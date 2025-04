El Gobierno valenciano acusa a Bernabé de mentir durante meses sobre la dana mientras la izquierda sale en su defensa

La declaración de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ante la jueza que instruye la causa de la dana ha provocado la reacción de la Generalitat Valenciana y las críticas de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.

Tras las contradicciones de Bernabé sobre cuándo se enteró de la riada y la información que tenía el Cecopi sobre el barranco del Poyo, Camarero ha asegurado que "tiene dos caras", una delante de la jueza, en la que dice la verdad, y otra ante los medios de comunicación "donde manipula y tergiversa".

Junto con la acusación a Bernabé, la vicepresidenta ha recordado que "la responsabilidad de la vigilancia y de la información y de emitir los avisos es de la Confederación Hidrográfica del Júcar", en relación con lo acontecido la tarde del 29 de octubre.

Según Camarero, la declaración de Bernabé ante la jueza "es la primera verdad que dice en seis meses, que el Gobierno no trasladó al Cecopi la información de lo que estaba sucediendo en el barranco del Poyo".

"Se ha confirmado que no se tenía información en el Cecopi de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo y por lo tanto, si no se tenía información, no se podía alertar de lo que estaba pasando" y que "no se estaba esperando al president", Carlos Mazón.

A su juicio, la segunda conclusión es que la coordinadora de las agencias estatales -Aemet y CHJ-, responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la UME "se entera de lo que pasa en el barranco del Poyo porque lo ve en la televisión y por una llamada de la alcaldesa de Paiporta".

"Cómo es posible que quien tiene la responsabilidad y quien avisa de la alerta no esté en todo el día", ha cuestionado. De la misma manera, ha incidido que "es su responsabilidad que la CHJ informase tanto al Cecopi como a ella misma de lo que estaba pasando".

"Tras cinco meses y medio señalando a la Generalitat y al president, se ve obligada a confirmar ante la jueza que no se había traslado información del barranco del Poyo", ha insistido.

Responsabilidad del Gobierno

Camarero ha añadido que el Gobierno de España "sabe desde el primer día" que la delegada del Gobierno estaba en el Cecopi, que Aemet falló en sus previsiones y que la CHJ no alertó de la situación en el barranco del Poyo.

"Sin embargo, durante seis meses casi, manipula, crea bulos y miente sobre lo que estaba pasando para desviar la atención", ha aseverado.

"La delegada y el propio Gobierno de España han estado generando odio, engañando e instrumentalizando el dolor y desde ayer conocemos la verdad", ha aseverado.

Defensa de la izquierda

Por su parte, tanto el PSPV como Compromís han criticado que la formación popular "eche la culpa" a Bernabé. Ambos partidos han hecho alusión a la alerta hidrológica emitida a las 12.20 horas para la rambla del Poyo por la CHJ para situar la responsabilidad sobre la Generalitat de nuevo.

Desde el PSPV, José Muñoz ha considerado que es "evidente" que tanto la CHJ como la Delegación del Gobierno actuaron "con diligencia, agilidad y eficiencia" mientras que el "fallo" fue debido a la "ausencia generalizada" por parte de quienes tenían "la toma de decisiones".

Además, ha reprochado a los populares que tengan que "recurrir a la mentira" al "falsear la información" del testimonio de la delegada del Gobierno y ha remarcado que lo importante es "leer la información" y lo establecido en los planes ante inundaciones.

Así, ha reprochado al Consell y al PP que ahora tengan "tan poca vergüenza de echarle la culpa" a Pilar Bernabé "cuando son ellos los que no estuvieron a la altura de las circunstancias y siguen sin dar explicaciones oportunas".

En este sentido, Joan Baldoví ha defendido que, ante esta situación, "sí que hubo alcaldes que tomaron medidas" y ha incidido en que la jueza de Catarroja "siempre ha aclarado que la responsabilidad máxima en estas emergencias era de la propia Generalitat".

Además, el síndic de Compromís ha reprochado al president que caiga en una "flagrante contradicción" al defender el currículum de la exconsellera Salomé Pradas.

"¿Si estaba preparada y era una buena trabajadora, por qué la destituyó?", ha cuestionado. "No puede presumir del gobierno de los mejores y, cuando la consellera dimite, decir que no tiene ninguna responsabilidad", ha sentenciado.