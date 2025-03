Vox advierte a Catalá de que no gobernará con Badenas y la alcaldesa evita detallar la remodelación de gobierno

El actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, José Gosálbez, ha afirmado que su partido quiere "seguir en el gobierno", aunque ya ha advertido de que no lo hará con "tránsfugas".

Así se ha referido a Juanma Badenas y Cecilia Herrero, los dos concejales de Vox que quedaron apartados temporalmente del partido a principios del mes de marzo por el presunto amaño de un contrato municipal.

Sobre la voluntad de continuar en el equipo de gobierno, Gosálbez ha pedido "lealtad" al Partido Popular sobre el pacto que alcanzaron tras las elecciones municipales de 2023.

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ya ha insinuado una posible remodelación del gobierno en la que el exconcejal de Vox Juanma Badenas podría recuperar competencias.

Ante esta insinuación, Gosálbez se ha defendido: "El pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia es un pacto a dos, entre el PP y Vox, no es un pacto a tres, y mucho menos a cuatro".

La alcaldesa, con esa remodelación "del equipo de gobierno, de las competencias, va a tener la lealtad que tenemos siempre las dos partes del gobierno a ese pacto y vamos a seguir gobernando", ha remarcado Gosálbez.

Asimismo, ha asegurado que la voluntad de su formación es seguir en el gobierno "porque lo que dijeron los valencianos es no al señor Ribó, no a la señora Gómez, no al Partido Socialista, no a Compromís y sí al PP y sí a Vox para gobernar juntos".

"El transfuguismo es una clara estafa a los electores", ha señalado Gosálbez. "A ti te eligen un determinado número de electores dentro de una lista, realmente a quien se vota es a las siglas". Así, ha sentenciado: "Nosotros no vamos a gobernar con tránsfugas".

Catalá ha insistido este viernes en que "va a haber remodelación" del gobierno local, que "se está trabajando en ella y se anunciará en los próximos días".

Sobre si estará o no incluido Badenas en esa remodelación, ha señalado que "es mucho adelantar". Lo mismo ocurre con la otra edil apartada de Vox, Cecilia Herrero.

Preguntada sobre si se plantea "rebajar" el sueldo de Badenas, uno de los más altos de la corporación, si finamente no entra en el equipo de gobierno, ha respondido que "eso es automático".

"En una administración pública hay unos salarios tasados y, aunque no se haya actualizado en la página web del Ayuntamiento, desde el momento en que Badenas dejó de ser teniente de alcalde, tiene una retribución menor", ha asegurado.

La alcaldesa también ha subrayado que los grupos de la oposición "deberían saber que es posible que en la web no estuvieran los datos actualizados" y que "evidentemente, los salarios no son discrecionales de la alcaldesa, vienen fijados y tasados".

"La alcaldesa no pone y quita sueldos como ella considera. Cumple la ley y cumple los sueldos establecidos en la corporación", ha añadido.

Críticas de la oposición

Sobre el alto sueldo del concejal Badenas, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, ha denunciado que el Portal de Transparencia refleja que Badenas ya figura como edil no adscrito, pero mantiene una retribución anual de 91.288 euros, la segunda más alta del consistorio.

Así, Robles ha solicitado acceder a la nómina de marzo del concejal para verificar si se ha producido una modificación salarial, y ha advertido de que, si se confirma el mantenimiento del sueldo, exigirán que devuelva "hasta el último céntimo del dinero público".

Además, la portavoz considera que esta situación podría suponer un incumplimiento del Pacto Antitransfuguismo.

Por ello, ha acusado a Catalá de "garantizarse una mayoría de votos en el Ayuntamiento que está pagando con el dinero de todos los valencianos en forma de sueldazo".

Por otro lado, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado, a través de su portavoz municipal, Borja Sanjuan, que recurrirá a la Agencia Valenciana Antifraude.

Esto, afirma, lo harán para "impedir" que la alcaldesa, "intente comprar a los concejales no adscritos" si mantiene al exedil de Vox Juanma Badenas "el segundo sueldo más alto del consistorio" pese a no formar parte ya del gobierno local.

"No solo está intentando volver a meter en el gobierno a un concejal tránsfuga investigado por posible corrupción, sino que, además, está comprando su voto manteniéndole el segundo sueldo más alto del ayuntamiento", ha lamentado.

Además, el responsable socialista ha cuestionado que Catalá le esté manteniendo el despacho de teniente de alcalde"pese a que, evidentemente, ya no lo es".

En este sentido ha anunciado que, si "no rectifica esta situación y cumple con la ley", el grupo socialista acudirá a la Agencia Valenciana Antifraude para defender que el dinero público "no está para comprar votos de tránsfugas".