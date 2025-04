La Generalitat descarta exigir el plus de vivienda a tres altos cargos de Compromís al no haber base jurídica

La Conselleria de Industria, Comercio y Turismo ha archivado este viernes las actuaciones en relación a la devolución del plus de kilometraje de tres ex altos cargos de Compromís en la Generalitat.

La subsecretaría de este departamento ha emitido varias resoluciones, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en las que descarta exigirles las cantidades por este concepto como pedía la Agencia Antifraude.

La razón es que no existe base jurídica, según detallan desde el Gobierno autonómico. La normativa actual no establece que exista la obligación de justificar documentalmente el origen de los gastos de este tipo.

De esta manera, y después de consultarlo con la Abogacía de la Generalitat, la Conselleria ha decidido dar carpetazo al asunto.

Como informó este periódico, Antifraude solicitó el reintegro del llamado plus de residencia al exconseller de Economía Sostenible Rafael Climent; al ex secretario autonómico de Empleo Enric Nomdedéu; y a la ex directora general de Comercio Rosana Seguí.

Climent, natural de Muro d'Alcoi percibió 8.942,77 euros brutos anuales mediante el mencionado complemento. Nomdedéu, oriundo de Castellón, 8.224,17; y Seguí, de Guardamar de La Safor, 8.230,32.

El conseller percibió siete años este complemento, lo que supone un montante total de más de 62.000 euros. El secretario autonómico, durante más de cinco años y medio, recibió más de 45.000 euros. Y la directora general, cerca de 33.000 durante cuatro años.

La Agencia Antifraude inició una investigación al respecto. Al finalizarla, instó a la Conselleria de Industria a "iniciar los procedimientos de reintegro que en derecho procedan de lo percibido por indemnización por causa de cambio de residencia sin haberse justificado dicho cambio ni los gastos en los que se incurrió".

Procedimiento de reintegro

Reclamó, a su vez, que se acreditara "documentalmente el inicio del procedimiento de reintegro".

El informe realizado por Antifraude señaló que percibieron el complemento salarial por residir fuera de sus municipios, como si hubieran cambiado de domicilio habitual de forma temporal para atender sus funciones.

Pero, en realidad, según Antifraude, nunca quedó acreditado que cambiaran de vivienda. Tras recabar documentación del parque móvil -donde se aparcan los coches oficiales del Gobierno-, la Agencia concluyó que tres de los cuatro investigados utilizaron estos servicios para "ir y volver del domicilio habitual".

Los tres cargos de Compromís negaron este último extremo y presentaron sus alegaciones en el procedimiento administrativo iniciado por la Conselleria el pasado febrero.

En ellas explicaban, entre otras cuestiones, que no había ninguna irregularidad o que no existe ninguna norma que contenga exigencias sobre documentos que justifican el origen de los gastos o su periodicidad.

Tras estudiar sus argumentos, la Conselleria ha archivado las actuaciones y lo ha notificado a los tres altos cargos del anterior Gobierno autonómico.