Las contradicciones de Bernabé sobre la dana: ni "la alerta se envió cuando llegó Mazón" ni "había información del Poyo"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, evidenció este lunes algunas de las contradicciones que ha tenido en sus manifestaciones públicas a lo largo de los últimos meses en su declaración ante la jueza que investiga la gestión de la dana.

La principal es la relativa a la información sobre el barranco del Poyo con la que contaba el Cecopi. Según ha sostenido siempre públicamente, el órgano que coordinaba la emergencia aquella jornada disponía de todos los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

En su declaración ante la magistrada, sin embargo, admitió -de acuerdo con las fuentes conocedoras del interrogatorio- que nadie en el Cecopi habló del riesgo en el barranco de Poyo, que provocó la mayoría de las 228 muertes en la fatídica jornada del 29 de octubre.

Tampoco lo mencionó la propia CHJ. Ella misma se enteró del desbordamiento en la zona de Paiporta por la alcaldesa a las 19.05 horas.

Algunas acusaciones ya han anticipado que pedirán la imputación de Bernabé tras estas afirmaciones. Así lo trasladaron en el transcurso de la declaración, pero la jueza les instó a solicitarlo por escrito.

La dirigente socialista declaró como testigo durante más de siete horas y con sus palabras perjudicó tanto al organismo que dirige Miguel Polo como a la Conselleria responsable de las Emergencias y cuya titular era Salomé Pradas.

La delegada del Gobierno se ha aferrado desde las semanas posteriores a la dana al hecho de que la CHJ envió 11 avisos automáticos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) donde se hablaba de la Rambla del Poyo. Si bien el correo que advertía de la brutal subida de caudal llegó a las 18.43 horas.

Esa información, ha dicho en reiteradas ocasiones, la tenía a su disposición el Cecopi. En la declaración ante la jueza no desmintió esas palabras, pero sí admitió que hubo una ausencia de advertencia verbal por parte de la CHJ y de que el peligro del citado barranco no se abordó en la reunión durante la mayor parte de la tarde.

Así lo respondió a las preguntas de la Fiscalía. El Ministerio Público le insistió sobre este extremo para intentar apuntalar la actuación de la CHJ.

Le cuestionó sobre si se constituyeron los organismos que le marca su protocolo interno en las situaciones de emergencia como la de aquel día o en si alertó de los datos del caudal y del riesgo en el barranco del Poyo.

Los ojos, en Forata

Bernabé sólo recuerda que se habló de Forata: "Fue una situación muy compleja y de mucha tensión". Su reconocimiento de que el Poyo no se trató ha pasado a ser ya una coincidencia en el relato de la mayoría de los miembros presentes en el Cecopi.

Al menos en el de aquellas personas cuya versión de los hechos se conoce y a la espera de que técnicos como Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, comparezca en el juzgado.

Los ojos, aseguran todos (incluyendo ahora la delegada del Gobierno), estaban puestos en la presa por la catástrofe que habría provocado. Se trata de aquella que finalmente resistió y por la cual se envió la alerta a la población a las 20.11.

Pilar Bernabé, en la mañana de este lunes en los juzgados. Rober Solsona / Europa Press

Bernabé explicó que inicialmente en esa jornada la preocupación era el desbordamiento del río Magro por sus conversaciones con el alcalde de Utiel y otros de la zona. A lo que se añadió el riesgo de colapso de Forata cuando avisó de ello la CHJ.

