Juanfran Pérez Llorca, número dos del PP valenciano: "Todo el partido está con Mazón y no ha habido dudas"

La vida interna en el PP de la Comunitat Valenciana ha dado un vuelco tras la fatídica dana del pasado octubre que dejó 228 fallecidos. La tragedia marca el día a día en cualquier espacio político: Gobierno, Parlamento y, por supuesto, partido.

Juanfran Pérez Llorca ocupa responsabilidades en estos dos últimos. Es el portavoz popular desde el pasado julio en Les Corts y secretario general del PPCV, auspiciado en ambos cargos por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Su nombramiento como portavoz se produjo tras la salida de Vox de la Generalitat al romper el pacto de Gobierno con el PP. Mazón necesitaba un perfil negociador en el Parlamento para sacar adelante todas las políticas clave de un nuevo Ejecutivo en solitario y pocos dudaban de que el idóneo era Pérez Llorca.

Ahí comenzaba una nueva etapa que iba a poner a prueba la capacidad de consenso de los populares. Pero lo que parecía como una simple prueba de fuego política para dar duración a la legislatura se ha convertido en una crisis a todos los niveles tras la dana.

Mazón, por el momento, sigue en su cargo con dos cuestiones que le han dado un balón de oxígeno: el apoyo de Génova ante la complicación de un relevo inmediato y el pacto con Vox —apoyado por la dirección nacional— para los presupuestos de la Generalitat de 2025.

Pérez Llorca admite que la estabilidad que otorgan las cuentas deja más alejada la opción de un adelanto de las elecciones autonómicas. En este momento, no ve a otro presidente que no sea Mazón y cree que no es el momento de celebrar el congreso regional del PPCV.

¿Cómo valora la evolución de la investigación judicial de la dana, que por el momento únicamente apunta a posibles responsabilidades penales de la Generalitat pero no de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)?

Yo no suelo entrar a valorar las cuestiones judiciales. Tengo la experiencia de que, como concejal y como alcalde, viví la desgracia de tener inundaciones con fallecidos en mi municipio. En sucesos de menor envergadura en comparación con este, las instrucciones duraron mucho tiempo, más de dos o tres años.

Por lo tanto, creo que acaba de empezar la fase de investigación y que esto aún va a tardar mucho en llegar a conclusiones. Tengo muchísimo respeto por lo que se está haciendo.

Aun así, consideran que la CHJ no cumplió el día de la dana con su deber de información a los cargos de la Generalitat que estaban en el Cecopi.

Por lo que he podido leer y lo que he podido ver, entiendo que la Confederación Hidrográfica del Jucar no tenía las infraestructuras necesarias para prevenir una tragedia de estas dimensiones.

Como creo que la Aemet tampoco las tenía y el Gobierno de España no estuvo a la altura porque la mayoría de los responsables que tenían que estar al frente de esta alerta ni siquiera estaban en el país ese día.

¿Y la Generalitat sí?

La dana ha demostrado que este país no estaba preparado para una tragedia de estas dimensiones. Y ha dejado también en evidencia que los sistemas de alerta que teníamos establecidos aquí, en la Comunidad Valenciana, y que se tienen en toda España para este tipo de catástrofes, que son nuevas y estamos empezando a vivir, no son los adecuados.

Incluso me atrevería a decir que habría que empezar a formar, a través de la educación, a toda la sociedad, de que vienen nuevos fenómenos meteorológicos y tenemos que estar más preparados.

Recientemente, hemos visto cómo ha habido otra vez una alerta roja, donde se han suspendido muchísimas actividades en localidades y ni siquiera ha llovido. Y ha habido muchas protestas de los ciudadanos.

Eso deja claro que es necesario mejorar el sistema de avisos y de alertas, porque los fenómenos meteorológicos ahora son más impredecibles y más agresivos.

"Si se intentan politizar las asociaciones o las reuniones que se tengan con el presidente Mazón, haremos mucho daño a las víctimas"

¿Cómo ve las primeras reuniones del presidente Carlos Mazón con víctimas de la dana?

El presidente tiene predisposición de hablar con todas. A mí me gustaría que esas cuestiones se hiciesen desde la privacidad y desde el respeto absoluto a las víctimas. Lo que me da mucha pena es que algunos utilicen el dolor de las víctimas para hacer política.

