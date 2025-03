El PP deja la puerta abierta a votar de nuevo la Mesa de Les Corts si el PSPV negocia los órganos estatutarios

El Partido Popular arrebató este miércoles al PSPV la vicepresidencia segunda de Les Corts. Un puesto que quedó vacante el pasado mes de enero cuando Gabriela Bravo (cuota socialista) renunció al acta para volver a su plaza de la Fiscalía de Valencia.

Los populares ostentan ahora tres de los cinco puestos de la Mesa del Parlamento valenciano con Magdalena González de la Red al frente de la vicepresidencia segunda; Alfredo Castelló, de la primera; y Víctor Soler como secretario primero.

Una circunstancia que deja a los socialistas fuera del órgano de dirección de la Cámara y por el que han anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero que además ha despertado un cabreo significativo en el PSPV.

En el grupo parlamentario hay quien piensa que debían haberse sentado a negociar con el PP para lograr retener este puesto de representación, el más importante desde que perdieron las elecciones en 2023.

La situación, no obstante, no es irreversible, pues el portavoz del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, advirtió minutos después de la votación de este miércoles que "si hay diálogo, volveremos a votar la Mesa de Les Corts". "Pero en esa posición negacionista, no vamos a negociar nada", añadió.

De esta manera, Pérez Llorca apeló al partido de Diana Morant para desbloquear la renovación de los órganos estatutarios, algunos de ellos en funciones desde hace años. Es el caso de la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura.

Brecha entre PP y PSPV

Lo cierto es que esta era la intención inicial de los populares desde que Bravo dimitió. El PP condicionó la cesión de este puesto de la Mesa a que el PSPV se sentara a negociar los órganos estatutarios y recordó que había miembros de estas instituciones que, incluso, habían fallecido.

El portavoz del PSPV, José Muñoz. José Cuéllar / Corts

Pero desde el PSPV no querían pactar nada y registraron la propuesta de la diputada y exconsellera de Infraestructuras y Vivienda, María José Salvador, al entender que ese puesto les corresponde a ellos.

El Partido Popular consideró que con la marcha de Bravo se abría un nuevo escenario diferente al del inicio de la legislatura, cuando negociaron el reparto de la Mesa con representación de todos los partidos, y antes del pleno de este miércoles registraron a González como candidata.

González de la Red recabó los apoyos de PP y Vox, mientras Salvador fue respaldada por los diputados de PSPV y Compromís. Por lo que los socialistas quedaron fuera de la Mesa.

González fue uno de los fichajes más comentados de Mazón para su lista. Se da la circunstancia de que es la mujer de David Serra, exdiputado autonómico y exvicesecretario del PPCV en la etapa de Francisco Camps.

Serra, que actualmente ejerce de abogado en su despacho, mantiene una relación muy próxima con Mazón y con su equipo más cercano. Condenado por una de las piezas del caso Gürtel, finalmente no entró en prisión después de que la Audiencia Nacional le diera la razón en un recurso.

"No era una negociacón"

Tras la pérdida de la vicepresidencia segunda, el portavoz del PSPV José Muñoz advirtió que en ningún caso esta era una "negociación" porque el puesto les correspondía al atender a la pluralidad política del parlamento.

"En 14 ocasiones ha habido una situación similar porque se generaron vacantes y en todos fueron sustituidos por los mismos partidos a los que pertenecía la persona que dejó el puesto vacante. No caben excusas de que debían negociarse los órganos estatutarios", señaló Muñoz.

Asimismo, recalcó que según el Reglamento de Les Corts la elección de las dos vicepresidencias y dos secretarías de la Mesa se eligen de forma simultánea, y no se hacen votaciones en solitario de ninguna de ellas.

Con todo ello, Muñoz advirtió que los socialistas cuentan con "motivos suficientes" para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.