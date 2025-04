El 'vacío' de Sánchez medio año después de la dana: sin presencia, sin respuesta a Mazón y sin funeral de Estado

Medio año después de la fatídica dana del pasado 29 de octubre que dejó 228 muertos, la relación institucional entre las administraciones valencianas gobernadas por el PP -la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia- y el Gobierno central que preside Pedro Sánchez se encasillan en la anormalidad institucional.

La comunicación en este momento no existe. La interlocución hasta la fecha se circunscribe a la que tienen el segundo y tercer escalón de los ministerios y de las consellerias -un trabajo que a menudo no trasciende públicamente-, pero no se produce de manera directa ni con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ni con consellers, ni con alcaldes como la de la capital, María José Catalá.

Una de las reclamaciones más insistentes durante las últimas semanas por parte del Gobierno autonómico al central ha sido la de que exista un organismo oficial de coordinación entre administraciones en formato de comisión mixta.

El vicepresidente para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, lo ha solicitado en varias ocasiones para evitar duplicidades de todo tipo o para cuestiones como que los afectados tengan una ventanilla única a la que dirigirse a la hora de solicitar las ayudas económicas.

Carlos Mazón ha ido en la misma línea puesto que no ha habido reunión alguna entre él y el presidente del Gobierno, algo realmente chocante en una catástrofe de este nivel en España.

A mediados de abril, el jefe del Ejecutivo autonómico mandó una carta a Sánchez para reclamarle la creación de una comisión mixta para abordar la reconstrucción. La líder del PSPV, Diana Morant, reaccionó dando largas y hasta la fecha Sánchez ni siquiera ha respondido a la misiva.

Fuentes del Gobierno central destacan que "ya existen reuniones periódicas entre los ministerios y las consellerias". Pero desde la Generalitat replican que sólo hay "reuniones ocasionales, de bajo nivel y exclusivamente técnicas". Además, remarcan que sólo se han atendido un tercio de las reclamaciones de las Consellerias.

Desde la vicepresidencia segunda para la Recuperación, por ejemplo, la comunicación se realiza por procedimiento. Es decir, cada vez que tienen que hacer una actuación en un municipio, analizan de quién es la competencia y se tramita por los técnicos.

De los puentes, se avisa a la Diputación; de los barrancos, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ); de los daños en institutos, a la Generalitat. Y así un largo etcétera. Pero "no existe un órgano formal en el que estén representadas todas las partes y se puedan coordinar las labores de reconstrucción", subrayan desde el Ejecutivo valenciano.

Aunque la interlocución y coordinación más relevante debería de ser con el Gobierno autonómico, también la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha mostrado muy crítica con el hecho de que ni el presidente del Gobierno ni ningún ministro hayan dedicado "un minuto" a llamarla pese a que en la ciudad hay pedanías afectadas.

En este sentido, denunció con dureza en una entrevista con EL ESPAÑOL el "portazo institucional" del Ejecutivo central, que opina que usa la dana como "arma electoral".

Por el momento, no parece que el PSOE quiera atender las exigencias de la Generalitat ni dar un paso adelante en la mejora de la interlocución -al menos pública- pese a la gravedad de una catástrofe como la ocurrida. Posiblemente, por los cálculos estratégicos en la gestión de un asunto que sólo quiere que afecte al PP.

A ello se une la llamativa ausencia de Sánchez en los territorios afectados por la dana. La última visita del presidente del Gobierno a la 'zona cero' fue el 3 de noviembre. Las imágenes de aquella jornada todavía perdurarán en la retina de la sociedad valenciana y española.

Sánchez acudió junto a los Reyes y Mazón a Paiporta, donde fueron recibidos con gritos, insultos e incluso lanzamiento de barro. La dana había tenido lugar escasos cinco días antes y la sensación de abandono por parte de la población en aquel momento era extrema.

La tensión fue muy elevada y el presidente del Gobierno acabó abandonando el lugar protegido por sus escoltas después de diversos incidentes, entre ellos que le lanzaran un palo.

La anterior visita de Sánchez fue el día 31 de octubre. Acudió al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), en L'Eliana.

Las últimas visitas

Justo 80 días después de aquel 3 de noviembre, el 23 de enero, regresó a Valencia, aunque no a la 'zona cero'. Se trató de un acto mucho más controlado. Celebró en la capital del Turia una reunión de la dana con sus ministros y mantuvo un encuentro con alcaldes de los municipios afectados.

La última vez que volvió fue el 1 de febrero, pero para un acto de partido. Sánchez intervino en la apertura del congreso del PSPV en el que Diana Morant fue reelegida líder de los socialistas valencianos.

Desde el Gobierno defienden, por contra, la presencia de numerosos ministros, que sí se han desplazado a los territorios destrozados a lo largo de estos meses. Además, consideran que el Ejecutivo está perfectamente representado por la ministra Morant y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, recientemente proclamara líder del PSPV en la ciudad de Valencia.

Se da la circunstancia de que la actual ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, sí ha visitado la zona, a diferencia de su antecesora en el cargo, Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea. De ella dependían, el día de la dana, la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Una de las ausencias más destacadas de Sánchez fue en la solemne misa funeral celebrada en la catedral de Valencia el pasado diciembre por las víctimas de la dana.

En aquel momento, desde el Gobierno central anunciaron un acto de homenaje civil -un funeral de Estado, llegaron a transmitir- a las víctimas de la dana. Han pasado más de cuatro meses desde aquello sin que hayan trasladado fechas ni concreción alguna al respecto.