El ex número dos de Emergencias presenta a la jueza los WhatsApp del día de la dana: "En el 112 están saturados"

El exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, que declarará este viernes como investigado ante la jueza de la dana, ha aportado al juzgado una pericial con sus conversaciones de Whatsapp del 29 de octubre, día de la tragedia, y del 30, la jornada posterior.

En varios de ellos se alude a la saturación del servicio del 112 a la hora de atender las llamadas en la tarde de la tragedia.

"Estamos pasando los avisos al 112 pero están saturados", afirma Argüeso a las 20.42 horas, cuando ya se había enviado la alerta a la población por el riesgo de colapso de la presa de Forata. El grueso de los fallecidos, sin embargo, se produjeron por el desbordamiento del barranco del Poyo.

A la misma situación del 112 alude el alcalde de Chiva. "Buenas noches Emilio, perdona que te envíe esto. Es una situación angustiosa y como sabrás 112 ha caído, se están poniendo en contacto conmigo", dice a la misma hora.

En similares términos se pronuncia Argüeso en conversación con un policía local de Alaquàs a las 20.33 horas: "Me he tenido que venir a la sala porque el 112 no

admite llamadas porque están saturados".

Conversación de Whatsapp de Argüeso.

Las conversaciones del exsecretario autonómico evidencian que no se hizo mención al barranco del Poyo y que a partir de la última hora de la tarde recibió multitud de incidencias que remitió a los servicios de Emergencias de la Generalitat.

Le avisaban de las inundaciones y del riesgo de la vida de personas desde cargos del propio Gobierno autonómico a alcaldes o policías.

Los barrancos en Carlet

Varios de los Whatsapp que ha presentado Argüeso son del grupo con la Conselleria de Servicios Sociales, en el que están su titular, Susana Camarero, entre otros cargos.

A las 14.44, explica la situación crítica en Carlet, por donde transcurre el río Magro: "Carlet que estoy aquí se está poniendo la cosa muy fea. Está lloviendo con gran intensidad y con mucho aparato eléctrico. Los barrancos están a punto de colapsar".

