Trenes cancelados, rescates en ascensores y atención en hospitales: así ha sido el apagón energético en Valencia

Durante este 28 de abril, la Comunitat Valenciana y todo el territorio nacional han vivido una situación inédita como consecuencia de un apagón energético que ha provocado el corte del suministro eléctrico durante más de seis horas y que se está recuperando paulatinamente.

En Valencia y toda la autonomía, el suceso ha coincidido con el festivo de San Vicente Ferrer este 28 de abril. Pese a que a muchos el apagón no les ha afectado directamente, las estaciones, el transporte público, los hospitales o los rescates en ascensores han sido el foco de esta jornada que ha provocado la activación del nivel 2 de emergencia desde el Cecopi.

En primer lugar, en cuanto a los rescates, los Consorcios Provinciales de Bomberos de las tres provincias han realizado desde las 12.00 horas de este lunes más de 160 servicios como consecuencia del apagón, la mayoría de ellos rescates en ascensores.

En el caso de la capital del Turia, se han superado los 80 rescates en ascensores de toda la provincia pero también se ha atendido diversos casos de apoyo a pacientes enfermos que debían subir a sus domicilios y no disponían de elevadores.

Tras una intensa jornada rescates como consecuencia de la emergencia, el Ayuntamiento de Valencia ha informado de que no existen servicios en cola de Bomberos (referentes a ascensores) y de que se están atendiendo servicios humanitarios de personas con movilidad reducida.

Además, pese a que en algunas vías y carreteras de la ciudad ya ha regresado a la normalidad el sistema de semáforos, todavía se mantiene el dispositivo de Policía Local en los cruces más importantes de Valencia para asegurar la circulación durante las próximas horas.

Además, el consistorio ha activado el Plan de Movilidad de la ciudad y ha instado a la población retrasar la Operación Retorno del Puente de San Vicente Ferrer, patrón de la Comunitat Valenciana y que se celebra hoy.

Imagen de un rescate. Consorci Bombers VLC

Trenes suspendidos

La movilidad ha sido otro de los puntos clave de la emergencia de este apagón energético en la Comunitat Valenciana. Como consecuencia del apagón, la circulación de los trenes se ha visto comprometida y los servicios de Metrovalencia han quedado interrumpidos en toda la ciudad.

Por su parte, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de la suspensión de todos los servicios ferroviarios en la Comunitat Valenciana y en muchos otros puntos del país para la jornada de este lunes como consecuencia del apagón energético.

Según han confirmado, los trenes de larga y media distancia no circularán en todo el día con independencia de la evolución de la incidencia del suministro eléctrico; mientras que el servicio de Cercanías "sigue suspendido y su restablecimiento dependerá de la recuperación de la electricidad".

Ante esta situación, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado a través de su cuenta de X que una quincena de estaciones de tren en diversas ciudades del país permanecerán abiertas para que viajeros afectados por el apagón eléctrico puedan pernoctar si no tiene otra opción, entre las que se encuentra la estación Joaquín Sorolla.

En la otra estación de la ciudad de Valencia, la Estación del Norte, las puertas permanecían cerradas. Ante ellas, decenas de personas esperaban con sus maletas la apertura para poder coger los trenes. Cabe recordar que el transporte de Cercanías estará sujeto a la evolución de la incidencia eléctrica.

Sin embargo, Renfe ha anunciado a través de un comunicado que se podrá viajar en los trenes de Cercanías de manera gratuita durante la jornada del martes tras el apagón de este lunes.

Estación Joaquín Sorolla este 28 de abril. EFE/Manuel Bruque

Atención en hospitales

La atención en hospitales ha sido otra de las preocupaciones durante este apagón energético. Para asegurar el abastecimiento de gasoil y combustible para las zonas sanitarias, el Cecopi ha activado la Unidad Militar de Emergencias (UME) "por si fuera necesario".

El hecho de que hoy sea día festivo en Valencia ha sido positivo en parte para la sanidad, ya que no se han tenido que aplazar citas ni se han pospuesto operaciones de gravedad.

Para evitar una saturación de los hospitales y que la población no corriera riesgos, desde emergencias han recomendado evitar desplazamientos, no utilizar el teléfono si no es necesario, guardar batería para emergencias "reales" y no saturar la línea.