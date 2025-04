Presidencia comunica que ha borrado las grabaciones de las cámaras del Palau del 29 de octubre como marca la ley

Presidencia de la Generalitat ha comunicado a Les Corts Valencianes que ha borrado las grabaciones de las cámaras de seguridad de acceso al Palau de la Generalitat -situado en la plaza Manises- del pasado 29 de octubre, tal y como regula la ley.

El grupo parlamentario Compromís había solicitado por escrito todas las imágenes de aquel día con la intención de averiguar dónde estuvo el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, la tarde en que se produjo la riada.

Sin embargo, el pasado viernes el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, les trasladó que Presidencia había "cumplido con lo previsto en el artículo 8 de la Ley orgánica 4/1997"

Esta regula utilización de cámaras de vídeo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. Y el citado artículo obliga, de hecho, a seguir este procedimiento.

"Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto", regula la norma.

En estos momentos, conviene señalar que estas grabaciones no formaban parte de la instrucción de la causa de la dana. Por lo que, Presidencia responde que no puede remitir las imágenes porque ya no dispone de ellas al haber cumplido con lo que dicta la normativa estatal.

Ahora bien, según un informe de la comisaria encargada de la seguridad del Palau que ha leído este martes la portavoz del Consell, Susana Camarero, en el caso de Presidencia las imágenes se borran a los 15 días de haberse tomado. Y el borrado se hace por "superposición de las grabaciones".

Con estos plazos, el borrado se produciría en torno al 12 de noviembre, por lo que hace meses que el Gobierno valenciano no dispone de estas grabaciones. Aún así, conviene apuntar que el tercer apartado del artículo 8 de la ley prohíbe la cesión o copia de las grabaciones.

También la instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras de protección de datos obliga a la eliminar las imágenes tomadas en la vía pública en un plazo máximo de un mes.

Críticas de PSPV y Compromís

Tras tener conocimiento del borrado de las imágenes Compromís y PSPV han denunciado lo ocurrido. El portavoz de los socialistas, José Muñoz, ha acusado a Mazón de "destruir pruebas a martillazos".

"No respeta las pruebas que podrían dar luz sobre lo ocurrido el 29 de octubre", ha asegurado el síndic del PSPV en Les Corts tras advertir que, cinco meses después, los valencianos "siguen sin saber qué hizo" el presidente de la Generalitat el día de la dana "entre las 14.00 horas y las 20.28, que es cuando dice que llegó al Cecopi".