O que incluso hayamos visto que determinados miembros de alguna asociación de víctimas ya critiquen abiertamente a aquellos familiares que han querido hablar con el presidente.

Hay que mostrar muchísimo respeto por las víctimas. Si se intentan politizar las asociaciones o se intentan politizar todas estas reuniones que se tengan con el presidente, le haremos mucho daño una vez más a las personas afectadas.

¿Ha habido algún tipo de comunicación oficial por parte de Génova para posponer el congreso del PPCV previsto para junio?

No ha habido ninguna conversación respecto a los congresos. A día de hoy, lo que sé es lo que he leído en medios de comunicación. El partido no ha activado los congresos regionales en ningún lugar de España.

Entonces se da por hecho que aquí se pospone.

A mí no me gustaría que el partido celebrase un congreso estando en plena reconstrucción. No se ha hablado de eso, pero creo que en estos momentos lo más importante para esta Comunidad y para este partido es trabajar en la reconstrucción.

"Tendría que estar garantizada la reconstrucción para afrontar cualquier congreso. Pero son opiniones, esto lo decide la dirección nacional"

¿Cuándo cree que sería el momento oportuno?

Desde mi punto de vista tendría que estar garantizada la reconstrucción para afrontar cualquier congreso. Pero son opiniones, esto lo decide la dirección nacional del partido.

Lo que sí puedo decir es que estamos preparados para afrontar un congreso en cualquier momento, porque el partido está unido y está fuerte.

¿Carlos Mazón se presentará a ese congreso?

Eso se lo tienen que preguntar a él.

¿Cómo valora el respaldo de la dirección nacional a Mazón? En este momento ha dejado claro su apoyo, aunque ha condicionado la toma de decisiones a la investigación.

La dirección jamás comunicó que Mazón no tuviese su apoyo. Eso no ha pasado nunca. En su primera intervención, Mazón fio su futuro político a la reconstrucción. Y eso fue muy bien aceptado por la dirección nacional.

¿Cree que, si no fuera complicado su relevo, ya se hubiera producido?

No. Creo que todo el partido está con Mazón y que no ha habido dudas.

Usted sabe que en las quinielas que se hacen ante los diversos escenarios, suena como posible presidente interino de la Generalitat si hubiera una salida de Mazón. ¿Se ve en ese puesto?

Yo sólo veo a Carlos Mazón. No valoro especulaciones.

¿Qué les dicen las encuestas del PP actuales?

Me da la sensación de que cada día que pasa hay más valencianos que se dan cuenta de que el único partido que está apostando por reconstruir es el PP. Las tendencias que estamos viendo y que están saliendo reflejan una remontada después de la dana con hechos concretos y materializables.

La gente está cobrando las ayudas de la Generalitat y las del Gobierno no. Incluso hemos tenido constancia de que a autónomos les ha pagado parte el consorcio de seguros, pero no lo que corresponde.

La gente se da cuenta de eso. El PSOE y Compromís no proponen nunca nada y la remontada del PP acabará siendo más rápida de lo esperado.

En este momento y con esas tendencias, ¿cuál sería la fecha idónea de celebrar unas elecciones autonómicas? ¿El adelanto está encima de la mesa?

Tenemos un mandato de cuatro años y esos mandatos hay que intentar cumplirlos. Cuando hay un Gobierno que es capaz de demostrar estabilidad parlamentaria, no tienes por qué plantearte ningún adelanto electoral. Pero eso también habría que preguntárselo al presidente de la Generalitat.

¿Qué piensa del papel de la oposición en todo este asunto?

Lo que hemos visto en el último pleno es que, cinco meses después, descubrimos que la oposición en esta Comunidad sirve para poco, que suele hacer una oposición muy destructiva y que no aporta nada.

El tiempo nos va a ir poniendo a todos en su sitio, otra vez. Porque a través de la crispación, el PSPV y sorprendentemente Compromís, quieren disimular la dejadez que está teniendo el Gobierno de España con esta Comunidad y, a la vez, el presidente Mazón demuestra en cada sesión de control que hay más ayudas.

Bueno, fíjense que ahora hasta incluso hay unos presupuestos que contemplan muchísima inversión y muchísimas ayudas y cada día se vuelve más a la normalidad.

