El tierno homenaje de MasterChef a los afectados por la dana: "Vuestra unión es más fuerte que cualquier tormenta"

"En MasterChef no olvidamos a las víctimas, por eso viajamos al lugar de la tragedia, con el firme compromiso de acompañarlas y reconfortarlas". Así introdujo Jordi Cruz el homenaje a los afectados por la dana en el programa de este lunes.

"Será difícil olvidar la terrible jornada del 29 de octubre. Las riadas se llevaron por delante en pocas horas la vida y los sueños de los habitantes de 78 localidades de la provincia de Valencia. Han pasado varios meses pero continúa habiendo una escena desgarradora", añade el presentador.

El programa emitido el pasado lunes contó con un viaje de los concursantes de Masterchef hasta una de las localidades afectadas por la dana. La emisión resultó ser líder de audiencias con un 12,6% de cuota de pantalla y casi 3 millones de contactos.

Desde Picanya, uno de los lugares más dañados, todo el equipo de MasterChef quiso rendir un homenaje a víctimas y afectados por la dana, y también al ejército de voluntarios que no dudaron en lanzarse a ayudar.

Algunos de ellos también intervinieron en el programa: "Nunca he sentido tanto miedo por mi familia, no sabía nada de ellos. Llegaba un momento que no podíamos comunicarnos", confiesa Israel López, dueño de una papelería en Catarroja.

Salvador Fortea, dueño de una floristería en la mencionada localidad asegura que fue "como una guerra sin bombas".

También fueron conmovedoras las palabras de Sonia Fuster, familiar de una víctima mortal: "Es muy duro gestionar la impotencia y la rabia, pero la vida que mi familia ha perdido no lo puedes volver a reponer. Lo que ha pasado aquí no es que no se pueda olvidar, es que no se debe olvidar".

El programa también contó con el testimonio de Ana María, una de las concursantes de la edición, que es natural de Picanya. "Aunque entró el agua en mi casa, todo fueron daños materiales. Pero a una amiga de toda la vida la pilló el agua y se fue", recuerda entre lágrimas.

Otros dos concursantes, Yago y Chema, por su parte, contaron cómo formaron parte de los voluntarios que se desplazaron a la zona para ayudar.

Además, durante este programa, desde MasterChef quisieron que algunos afectados por la dana vivieran una experiencia en el restaurante con dos estrellas Michelin del chef Ricard Camarena.

Junto a él, las exaspirantes de MasterChef Ofelia y Miri y las chefs Pepa Muñoz y Melissa Herrera tampoco quisieron perderse este homenaje. Las cuatro participaron durante la dana como voluntarias, quitando barro y cocinando para todos aquellos que lo necesitaban.