El Gobierno valenciano cifra en el 3,9% las exportaciones agrícolas afectadas por los aranceles de Trump

El conseller de Agricultura de la Comunitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha situado en un 3,9% la afección de los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones agroalimentarias de la autonomía.

El también responsable de Pesca y Ganadería ha subrayado que el "problema" no hay que "buscarlo en Estados Unidos", sino que "lo tenemos dentro" en el "prohibicionismo" del Gobierno de España y de la Unión Europea.

"Lo de Trump se puede solucionar porque lleva poco tiempo. Lo de Pedro Sánchez es irreparable", ha afirmado este lunes durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea' que organiza Nueva Economía Fórum.

Así, ha explicado que los aranceles de Trump afectan sobre todo a la cebolla y no tanto al vino y al aceite. "El problema no es el 4 % que se exportaba a Estados Unidos", ha asegurado para explicar que si a ellos les suben un 20% los aranceles y a otros un 50%, pueden tener "una ventaja competitiva".



"Es una mala noticia para ese 4% pero la mala noticia para el otro 96% es que no pagan aranceles pero sí los impuestos más altos de nuestra historia en España. Están fusilando a agricultores y ganaderos con tributos", ha lamentado.



"Además, el daño del proteccionismo de Estados Unidos es un daño pasajero, porque al final todos los políticos pasan; lo que no es pasajero es la tendencia que hemos llevado en España, constante, y la que hemos llevado en la Comisión Europea, que felizmente parece que ahora les está llegando el sentido común", ha concluido.

El conseller ha expuesto que el sector agroalimentario cerró 2024 con un superávit comercial de 3.500 millones de euros. "Sin los agricultores, la Comunitat Valenciana no sería exportadora, tendría un déficit de 2.000 millones", ha indicado.

Ahora bien, el responsable del ramo ha indicido en que la cantidad de impuestos que pagan los agricultores. Lo que ha provocado un descenso de beneficiarios de la Política Agraria Común: "Si antes había 110.000 beneficiarios valencianos, ahora quedan 37.000, aproximadamente".

"Hemos perdido dos tercios", ha lamentado para añadir que cuando Sánchez llegó a La Moncloa, los pescadores faenaban 200 días al año y ahora lo hacen 27.



"La complacencia y la complicidad del Gobierno de España con las medidas contra el sector primario ha sido total. Es más, las mismas medidas de la Comisión Europea aquí se multiplican. Cuando hay un error en la Comisión Europea, aquí se multiplica por tres", ha sostenido.



A su juicio, "lo que ha habido es una ideología dominante, un ecologismo de salón que ha visto al sector primario como un enemigo", y ha asegurado que "hay una prevención absolutamente injusta que ha hecho un daño enorme a todas las familias del mundo rural".