¿Cómo ve los virajes de la líder del PSPV Diana Morant? Dijo que iba a apoyar los presupuestos y luego cambió; también habló de una moción de censura a Mazón que posteriormente echó para atrás; igualmente, pidió primero la dimisión del presidente y después elecciones.

El PSPV no existe. Es el Partido Socialista con delegación en la Comunidad Valenciana. Todo eso refleja que no se puede dirigir un partido regional desde Madrid. Es como si hoy el presidente del PP no viviese en la Comunidad Valenciana. Sería una vergüenza y lo que está pasando es una vergüenza.

Creo que está muy alejada de los verdaderos problemas que pasan aquí y de ahí esos bandazos. No piensa en clave valenciana, piensa sólo en los intereses de Pedro Sánchez.

"Resulta sorprendente que Compromís, un partido que va de nacionalista, sea en el fondo un partido sanchista"

¿Y la oposición de Compromís le sorprende? ¿Que dirija la gran mayoría de sus críticas a la Generalitat y no al Gobierno central?

De una parte de Compromís no me sorprende porque estamos acostumbrados a su tipo de oposición aquí, que es criticar y criticar sin aportar. Pero sí me resulta sorprendente que un partido que va de nacionalista sea en el fondo un partido sanchista que protege al PSOE y a Pedro Sánchez.

Una de sus últimas iniciativas ha sido el cambio del Estatuto de Expresidentes para, en última instancia, evitar que Mazón pueda ir al Consell Jurídic Consultiu. ¿Cómo ve este tipo de medidas?

Pues creo que tienen que dar ejemplo. Y lo que no puede ser es que quieran cambiar el Estatuto de Expresidentes, pero a la vez no quieran cambiar los órganos estatutarios para mantener a sus enchufados allí, sabiendo que no les corresponde estar.

Cuando un partido quiere plantear alguna novedad o eliminar algún estatuto, algún privilegio o alguna renumeración, tiene que dar ejemplo. No puede pretender proteger a los suyos a sabiendas de que ocupan puestos que no les corresponden. Me parece demagogia.

La relación entre el PP y el PSPV, principal partido de la oposición, es en este momento de una brecha total. ¿Qué opina de ese muro que les han levantado? Ustedes les han dejado fuera de la Mesa de Les Corts y ellos no han querido negociar los órganos estatutarios.

Hay una diferencia entre lo que piensan dentro del partido y lo que piensa la dirección. La dirección no quiere ningún tipo de relación con el PP porque la prefiere tener con Puigdemont y con los independentistas.

Pero ya empezamos a oír todos las discrepancias internas que está generando esa estrategia que nadie entiende. Sobre todo entre los diputados socialistas de Les Corts.

"Antes de la dana había un acuerdo prácticamente cerrado con el PSPV para los órganos estatutarios; abandonaron esa negociación por orden de la dirección del partido".

¿Antes de la dana se podría haber llegado a algún acuerdo, como en los órganos estatutarios?

Había un acuerdo prácticamente cerrado ya para sustituirlos a todos. Quedaba algún matiz, pero estaba todo muy avanzado.

¿Y qué lo cambió?

Lo condicionó Pedro Sánchez a través de su delegada en la Comunidad Valenciana, que es Diana Morant. Antes se excusaban en que no querían sentarse a renovar porque no se había cambiado el Consejo General del Poder Judicial (CGJP).

Era la única excusa que les quedaba. Se cambió el Consejo General con el acuerdo PSOE-PP y cuando aquí ya estaba todo cerrado, el PSOE abandonó esa negociación por orden de la dirección del partido.

¿Se lo transmitieron así a usted?

Era obvio que era así.

Han llegado a un acuerdo con Vox para tramitar los Presupuestos de 2025 tras meses de negociaciones. ¿La gran reclamación de sus exsocios fue que Mazón asumiera a nivel discursivo cuestiones como la inmigración o las políticas verdes?

No, no creo que fuera que asumiese el discurso. Lo que querían eran ciertos cambios en determinadas cuestiones presupuestarias. Respecto a la inmigración, acabábamos de asistir todos sorprendentemente a un pacto del PSOE con Puigdemont, en el que Puigdemont decide cómo se reparten los menas en el resto de España.

