Apagón energético en toda España: el Cecopi decreta el nivel 2 de emergencias en la Comunitat Valenciana

España ha vivido una situación inédita. Cerca de las 12.30 horas de la mañana, el suministro eléctrico caía en todo el territorio nacional y dejaba una situación sin precedentes en el país.

En la Comunitat Valenciana, dada la situación de incertidumbre, la peligrosidad y todos los rescates que se estaban llevando a cabo ante el corte de suministro, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha establecido la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

A lo largo de todo el mediodía y la tarde de este 28 de abril, el teléfono de emergencias 112 de la región ha recibido durante la mañana "multitud de llamadas" relacionadas con el apagón. Ante esta situación, la Generalitat ha modificado el nivel decretado inicialmente a las 15.10 horas, pasando al nivel 2.

Además, el Cecopi ha acordado la activación de la UME "para ayudar en las tareas de abastecimiento y suministro de gasoil y combustible para las zonas sanitarias por si fuera necesario".

Emergencias ha recordado una serie de recomendaciones a seguir por la ciudadanía, entre ellas no utilizar el teléfono si no es necesario; guardar batería para emergencias "reales" y no saturar la línea; evitar utilizar el coche o realizar trayectos largos, y hacer uso de una radio convencional para "seguir recibiendo información actualizada".

De hecho, el propio president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido "por favor" a los ciudadanos de la Comunitat que sigan estas recomendaciones.

En cuanto a los rescates, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se ha movilizado, hasta las 14.00 horas, a más de 60 actuaciones en ascensores en localidades como Ontinyent, Pobla de Farnals, Alcàsser, Paterna, Sagunt, Cullera, Gandia, Burjassot y Benaguasil, entre muchas otras.

La sistemática de intervención para los bomberos, según han detallado, es "la misma que en un día ordinario, aunque el volumen y la simultaneidad de tantos servicios a la vez aumenta la intensidad, el esfuerzo y las tareas de coordinación".

Regresa el suministro