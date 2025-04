El vídeo del jefe de Bomberos del Cecopi: "No se evaluó el alcance de lo que venía por la magnitud nunca vista antes"

José Miguel Basset ofreció este martes un relevante testimonio durante la comisión no permanente de estudio sobre la gestión de la dana del 29 de octubre que se celebró a puerta cerrada en la Diputación de Valencia.

El que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos en aquel momento -y recién jubilado- expuso durante cuatro horas todo lo que pasó en el Cecopi -el órgano clave en la gestión de las emergencias- y las cuestiones que, a su juicio, pudieron fallar en esas primeras horas de la tragedia.

Él estuvo allí como parte del Consejo Asesor, pero no dirigió la Emergencia. ¿Se subestimó la gravedad?, le vino a preguntar el portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa. "No se llegó a evaluar el alcance de lo que nos venía por la magnitud nunca vista anteriormente", resumió el técnico.

Basset comentó que sabían que estaba siendo "una situación difícil". "¿Cómo de difícil? Era complicado de cuantificar cuando no tienes un baremo o un patrón. Esto no era medible", valoró.

El exjefe de los Bomberos explicó que en esta emergencia "era imposible tener toda la visual de lo que estaba pasando por el alcance territorial". "¿Nos ganaron los particulares con la tecnología? Puede ser. Dejamos de controlar la información", dijo.

Según destacó, "sí que habían avisos de cómo evolucionaba la situación, pero no había una cuantificación de los caudales": "De si era mucho, poco... era difícil poder evaluar. Yo no podía hacerme una idea de la magnitud de todo esto trabajando a ciegas por la noche. Fue una situación difícil, diferente. Puede bajar agua, pero nunca se había producido un evento como este. No soy capaz de echarle la culpa a nadie. Esto nunca había ocurrido", incidió.

Vídeo | La declaración a puerta cerrada del jefe de Bomberos de Valencia en la comisión de la Diputación de Valencia

Basset confirmó, como ha informado EL ESPAÑOL, que el Cecopi -el órgano clave en la gestión de las emergencias- se focalizó en la presa de Forata (y no en el barranco del Poyo) porque la Condeferación Hidrográfica del Júcar (CHJ) avisó del riesgo de que la primera colapsara.

Ahí, dijo, es "cuando saltaron todas las alarmas" y supuso un "punto de inflexión". En ese momento, relató, los técnicos presentes le preguntaron al representante de la CHJ sobre la concreción del riesgo. Éste no pudo ofrecerla y entonces se decidió enviar la alerta a la población.

"¿Todo esto se puede traducir en una falta de información de los responsables de la Generalitat, de los propios técnicos de la Generalitat, de las Confederaciones...? No lo sé. Porque eso es información que recibe la Generalitat y nosotros teníamos la que nos daba la Generalitat", afirmó.

"Yo sé que la confederación tiene un sistema de alertas en automático conforme aumentan los caudales, pero tampoco lo tiene extendido en todo el territorio de la Comunitat Valenciana. Por ejemplo, en algunos barrancos no tiene. Por eso la normativa establece que los bomberos han de ir a hacer escalas", expuso.

Competencias de los alcaldes

Basset hizo hincapié en que las competencias para tomar determinadas medidas no eran sólo de la Generalitat, sino de los alcaldes. La normativa recoge que los Ayuntamientos también son los encargados de la protección de la población en su ámbito propio en situaciones de emergencia y preemergencia.

"Los avisos que estaban llegando a la Generalitat estaban llegando a su vez a todos los municipios. El alcalde de Utiel decidió, en base a los avisos que había recibido, cerrar el instituto. Si ese alcalde tenía esa información y tomó esta decisión, todo el resto de alcaldes la tenía. Y era la misma que nos llegaba a los bomberos", remarcó.

"Hay algo que os debería llamar a la reflexión. El Plan de Emergencias establece que los alcaldes son responsables. Y eso hay que mirarlo. Ni un alcalde ni un conseller ha vivido 30 catástrofes como lo hemos vivido los técnicos. Los alcaldes podían tomar medidas porque tenían competencias", remarcó.

Las llamadas del 112

El técnico fue cuestionado por las llamadas del 112 que alertaban de inundaciones, ahogamientos y situaciones de gran gravedad. ¿Llegaban al Cecopi? "Depende del tipo de llamada y de la emergencia, eso va a un personal o a otro. El filtro lo hace Emergencias. No todas las llamadas nos llegan a bomberos, sólo las que nos involucran", aclaró.

Los técnicos de la Generalitat, incidió, "tienen el reporte de todo lo que entra en el 112". Pero él únicamente puede hablar de las de Bomberos. "Es a la Generalitat a la que hay que pedirle la información. Está todo grabado en el sistema Corcom", sugirió.

Vídeo | José Miguel Basset asegura en la comisión a puerta cerrada de la Diputación de Valencia que Mazón "no era el responsable de enviar la alerta": "No es vinculante que estuviera".

En cuanto a cómo pudo el Cecopi no saber lo que estaba pasando fuera mientras À Punt informaba de las inundaciones, respondió que de las inundaciones tenían constancia porque los propios bomberos hicieron el primer rescate a las 06.45 de ese día 29 e incluso sabían que a dos niños se les llevó el agua.

Pero insistió en la imposibilidad de evaluar la tragedia que se acercaba: "Y no, en el Cecopi no había televisión".

Así, insistió en que el aviso de Forata fue lo que desencadenó la alerta. "Para acortar tiempo se hizo un Es-alert de todo un área (no sólo de los municipios afectados por Forata)", detalló.

El proceso consistió en que la Generalitat elaboró el mensaje porque es su competencia. "Una vez el mensaje está hecho, hay que dar el 'ok' para que se lance y eso lleva un tiempo. No es tan automático como cuando tú envías un whatsapp a un grupo", dijo.

Momento de la comisión de la dana. DIVAL

Basset dudó de la validación por parte del Gobierno central. "Según tengo entendido, que no lo puedo confirmar, la validación última para poder enviar el mensaje pasa por el Gobierno central. Pasa muchos filtros. Pero para ser más riguroso en este tema, le pediría el protocolo a Emergencias", afirmó.

El técnico dejó claro que la responsable tanto de la alerta como del Plan de Emergencias era la consellera de Interior Salomé Pradas porque así está recogido en la ley.

Además, hizo hincapié en que la presencia de Carlos Mazón no tenía importancia en lo que a la toma de decisiones se refiere: "Todos sabemos que el presidente de la Generalitat no es el responsable de ese plan. Podía tener responsabilidad por otro sitio (...) No era responsabilidad de Mazón enviar la alerta. Que estuviera o no, no es vinculante".