Salomé Pradas pide a la jueza de la dana que anule la transcripción de su declaración por ser "incorrecta y parcial"

La exconsellera Salomé Pradas ha presentado un escrito ante el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, encargado de la causa de la dana, en el que pide que se anule la transcripción de su declaración como investigada del pasado 11 de abril.

La defensa de la exdirigente del PP, que ejerce Eduardo de Urbano, considera que el documento trasladado a las partes con la literalidad de su comparecencia "no refleja en absoluto la realidad de la declaración prestada", por lo que solicita su efectiva transcripción literal.

En el escrito denuncia la "inexactitud" de lo ocurrido en el interrogatorio porque no incluye todo lo manifestado. La declaración, recuerda el abogado de Pradas, tuvo una duración de casi tres horas y se le realizaron en torno a 140 preguntas sobre distintos ámbitos "que tuvieron una respuesta muy extensa y detallada" y, en opinión del letrado, "muy ilustradora para el desarrollo de la investigación".

Dicha extensión y exhaustividad, prosigue, "no fue caprichosa". Ni lo es, añade, la petición de se transcriba "fiel y correctamente" porque "responde al carácter del procedimiento", en el que se imputa a Pradas "nada menos que el homicidio por omisión de más de 200 personas".

Durante la comparecencia, destaca el escrito, se trataron "temas tan esenciales para el devenir del

procedimiento" como la distribución de competencias en materia de emergencias, la cronología del día 29 de octubre (cuando se produjo la dana), la información con la que contaba la exconsellera aquella jornada o el funcionamiento del Cecopi.

Todo ello, indica, "relativo a los hechos que se consideran constitutivos de delito y cometidos, por omisión, y una 'patente pasividad' por Pradas", según afirma la jueza.

Tres horas en 10 folios

Una declaración tan detallada y de una duración tan extensa, argumenta el letrado, "no puede plasmarse en 10 folios en los que se hace una especie de resumen o esbozo de lo allí declarado no sólo incompleto sino incorrecto". Éste, dice, "no puede ser considerado verdaderamente una transcripción".

El abogado hace hincapié en que no es ajeno "a la carga de trabajo con la que cuenta el juzgado". "Pero dada la esencialidad de la declaración" de Pradas, afirma, no puede "admitir en ningún caso que conste en las presentes diligencias una transcripción incorrecta y parcial que no refleja" la comparecencia.

Aunque todo el interrogatorio de la exconsellera está grabado, señala el letrado, "ha de garantizarse que, si se da traslado por escrito a todas las partes -más de 30 acusaciones- de la supuesta transcripción de la misma, ésta debe reflejar la realidad, sin que puedan omitirse partes esenciales y matices importantes expresados por la declarante".

Motivos, todos ellos, por lo que pide a la jueza que la deje sin efecto y acuerde y practique la transcripción literal de la misma.