Denuncian robos "continuados" de hasta 150.000 euros en un vivero afectado por la dana en el municipio de Chiva

Vivercid fue uno de los viveros más afectados por la dana del pasado 29 de octubre. Sufrió graves destrozos tanto en plantas vivas como en las instalaciones y equipos que albergaba en el término valenciano de Chiva.

Desde entonces, ha sido objeto de "continuados robos" que han sumido a la empresa "en la desesperación". Las nuevas pérdidas económicas alcanzan los 150.000 euros y complican los trabajos de recuperación de la actividad previa al temporal.

Así lo denuncia la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), que, junto a la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana (Asfplant) alertan de "la situación de inseguridad y vulnerabilidad" del colectivo.

Por esta razón, exigen al Gobierno más vigilancia con nuevas tecnologías, así como cambios en el Código Penal "para acabar con esta lacra que no acaba nunca y pone contra las cuerdas a muchas empresas del medio rural".

En el primer asalto que sufrió este vivero de referencia en la producción de plantas mediterráneas ornamentales, cítricos y frutales, los ladrones sustrajeron dos máquinas que estaban siendo empleadas por Vivercid precisamente para las labores de reconstrucción.

Ambas estaban alquiladas y contaban con un seguro en caso de robo. El gran tamaño y peso de estas sugieren que los ladrones disponían de los conocimientos y los medios necesarios para llevar a cabo una actuación "tan compleja".

Dos robos más

Dos robos posteriores se centraron en el cableado de cobre que se había colocado en las instalaciones del vivero.

En la primera ocasión, los ladrones arrancaron el material del suelo en una parcela afectada por la dana, mientras que en un segundo allanamiento robaron el cobre que discurría cubierto por protectores de goma a varios metros de altura a lo largo de los invernaderos.

La cantidad del material sustraído alcanza los 4.000 metros de longitud y el valor económico asciende a 20.000 euros, a lo que hay que añadir los sobrecostes de mano de obra, detallan.

"Damnificados por la dana y vapuleados por los robos", lamenta el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, quien, tras conocer los hechos, declara que "la lacra de los robos es una vergüenza indigna de un estado de derecho como el nuestro".

"En el caso de Vivercid, ha interpuesto denuncias ante la Guardia Civil, porque tiene seguro, pero la mayoría de robos no se denuncian al considerarse una pérdida de tiempo. Por eso las estadísticas oficiales no reflejan la realidad del sector agrario", reivindica.

"Cuando no son cosechas (aceitunas, aguacates, algarrobas, naranjas, etc.), son plantones, y cuando no son máquinas, son materiales (cobre, hierro) o instalaciones de riego. Esta situación es insostenible y las administraciones han de tomar decisiones contundentes para acabar con este problema", añade.

Más vigilancia

AVA-Asaja ha enviado una carta a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para solicitarle que "intensifique la vigilancia -tanto en las explotaciones como en los centros que son susceptibles de recibir los productos sustraídos-".

Asimismo, plantea el estudio de "modificaciones en el Código Penal para aumentar las penas, sobre todo en los casos reincidentes".

En otra misiva, la organización agraria igualmente pide al alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, que aumente la vigilancia de la policía local en el término municipal ya que "los propietarios agrarios también pagan contribución y tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos a sentirse seguros".