La preocupación por el Poyo, ha señalado, le llegó cuando la llamó la alcaldesa de Paiporta a las 19.05 horas. Le dijo que se había desbordado el río y que estaba viendo a sus vecinos intentando salvarse. En ese momento, el Cecopi -que se celebraba tanto de manera presencial como telemática- se encontraba en un periodo de desconexión telemática de alrededor de una hora -entre las 18.00 y las 19.00-. Bernabé, ha señalado, llamó entonces a Pradas para decirle que se reconectaran. Cuando vuelven a hacerlo, la delegada del Gobierno comenta lo que le ha transmitido la alcaldesa de Paiporta de que la gente se está ahogando y de que hay vídeos sobre la caída del puente de este municipio. Pradas, según Bernabé, le responde que eso está pasando en otras localidades y es entonces cuando Bernabé pide que el ES-Alert -que se mandó por Forata- se envíe a toda la provincia de Valencia. Sólo se habló de Forata Cabe recordar que la CHJ envió un correo a las 18.43 horas con el brutal aumento del barranco del Poyo y actualizó la información en su sistema automático. En ese momento, el Cecopi se encontraba en la desconexión telemática de su reunión, a la que estaba conectado el presidente de la CHJ, Miguel Polo. La preocupación por el Poyo, ha señalado, le llegó cuando la llamó la alcaldesa de Paiporta a las 19.05 horas. Le dijo que se había desbordado el río y que estaba viendo a sus vecinos intentando salvarse. En ese momento, el Cecopi -que se celebraba tanto de manera presencial como telemática- se encontraba en un periodo de desconexión telemática de alrededor de una hora -entre las 18.00 y las 19.00-. Bernabé, ha señalado, llamó entonces a Pradas para decirle que se reconectaran. Cuando vuelven a hacerlo, la delegada del Gobierno comenta lo que le ha transmitido la alcaldesa de Paiporta de que la gente se está ahogando y de que hay vídeos sobre la caída del puente de este municipio. Pradas, según Bernabé, le responde que eso está pasando en otras localidades y es entonces cuando Bernabé pide que el ES-Alert -que se mandó por Forata- se envíe a toda la provincia de Valencia. Sólo se habló de Forata Cabe recordar que la CHJ envió un correo a las 18.43 horas con el brutal aumento del barranco del Poyo y actualizó la información en su sistema automático. En ese momento, el Cecopi se encontraba en la desconexión telemática de su reunión, a la que estaba conectado el presidente de la CHJ, Miguel Polo. La preocupación por el Poyo, ha señalado, le llegó cuando la llamó la alcaldesa de Paiporta a las 19.05 horas. Le dijo que se había desbordado el río y que estaba viendo a sus vecinos intentando salvarse. En ese momento, el Cecopi -que se celebraba tanto de manera presencial como telemática- se encontraba en un periodo de desconexión telemática de alrededor de una hora -entre las 18.00 y las 19.00-. Bernabé, ha señalado, llamó entonces a Pradas para decirle que se reconectaran. Cuando vuelven a hacerlo, la delegada del Gobierno comenta lo que le ha transmitido la alcaldesa de Paiporta de que la gente se está ahogando y de que hay vídeos sobre la caída del puente de este municipio. Pradas, según Bernabé, le responde que eso está pasando en otras localidades y es entonces cuando Bernabé pide que el ES-Alert -que se mandó por Forata- se envíe a toda la provincia de Valencia. Sólo se habló de Forata Cabe recordar que la CHJ envió un correo a las 18.43 horas con el brutal aumento del barranco del Poyo y actualizó la información en su sistema automático. En ese momento, el Cecopi se encontraba en la desconexión telemática de su reunión, a la que estaba conectado el presidente de la CHJ, Miguel Polo. La preocupación por el Poyo, ha señalado, le llegó cuando la llamó la alcaldesa de Paiporta a las 19.05 horas. Le dijo que se había desbordado el río y que estaba viendo a sus vecinos intentando salvarse. En ese momento, el Cecopi -que se celebraba tanto de manera presencial como telemática- se encontraba en un periodo de desconexión telemática de alrededor de una hora -entre las 18.00 y las 19.00-. Bernabé, ha señalado, llamó entonces a Pradas para decirle que se reconectaran. Cuando vuelven a hacerlo, la delegada del Gobierno comenta lo que le ha transmitido la alcaldesa de Paiporta de que la gente se está ahogando y de que hay vídeos sobre la caída del puente de este municipio. Pradas, según Bernabé, le responde que eso está pasando en otras localidades y es entonces cuando Bernabé pide que el ES-Alert -que se mandó por Forata- se envíe a toda la provincia de Valencia. Sólo se habló de Forata Cabe recordar que la CHJ envió un correo a las 18.43 horas con el brutal aumento del barranco del Poyo y actualizó la información en su sistema automático. En ese momento, el Cecopi se encontraba en la desconexión telemática de su reunión, a la que estaba conectado el presidente de la CHJ, Miguel Polo. La preocupación por el Poyo, ha señalado, le llegó cuando la llamó la alcaldesa de Paiporta a las 19.05 horas. Le dijo que se había desbordado el río y que estaba viendo a sus vecinos intentando salvarse. En ese momento, el Cecopi -que se celebraba tanto de manera presencial como telemática- se encontraba en un periodo de desconexión telemática de alrededor de una hora -entre las 18.00 y las 19.00-. Bernabé, ha señalado, llamó entonces a Pradas para decirle que se reconectaran. Cuando vuelven a hacerlo, la delegada del Gobierno comenta lo que le ha transmitido la alcaldesa de Paiporta de que la gente se está ahogando y de que hay vídeos sobre la caída del puente de este municipio. Pradas, según Bernabé, le responde que eso está pasando en otras localidades y es entonces cuando Bernabé pide que el ES-Alert -que se mandó por Forata- se envíe a toda la provincia de Valencia. Sólo se habló de Forata Cabe recordar que la CHJ envió un correo a las 18.43 horas con el brutal aumento del barranco del Poyo y actualizó la información en su sistema automático. En ese momento, el Cecopi se encontraba en la desconexión telemática de su reunión, a la que estaba conectado el presidente de la CHJ, Miguel Polo. La preocupación por el Poyo, ha señalado, le llegó cuando la llamó la alcaldesa de Paiporta a las 19.05 horas. Le dijo que se había desbordado el río y que estaba viendo a sus vecinos intentando salvarse. En ese momento, el Cecopi -que se celebraba tanto de manera presencial como telemática- se encontraba en un periodo de desconexión telemática de alrededor de una hora -entre las 18.00 y las 19.00-. Bernabé, ha señalado, llamó entonces a Pradas para decirle que se reconectaran. Cuando vuelven a hacerlo, la delegada del Gobierno comenta lo que le ha transmitido la alcaldesa de Paiporta de que la gente se está ahogando y de que hay vídeos sobre la caída del puente de este municipio. Pradas, según Bernabé, le responde que eso está pasando en otras localidades y es entonces cuando Bernabé pide que el ES-Alert -que se mandó por Forata- se envíe a toda la provincia de Valencia. Sólo se habló de Forata Cabe recordar que la CHJ envió un correo a las 18.43 horas con el brutal aumento del barranco del Poyo y actualizó la información en su sistema automático. En ese momento, el Cecopi se encontraba en la desconexión telemática de su reunión, a la que estaba conectado el presidente de la CHJ, Miguel Polo.

