciones y los dirigentes locales. "No han hecho nada de nada, les damos igual, nadie nos ha dado explicaciones, solo sabemos que no podemos entrar en nuestra casa", lamenta Elena.

Accesos a la vivenda. EE

"Se comprometieron con nosotros"

Tras las graves inundaciones, la casa de Elena quedó anegada en muchos puntos. "Tenía un huerto que está ahora destrozado, el garaje se ha venido abajo y encima no podemos entrar para limpiar nada", asegura.

Desde un primer momento, lo único que recibió fue un papel de parte del Ayuntamiento asegurando que limpiarían y restaurarían la zona. "Ahora me han dicho que me haga yo los arreglos y que me apañe, que si me lo hace el Ayuntamiento sería más caro", critica.

Los vecinos afectados ya han asistido a diversos plenos que se han celebrado a lo largo de los seis meses; pero "les han dado largas".

Tal y como asegura Elena, la sensación de abandono desde el Consistorio municipal viene de mucho antes de la tragedia y la destrucción de la dana. "Hace mucho ya dijimos y mandamos escritos avisando de que limpiaran los barrancos para evitar cosas como esta, no nos han hecho caso", destaca.

Acceso a la vivienda. EE

Seis meses después, Elena y sus vecinos todavía no pueden entrar en sus domicilios, ni siquiera pueden limpiar el interior de los domicilios, algunos gravemente comprometidos. Tan solo desean poder acceder, que esos 300 metros de calle queden restaurados y que "el Ayuntamiento actúe".