Mazón recibe a víctimas de la dana que protestaban ante el Palau, les pide perdón y les promete reunirse con todas

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha recibido este jueves por primera vez a dos familiares de víctimas de la dana en el Palau de la Generalitat.

Ambos afectados se encontraban protestando frente a la sede del Ejecutivo autonómico, en la que estaba previsto el pleno de aprobación de los presupuestos de 2025.

Un cargo de Presidencia ha bajado a las puertas del Palau y les ha invitado a entrar. Ya dentro, han mantenido una reunión con Mazón de más de una hora.

Según ha informado uno de ellos a la salida, el presidente de la Generalitat les ha pedido perdón y se ha comprometido a recibir a todos los familiares de víctimas que así lo quieran.

Se trata de dos familiares de víctimas de Catarroja: Susana, que perdió a su marido, y Juanjo, que perdió a su madre.

"Mazón ha dicho que va a recibir a todos los demás. Espero que sea así. Nos ha pedido perdón. Más vale tarde que nunca. Un político tiene que tener también corazón humano y ayudarnos", ha afirmado Juanjo.

"Tienen que solucionar lo que hay en el barranco para que no vuelva a pasar. Que se limpie el barranco y que no nos vuelva a venir algo así", ha indicado.

Juanjo ha comentado las palabras que le ha dirigido a Mazón: "Yo no vengo por ti solo. La culpa la tienen todos. No solo uno. Estoy dispuesto a ir a hablar a un pleno y a donde haga falta".

"Por mucho dinero que se nos dé, da igual. Cuando llega un martes o un viernes y voy al mercado de Catarroja, ya no me atrevo a ir. Porque me iba al mercado a comprarle cosas para mi madre. Y ahora no puedo", ha señalado a los medios.

