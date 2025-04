Catalá vuelve a cambiar el peso de los concejales de Vox en las comisiones tras reincorporar a los tránsfugas en el gobierno

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes en un pleno extraordinario la modificación de la composición de las comisiones municipales. Un paso necesario para que la alcaldesa, María José Catalá, volviera a asegurarse la mayoría en ellas.

Conviene recordar que la salida de los concejales Juanma Badenas y Cecilia Herrero de Vox hizo estallar una crisis en el gobierno municipal y obligó, asimismo, a recomponer las comisiones permanentes.

Tras el paso de ambos a No Adscritos, y a raíz de un informe del secretario municipal, la alcaldesa modificó la composición de las comisiones y el peso que tendrían cada uno de los concejales en las mismas.

Por un lado, uno de los cambios implicaba aumentar el número de integrantes: de siete pasarían a ser nueve. Y la representación que tendría cada uno de los partidos quedó también modificada.

Desde 2023, el PP, con 13 concejales, tenía tres miembros en las comisiones; Compromís, con nueve concejales, contaba con dos; y tanto el PSPV, con siete ediles, como Vox con cuatro, tenían un representante en cada comisión.

Esta distribución dejaba al gobierno de PP-Vox con una mayoría de cuatro votos, frente al bloque de la oposición, que sumaban hasta el momento tres.

Sin embargo, el reparto propuesto y validado hace apenas unas semanas tras la salida de los dos concejales de Vox, dejó el gobierno de Catalá en minoría. En concreto, con 16 concejales, puesto que no se expulsó a Cecilia Herrero del ejecutivo.

Comisiones

Esta modificación de la composición de las comisiones informativas del consistorio llega tras la aprobada en el pleno ordinario de marzo "con carácter provisional", hasta la emisión de un informe por parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC), después de que Badenas y Herrero dejaran Vox y pasaran a ser ediles no adscritos, el primero fuera del equipo de gobierno, y la segunda, dentro de él.

Entonces, votaron a favor de esos cambios los concejales del ejecutivo y Badenas; y en contra, la oposición, formada por Compromís y PSPV.

Esta vez el sentido del voto ha sido el mismo, pero con Juanma Badenas dentro del gobierno de Catalá. El ejecutivo ha rechazado la enmienda planteada por el PSPV.

Pleno extraordinario de este viernes del Ayuntamiento de Valencia. EE

Antes de debatirse y aprobarse esta nueva modificación de la composición de las comisiones, en el pleno extraordinario de este viernes se ha dado cuenta de la nueva composición del grupo municipal Vox tras entrar de nuevo en él Badenas y Cecilia Herrero.

Asimismo, se ha informado de la designación del edil de Vox José Gosálbez como nuevo portavoz de esta formación en el consistorio.

Durante el debate de la nueva modificación de la composición de las comisiones, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha indicado que "la arbitrariedad" es la palabra que "define en estos momentos el Ayuntamiento y el funcionamiento del pleno".

Además, Sanjuán ha censurado el "retraso" de media hora con que se ha iniciado el pleno por la tardanza en llegar de los dos ediles de Vox (Herrero y Badenas).

"Dos personas que necesita -la alcaldesa- para conformar su mayoría en la corporación", ha indicado el representante del PSPV, que ha subrayado que "el pleno no puede funcionar saltándose cualquier tipo de reglamento según lo que interesa a Catalá".

"Quizá entre Catalá y pucherazo nos salga catalazo", ha señalado también a la alcaldesa. Después, ha añadido que eso es lo que está haciendo "con el cambio de reglamento de las comisiones", según la composición de su gobierno y para que "le salgan los números".

"Caos Catalá"

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha aludido a las "cinco remodelaciones" hechas en el ejecutivo municipal y ha afirmado que la expresión que define el funcionamiento de este ayuntamiento es "caos Catalá".

Robles ha criticado que mientras el ejecutivo está "en sus líos palaciegos" por su composición, "la ciudad está paralizada y los vecinos esperando soluciones a sus problemas".

"Sería mucho más digno no intentar gobernar a toda costa", ha agregado la edil, que ha señalado que está a la espera de conocer "qué acuerdos hay más allá" del que ha dado paso al nuevo ejecutivo tras la readmisión en Vox de Badenas y Herrero.

Robles ha aludido también a las juntas generales de accionistas extraordinarias de la empresa municipal Aumsa y de la EMT celebradas tras esta sesión plenaria para cambiar a los representantes de Vox -nombrando para la primera a José Gosálbez y para la segunda a la edil de esta formación Mónica Gil-.

"Para que no estén el que está investigado por la Fiscalía y la que investigan por delitos de odio", ha dicho en referencia a Badenas y Herrero.

"Reglas de la democracia"

En respuesta a la oposición, el portavoz del PP y del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha dicho al portavoz socialista que "el problema no lo tiene con el acuerdo" del pleno de este día.

Tampoco "con la composición de la cámara ni con el reglamento que la sustenta", sino que en las últimas elecciones el PSPV "cosechó el segundo peor resultado electoral de la democracia en la ciudad".

Caballero ha censurado que los socialistas pretendan ahora, con la representación en las comisiones, que se les devuelva lo que perdieron en las urnas.

Juan Carlos Caballero, portavoz del PP y del gobierno municipal de Valencia. EE

Asimismo, ha asegurado que la norma que se aplica es la aprobada por el anterior ejecutivo progresista y ha lamentado que ahora "a la oposición no le sirva". "Compromís y PSPV impusieron su criterio a la hora de conformar las comisiones", ha añadido.

A su vez, ha subrayado que 13 ediles del PP y 4 de Vox (17) son más que los 16 de la oposición -con 9 de Compromís y 7 de PSPV-. "Acepten las reglas de la democracia", ha insistido el portavoz 'popular'.

"Las matemáticas no solamente valen para los plenos donde yo ya me he podido comprar dos concejales para sumar 17. También valen para los plenos donde aún no los he podido comprar", ha replicado Sanjuán a Caballero.

"En el curso de matemáticas adaptadas a cada situación, también podría aplicarse un curso para la vergüenza", ha apostillado Robles.