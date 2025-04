El jefe de Bomberos confirma que el Cecopi ignoró el Poyo: "La alerta se mandó cuando la CHJ avisó del riesgo de Forata"

La segunda sesión de la comisión no permanente de estudio sobre la gestión de la dana del 29 de octubre se celebró este martes a puerta cerrada en la Diputación de Valencia con la comparecencia de una de las voces técnicas más relevantes de aquella jornada.

Se trata de José Miguel Basset, en aquel momento jefe del Consorcio Provincial de Bomberos. Según confirmó, a partir de las 19.00 horas del 29 de octubre todos los esfuerzos del Cecopi -órgano clave en la gestión de las emergencias- se centraron en la presa de Forata.

El motivo es que la Condeferación Hidrográfica del Júcar (CHJ) avisó del riesgo de que colapsara. Ahí, dijo, es "cuando saltaron todas las alarmas". En ese momento, relató, los técnicos presentes le preguntaron al representante de la CHJ sobre la concreción del riesgo. Éste no pudo ofrecerla y entonces se decidió enviar la alerta a la población.

Basset, aunque fue el rostro técnico de los primeros días de la tragedia, ha negado que fuera el encargado de dirigir la emergencia como se ha dicho. Esto no ocurre en las situaciones de inundación de acuerdo con la normativa, por lo que él formó parte del Cecopi como miembro de un Consejo Asesor.

En la comisión, respondió a las preguntas de los portavoces de los grupos de la Diputación. Entre ellas, las relativas al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

"¿Se impidió la rapidez en la toma de decisiones del Cecopi con la espera a Mazón?", le preguntó el portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa. La respuesta de Basset fue rotunda: "No".

"No quiero ni exculpar ni inculpar a nadie, pero según el Plan de Emergencias, todos sabemos que el presidente de la Generalitat no es el responsable de ese plan. Podía tener responsabilidad por otro sitio", señaló.

Luego prosiguió ante otras cuestiones. "No era responsabilidad de Mazón enviar la alerta. Que estuviera o no, no es vinculante", aseguró. A lo que añadió que podía haber una lealtad institucional por parte de Salomé (Pradas, exconsellera de Interior) y que "no estaba para mirar el reloj" de las 20.28 -hora de llegada del presidente de la Generalitat-.

El exjefe de Bomberos sostuvo que la exconsellera Pradas es la "responsable desde el minuto cero" de la protección civil y de la alerta. "Ya desde que se establece la preemergencia, ella es la que tiene que dar la autorización de todo", indicó.

Las emergencias, explicó, se resuelven según lo establecido en la legislación. Y en ella se refleja que las personas responsables de la protección civil y de las alertas son los cargos políticos. Es decir, el conseller o consellera de Emergencias.

De acuerdo con Basset, él mismo se incorporó al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana poco antes de las 15.00 horas porque le convocó el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, "en tono de confianza".

"Me dijo: 'Vente para acá que tenemos que montar el Cecopi que esto necesita Cecopi'. Eran las 14.30-14.45 y el Cecopi se convocó a las 17.00", rememoró.

Comisión de la dana celebrada en la Diputación de Valencia a puerta cerrada. DIVAL

Sobre el retraso en esta convocatoria, contestó que él se centro "en lo que tenía que hacer ese día, que bastante tenían". "No era una emergencia que dependiese de nosotros y por lo tanto no estaba en mi mano que estuviesen montando o dejando de montar estructuras", comentó.

"Cuando yo me incorporé a l'Eliana, sólo conozco los avisos que llegaban a la Generalitat y al resto de municipios. ¿Qué hicieron o dejaron de hacer hasta ese momento cargos como (Emilio) Argüeso (exsecretario autonómico de Emergencias)? No tengo ni idea" apuntó.

"A mí la luz roja se me enciende cuando me llama el alcalde de Utiel pidiéndome auxilio porque nadie le cogía el teléfono, tenía una situación dramática y me pide la UME. Le dije que la UME no era competencia mía, pero que movería los mecanismos para dar respuesta. Y hasta ahí puedo contar. Está todo judicializado", añadió.

Cuando comenzó la reunión del Cecopi, de acuerdo con Basset, Pradas hace una ronda con cada uno de los presentes para que expusieran la situación. Allí, destacó, estaban presentes, entre otros, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la CHJ o el representante de la Aemet, etc. A partir de ahí, insistió, todo es decisión de la consellera".

"Los bomberos llevábamos haciendo rescates desde las 7 de la mañana. Sabíamos que la situación era difícil, pero no cuánto. No se llegó a evaluar el alcance de lo que nos venía por la magnitud nunca vista", destacó.

¿Validó el Gobierno el Es-Alert?

Basset entró a responder preguntas del PP sobre el envío tardío del Es-Alert. "Según tengo entendido, que no lo puedo confirmar, la validación última para poder enviar el mensaje pasa por el Gobierno central. Pasa muchos filtros", afirmó.

"Dentro de la Generalitat se tiene que elaborar el mensaje porque es su competencia. Una vez el mensaje está hecho, hay que dar el 'ok' para que se lance y eso lleva un tiempo. No es tan automático como cuando tú envías un whatsapp a un grupo. Pero para ser más riguroso en este tema, le pediría el protocolo a Emergencias", agregó.

Basset, en la comisión de la Diputación junto a los portavoces de los grupos. DIVAL

La retirada de bomberos

Basset también respondió a las preguntas de una polémica surgida en su mando: por qué a partir de las 15.00 horas los bomberos que estaban midiendo en el barranco del Poyo se retiraron mientras se incrementaba el caudal.

El técnico ha negado que esto fuera así. "Yo pediría que esta información la solicitaran al 112, puesto que todas las conversaciones con bomberos se hace a través de corto, con lo que está grabado", les dijo a los diputados. Esas conversaciones, se defiende, reflejan el desarrollo secuencial de lo ocurrido.

Según expuso Basset, envió dos unidades de bomberos por la mañana del día 29 ante el nivel naranja de la Aemet: una al Magro y otra al barranco del Poyo. "En el Magro, los bomberos se quedan trabajando porque ya había desbordado y se hacen rescates de personas", detalla.

"En el Poyo, según lo que me dijeron mis técnicos, se llegó a la escala de medición y no había un caudal preocupante. Así que los bomberos se trasladaron a Chiva y luego volvieron al mismo punto del Poyo", comentó.

El nivel del caudal ahí había descendido y eran las 14.30. "Así que me piden instrucciones. Si tú me informas de que el nivel ha descendido, son las 14.30 y dices 'tengo ganas de comer'...", justificó el técnico, haciendo alusión a una frase textual de un bombero que luego salió a pedir su destitución.