El vicepresidente Gan Pampols arremete contra el Gobierno por la falta de coordinación tras la dana: "La paciencia se agota"

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, arremete contra el Gobierno por la falta de coordinación para afrontar la reconstrucción de Valencia tras la dana. "La esperanza es lo último que se pierde, pero la paciencia se agota", ha dicho.

En esta línea, ha pedido más fondos estatales: "Denos dinero, que el talento ya lo ponemos nosotros", ha dicho; y ha avanzado que cuando se apruebe el plan de recuperación se trasladará al Gobierno para decirle que es "lo que falta por hacer".

Según ha explicado, tras casi 120 días desde la dana "se ha hecho mucho más de lo que se ve" en la reconstrucción: "El Consell está centrado en realizar un diagnóstico preciso de las necesidades para, a partir de ahí, lograr la desescalada total de todos los municipios que siguen en nivel 2 de emergencia".

Tras asegurar que entiende "el nivel de dramatismo" de lo que se ha vivido, ha abogado por "aplicar una capa de tranquilidad para reflexionar qué medios hay que poner para que no vuelva a ocurrir" una catástrofe similar.

Para ello, ha señalado que el Consell ha establecido "una serie de comisiones sectoriales de cada gran área de reconstrucción", cuyas conclusiones se presentarán al presidente.

"No es el momento"

También ha valorado que "no es el momento" para indicar qué hubiera cambiado él si hubiera estado al mando el 29-O, por lo que ha insistido en analizar "qué cosas hay que aprender" a partir de lo sucedido y ver qué ha fallado "porque siempre hay algo mejorable", en materia de "formación, prevención, medios técnicos o coordinación.

A juicio del vicepresidente, la presencia o no de Mazón en el Cecopi es algo que "está judicializado y cuando se tenga que resolver será en sede judicial". Y ha agregado que no tiene "detalles para conocer si es apropiada o no una conducta".

"Esto no es un tribunal popular", ha zanjado, además de añadir que "la discrepancia es lógica pero el ataque saduceo no". Así lo ha manifestado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum al que han asistido Mazón y otros representantes de la Generalitat.

Pampols ha afirmado que se siente "del todo" respaldado por el Consell, "sin fisuras", y que "en absoluto" se ha planteado dimitir desde que fue nombrado por las críticas de Vox o por la información que se va conociendo sobre la gestión de la dana.

"Dije que me iría de aquí por dos motivos: porque la persona que me pidió que viniera prescindiera de mis servicios o porque lo que tengo que hacer no pudiera hacerlo porque me lo impidieran", ha recalcado.

Además, ve "irrelevante" que Vox le tache de infiltrado del Gobierno de Pedro Sánchez y no cree que estas críticas afecten a su gestión. Lo que sí considera necesario es "rebajar el nivel de crispación" y dejar "el enfrentamiento político por el enfrentamiento".