Nos parecía un hecho muy racista y eso agitó mucho a toda la clase política. Por parte de Vox se quería tener rotundidad en la posición contra el hecho de que Puigdemont decidiese cuántos inmigrantes tienen que llegar a la Comunidad Valenciana.

Y nosotros también estamos de acuerdo con eso. No puede ser que un señor que es prófugo de la Justicia decida cómo se tienen que repartir los inmigrantes o qué se tiene que hacer con la política migratoria en España, impidiendo que en Cataluña lleguen.

Y respecto al tema medioambiental, estamos apreciando cómo toda Europa está cambiando. En ese Pacto Verde ha empezado a haber muchos matices en Europa, incluso en países que llevaban el pacto mucho más desarrollado que España.

Hoy vuelve a estar el debate de las centrales nucleares, que en ese Pacto Verde tenían que desaparecercer. Y han surgido muchísimas cuestiones que han servido para reconducir algunas situaciones.

El PP no está en contra del Pacto Verde, el PP está en contra de malas interpretaciones que salen de él. Y sobre todo las más radicales, que generan problemas para muchísimos sectores valencianos.

O, por ejemplo, aquellas que han hecho que determinadas obras hidráulicas que hubiesen prevenido fallecidos en la dana no se hayan realizado por parte de la izquierda de este país.

En todo caso, el PP ha ido un paso más allá en su discurso. Hasta ahora, reclamaban al Gobierno los recursos necesarios para el reparto de menores migrantes o criticaban ciertas cuestiones del Pacto Verde. Pero Mazón censuró la "implantación extremista" de este último y se negó al reparto de menores en la Comunidad.

Ha habido novedades durante este tiempo. Antes, en la política migratoria no había entrado en escena el pacto del PSOE con Junts y con Puigdemont. Eso hace que todas las cuestiones cambien respecto a inmigración.

La política migratoria se tiene que decidir en el seno de un Gobierno y no por un partido que no está en el Gobierno y que tiene otros intereses. Y en ese mercadeo ha entrado el PSOE, no el PP.

El PSOE de España ha mercadeado con los inmigrantes con tal de evitar una moción de confianza al presidente del Gobierno. Y eso es muy triste y lo cambia todo respecto a la inmigración.

Y en cuanto a las cuestiones medioambientales, se han tomado decisiones en Europa que han perjudicado mucho al sector valenciano, por ejemplo en pesca o agricultura. Y en el PP estamos legitimados para cambiar de opinión si vemos que perjudican.

¿De qué manera se van a negar a recibir a menores migrantes y qué partidas se van a destinar a este asunto?

Bueno, hay cuestiones que no dependen de un Gobierno autonómico, que dependen del Gobierno de España. Cuando escuchemos bien las propuestas de Vox daremos una valoración concreta. A día de hoy en algunas cosas que se están pidiendo no tiene competencia el Gobierno autonómico.

¿A través de las enmiendas de los presupuestos veremos un recorte de las subvenciones a los sindicatos y un mayor tijeretazo a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, como pide Vox?

Tenemos la obligación de intentar llegar a acuerdos. Cuando hay una negociación presupuestaria, el PP está dispuesto a escuchar todas las propuestas. Y no solo las de Vox. Si hay alguna cosa constructiva y buena para la Comunitat que presente la izquierda, cosa que me sorprendería, nosotros la podemos atender.

Y respecto a los recortes, yo creo que hay que dejar algo muy claro. No tenemos FLA, no tenemos la financiación que merecen los valencianos, el fondo extraordinario que tenía que llegar a Navidad tampoco ha llegado por parte del Gobierno de España y más del 70% de los fondos europeos que recibíamos se han dejado de recibir.

Por lo tanto, cuando el Gobierno de España te asfixia con intención política y tienes un problema tan grande, además de atender los servicios en toda la Comunitat, que además están los de la reconstrucción de la dana, tocará apretarse el cinturón.

¿Vox les pidió algo que no han incluido en el acuerdo de presupuestos?

No. Yo creo que Vox, y es de agradecer, siempre ha tenido claro que estos presupuestos eran importantes para afrontar la reconstrucción y que era muy necesario que hubiesen presupuestos en la Comunitat.

Hemos dado prioridad a la reconstrucción y hoy estamos viendo que seguramente habrá más presupuestos que se aprueben en otras comunidades autónomas con un pacto PP-Vox.

