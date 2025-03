Un ingeniero que trabajó en la CHJ califica de "imprudente" al Ministerio: "Las obras habrían salvado vidas en la dana"

El ingeniero de caminos Teodoro Velázquez ha calificado este lunes de "imprudente" al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) por incumplir la ley al no haber ejecutado las obras de los cauces.

Velázquez, actualmente jubilado, trabajó durante 25 años en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y fue director de FCC en el área de Levante. En su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la dana, ha criticado que se haya ignorado todo lo previsto en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de 20.

En este documento recogido en la normativa vigente se establecía un mapa de áreas en el que figuraban los niveles de peligrosidad y riesgo potencial de inundación de cada una de ellas. La del bajo Turia era de mayor peligrosidad y riesgo extremo. Se incluían las cuencas del Poyo, entre otras.

Los datos reflejados en el citado plan de 2016 vaticinaban, para esta zona, 52 kilómetros cuadrados de superficie inundable para 10 años. Algo que podía afectar a más de 44.000 habitantes y traducirse en 686 millones de euros en daños económicos.

En función de esas previsiones -que son igualmente a 50 años y 100 años-, se establecieron los programas de medidas, tanto estructurales (actuaciones concretas en los cauces) como de infraestructuras verdes.

Sin embargo, sólo se han ejecutado las últimas, ha destacado. "Hasta el 2023 se ha ejecutado un presupuesto de cero euros en las medidas estructurales previstas en el proyecto", ha remarcado.

Unas obras que, recuerda, dependen del Ministerio y que puede ejecutar o por sus medios propios o a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). "Es el máximo responsable", ha dicho.

"Con obras verdes no se puede luchar contra la inundación, con las obras estructurales sí. Hacer sólo las verdes va en contra de la propia ley", ha insistido .

Velázquez ha recordado que en el proyecto de 2016 se establecía la adecuación de la cuenca del Poyo y, en su opinión, es "vital" hacer el encauzamiento aguas arriba de Paiporta.

En opinión del ingeniero, la causa principal de la dana fue "la no ejecución de las obras". "Sí, habría salvado vidas humanas y habría reducido daños", ha asegurado a preguntas de los senadores.

De acuerdo con sus cálculos, los daños se podrían haber rebajado en alrededor del 50% y las vidas humanas que se hubieran salvado habrían sido más de la mitad.

Riesgo para la población

Velázquez ha comentado que desde 1989 se conoce el riesgo de inundaciones y el plan de 2016 era un proyecto de alta prioridad. A lo que ha añadido que la urgencia sigue existiendo desde la dana de octubre porque "cinco meses después estamos igual".

"No podemos quitar a 159.000 personas de donde viven y la única posibilidad es bajar el riesgo. Eso se hace o bien laminando o bien encauzando. Por mucha reconstrucción que hagamos, si no nos centramos en las medidas estructurales necesarias no estamos reduciendo la peligrosidad ni el riesgo", ha afirmado.

Teodoro Velázquez, en la comisión. Jesús Hellín / Europa Press

"Tengo clarísimo que lo primero era empezar al día siguiente con la ejecución de las obras que no se han hecho. ¿Qué haría yo si estuviese en esa zona y tuviese un negocio? Pues no lo sé. La seguridad de las personas sigue en total entredicho ¿Un señor que haya perdido todo se va a volver a instalar en esa zona? Yo no lo haría. Lo que hay que decirle a los ciudadanos es que ese riesgo existe y que las administraciones se tienen que poner a ejecutar", ha reflexionado.

A preguntas de las responsabilidades desde el Gobierno, ha señalado que las obras las pudieron ejecutar Zapatero y Rajoy, pero la diferencia era que ambos "tuvieron la posibilidad de hacerlas aunque no la obligación". Fue, dice, la ley de 2016 la que estableció las actuaciones y los plazos, por lo que apunta al actual Ejecutivo.

Para Velázquez, la ley de la Huerta impulsada por Ximo Puig junto a Compromís cuando se encontraba al frente de la Generalitat "retrasó indebidamente la ejecución de las obras" porque algunas actuaciones se archivaron al chocar con esa norma cuando tendría que haber prevalecido la normativa nacional.

El ingeniero ha apostado igualmente por aumentar las presas porque "no llevamos hecha ninguna en el siglo XXI".