Pero admitió que se enteró del desbordamiento en el barranco del Poyo cuando llamó a la alcaldesa de Paiporta a las 19.05 horas. Ésta le dijo que se había salido el río y que estaba viendo a sus vecinos intentando salvarse. A esa hora, de hecho, ya había fallecidos (algo que se supo con posterioridad).

Alerta a toda la provincia

En ese momento, el Cecopi -que se celebraba tanto de manera presencial como telemática- se encontraba en un periodo de desconexión telemática de alrededor de una hora -entre las 18.00 y las 19.00-.

Bernabé, señaló, llamó entonces a Salomé Pradas para decirle que se reconectaran. Cuando volvieron a hacerlo, la delegada del Gobierno comentó lo que le había transmitido la alcaldesa de Paiporta de que la gente se estaba ahogando y de que había vídeos sobre la caída del puente de este municipio.

Es entonces cuando, aseguró, pidió que el ES-Alert se enviara a toda la provincia de Valencia dado que existía un debate de si se hacía sólo a las localidades afectadas por Forata o no.

Después de ello, el Cecopi se volvió a desconectar de manera telemática sobre las 19.40 para redactar el mensaje y cuando volvió ya se había mandado la alerta de las 20.11.

En este punto aparece otra contradicción de Bernabé durante estos meses. En varias ocasiones -y hasta no hace mucho- afirmó que el ES-Alert se envió después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llegara al Cecopi.