Pero quiero poner en valor que las dos formaciones hemos entendido que las circunstancias de esta Comunitat son especiales respecto al resto de España.

¿Se llegó a un acuerdo de las cosas que se incluirían tanto en el proyecto de ley como en la fase de enmiendas? ¿Fue un pack?

No. Se ha llegado a un acuerdo de presupuestos de forma general y hay pequeños matices que se van a plasmar vía enmiendas. No creo que sean enmiendas muy trascendentales, pero hay matices que se tendrán que negociar y se tendrán que hablar.

¿Cómo ve las relaciones con Vox tras su salida del Gobierno? ¿Ve que mantienen cierta lealtad institucional?

Hay cordialidad. Desde que se salieron del Gobierno ha habido algunas propuestas que han presentado aquí a debate en Les Corts que han sido rechazadas por el PP o algunas que ha presentado el PP que no han contado con el apoyo de Vox.

Somos dos partidos diferentes que en muchas cosas pensamos de forma diferente. Por eso quiero valorar que por lo menos con Vox se puede dialogar de cosas que sabemos que son buenas para todos los valencianos.

Por ejemplo, la bajada de impuestos, la ley de Libertad Educativa o haber dado prioridad a la reconstrucción por encima de los ideales políticos con el pacto de presupuestos.

¿El acuerdo para los presupuestos incluye darle a Mazón estabilidad parlamentaria por parte de Vox y apoyar su figura?

Bueno, es innegable que con unos presupuestos se tiene mucha más estabilidad política. Y más si lo comparamos con lo que vemos en el Congreso de los Diputados, donde ni siquiera el presidente del Gobierno es capaz de presentar unos. Pero, aún así, a lo largo de toda la legislatura hemos logrado estabilidad.

Sobre el acuerdo con Ens Uneix en la Diputación: "En política hoy en día nada está a prueba de fuego, pero yo creo que el pacto con Ens Uneix reflejó la capacidad de diálogo"

Las relaciones con Ens Uneix empezaron bien con el pacto en la Diputación de Valencia, pero han tenido algún sobresalto como la necesidad de ceder puestos en la Federación de Municipios (FVMP).

En cuanto a estabilidad nunca ha habido problema. Ha habido discrepancias políticas porque Ens Uneix es un partido de izquierdas y nosotros no. Pero yo también valoro la gran apuesta por la estabilidad que han hecho en la Diputación.

¿Cree el pacto está a prueba de fuego para toda la legislatura?

En política hoy en día nada está a prueba de fuego. Es difícil hacer pronósticos a largo plazo, desgraciadamente es así. Pero yo creo que el pacto con Ens Uneix reflejó la capacidad de diálogo.

Yo estoy muy agradecido a este partido y además creo que está haciendo un trabajo formidable la Diputación de Valencia con el tándem Vicente Mompó-Jorge Rodríguez, junto a Natalia Enguix.

¿Temen que Vox presione en la corporación provincial y ponga en peligro la estabilidad? No ha agradado que Ens Uneix diga que la Diputación servirá de contrapeso al pacto de Mazón con Vox.

No lo temo. Vox también ha demostrado altura de miras pensando siempre en la gobernabilidad y en sacar propuestas. No veo que vaya a condicionar la institución.

A mí tampoco me han agradado las palabras de Ens Uneix sobre el pacto de presupuestos porque es un acuerdo que se ha alcanzado pensando en los valencianos y en la reconstrucción. No creo que haya que hacer un contrapeso a eso.

¿Qué valoración hace de la situación en el Ayuntamiento de Valencia, con la salida de los dos exconcejales de Vox a los no adscritos y con la posibilidad de un gobierno en solitario? ¿Cree que le complica mucho la legislatura a María José Catala?

Tenemos una alcaldesa con capacidad suficiente para gobernar y para dialogar. Su prioridad será tener los apoyos suficientes para sacar adelante las medidas. Pero veo a una alcaldesa solvente preparada para gobernar sola si tiene que hacerlo.

¿Existe un descontento de la cúpula del PPCV con Catalá por lo que se ha interpretado como una falta de apoyo a Mazón durante las primeras semanas tras la dana?

No me consta. Son apreciaciones de fuera.