La Fiscalía archiva una investigación contra Lim y el Valencia por blanqueo de capitales y fraude fiscal

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado una investigación abierta en su momento contra el Valencia y su máximo accionista Peter Lim por blanqueo de capitales y fraude fiscal, según una diligencia a la que tuvo acceso EFE.



El Ministerio Fiscal asegura que tras las investigaciones hechas "cualquier atisbo de duda sobre la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales o de fraude fiscal ha desaparecido", por lo que archiva las actuaciones.



En septiembre de 2024, el exvicepresidente del Valencia Miguel Zorío denunció ante la Fiscalía un pago por parte del club de 2,975 millones de euros en 2023 a la empresa CHZ Europe Trade.

Según aseguraba en el informe que presentó, había sido constituida en junio de ese mismo año y tenía su domicilio "en un bazar chino de Barcelona".



Zorío apuntaba a la posibilidad de que se usara esta empresa para "beneficios" del Valencia fuera del país y deslizaba pagos del club a Meriton, la empresa de Lim, "sin una clara justificación".



La Fiscalía requirió a la Unidad de Policía Judicial diversas diligencias en las que la Seguridad Social aseguró que la empresa CHZ no estaba dada de alta en su registro.

La Agencia Tributaria apuntó, además, que no había movimientos de compras o ventas en los que hubiera participado en 2023. Y el Valencia negó cualquier relación comercial con la compañía, mientras el BBVA descartó pagos del club de Mestalla a la misma.



Además, la AEAT revisó sus datos y confirmó que no hubo por parte del Valencia ningún pago recibido o efectuado por ese importe en 2023, una última confirmación de que no hubo esa relación que denunció Zorio.