"Son realidades, son hechos que pasaron y todo lo demás se podrá decir en sede judicial, que es donde corresponde y donde le corresponde a todas las personas que de una manera u otra participamos del Cecopi, y todos iremos y lo haremos", dijo.

"Ahí no se puede recortar, no se puede manipular y no se puede hacer una reescritura de algo que es una realidad", manifestó.

La delegada del Gobierno atiende a los medios este lunes. Rober Solsona / Europa Press

A Bernabé no se le preguntó, en su declaración de este lunes ante la jueza, sobre la llegada de Mazón. Es probable que la jueza tampoco hubiera admitido esas cuestiones.

Pero la advertencia de hablar sobre el asunto en sede judicial finalmente no se produjo. Y la delegada del Gobierno sí ha acabado por cambiar esta versión públicamente para admitir que Mazón llegó después del ES-Alert.

Sobre el presidente de la Generalitat, únicamente expuso a la magistrada que recibió una llamada suya alrededor de las 21.00 horas desde "otro móvil" que no era el habitual y que le indicó que el suyo lo tenía estropeado.

Según apuntó, Mazón estaba al corriente de que la vicepresidenta primera y la tercera del Gobierno habían intentando hablar con él y pidió a la delegada del Gobierno que transmitiese que ambas Administraciones estaban en coordinación.

Desde la Generalitat aseguran que Mazón no recuerda haber hablado con Bernabé ese día de forma directa, sino que lo hizo su equipo de Presidencia.

Convocatoria "tardía"

En todo caso, la delegada del Gobierno hizo hincapié en las responsabilidades de la Generalitat en varios aspectos que consideró relevantes.

El primero, en la convocatoria del Cecopi a las 17.00 horas del 29 de octubre en l'Eliana. Ella la recibió camino de Utiel, que era donde le habían trasladado que había problemas, y regresó a la Delegación del Gobierno para conectarse telemáticamente. Argumentó que era "lo que tenía más cerca".

"Si se hubiera celebrado antes probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas", valoró a la salida de su declaración en referencia a que debería haberse convocado por la mañana con la alerta nivel 2.

El segundo, en que al decretarse esa alerta el mando único correspondía a la Administración autonómica según la ley. Y el tercero, que la Generalitat activó la alerta hidrológica en el barranco del Poyo a las 12.20 y era su obligación vigilar cauces y barrancos.

Aquí surge la polémica de la retirada de los bomberos a las 15.00 horas que, según su jefe, José Miguel Basset, se debió a que el caudal bajaba pero que deberá aclarar ante la jueza.

A todo ello se añade que Bernabé contradijo a Salomé Pradas en un punto. El Plan Especial de Riesgo de Inundaciones de la Generalitat recoge la creación de un comité de dirección, un comité de asesoramiento y un grupo de seguimiento de riesgos.

Pradas dijo que los técnicos tendrían que haber asesorado e informado al comité de dirección, conformado por ella y por la delegada del Gobierno, aquel día. Pero esta última señaló este lunes que en la práctica no se conformó nada de eso.

La dirigente socialista ha comentado también que ofreció la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a Pradas a las 12:23 horas, tras conocer las inundaciones en Utiel.

En cuanto a la gran incógnita del recorrido de las llamadas del 112 que alertaban desde primera hora de la mañana de inundaciones y rescates, Bernabé quiso dejar claro que la responsabilidad es del Centro de Coordinación de Emergencias, que depende del secretario autonómico. Es decir, de Emilio Argüeso.

En este sentido, destacó que Jorge Suárez sí informó en el Cecopi sobre las citadas incidencias, aunque no concretó la hora ni si la advertencia trasladaba la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

La delegada del Gobierno presentó ante la jueza, por si consideraba oportuno requerírselo, todo su listado de llamadas de la jornada. Atendió 240 (entrantes y salientes) de las 8 de la mañana del 29 a las 8 de la mañana del 30 de octubre.

Igualmente, reveló que supo alrededor de las 05.00 horas del 30 de octubre la primera cifra de fallecidos en las riadas, que en aquel momento se elevaba a 11 personas. Reconoció que no fue completamente consciente de la magnitud de la catástrofe hasta después de esas horas.