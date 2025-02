Mazón revela sus "15 llamadas" de la tarde de la dana: "Es falso el mantra criminal de que estaba incomunicado"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pronunció este lunes un extenso discurso en el Fórum Europa de Madrid, en el Hotel Ritz, para defender su gestión el día de la terrible dana que arrasó decenas de municipios valencianos y acabó con 227 vidas.

Fue una intervención agresiva contra el Gobierno de España, con confesiones personales inéditas y una revelación: las horas y las personas de las 15 llamadas que, según dijo, mantuvo la fatídica tarde del 29 de octubre de 2024.

"Se han repetido dos mantras criminales contra mí. Uno, que se esperó a que yo llegara para enviar el mensaje ES-Alert a la población, cuando yo ni formo parte del Cecopi. Y otro, que yo estuve incomunicado aquella tarde", dijo.

"Desde las 17.37 horas, cuando hablé con la consellera de Emergencias, estuve hablando con responsables y alcaldes", dijo, y enumeró las conversaciones mantenidas.

Entre ellas, precisó las veces que se comunicó con la dirigente después cesada, Salomé Pradas, y que departió también con su director general de Comunicación.

Se detuvo para explicar la llamada al alcalde socialista de Cullera, Jordi Mayor, de quien dijo que "después fantaseó hasta llegar a afirmar que estaba alcoholizado".

La relación de llamadas, según precisó después el equipo de comunicación de Mazón fue la siguiente. Inicialmente, Mazón dijo que fueron 16. Su equipo precisó después que fueron 15.

Las 15 llamadas 17.37 Consellera de Emergencias

17.46 Presidente de la Diputación (WhatsApp)

18.16 Consellera de Emergencias

18.25 Consellera de Emergencias

18.25 Presidente de la Diputación

18.27 Presidente de la Diputación

18.28 Alcalde de Cullera

18.30 Consellera de Emergencias

18.48 Director General de Comunicación

18.57 Síndic del PP (dos veces)

19.34 Secretario Autonómico de Infraestructuras

19.43 Consellera de Emergencias

19.43 Director General de Secretaría del gabinete

19.44 Director General de Organización y Coordinación de Presidencia

Sobre la decisión de no revelar hasta ahora esta lista de llamadas, Mazón se autopreguntó por qué ha permitido "que este relato de la incomunicación se asiente". "No me he defendido por no perder un solo minuto en la recuperación", dijo.

"Valencia siempre va a importar más que yo, me cueste lo que me cueste", aseveró.

De la intervención de Mazón sorprendió mucho su tono. "Me arrastré de forma casi obscena al gobierno mientras pagaban la primera campaña de publicidad contra mí", dijo. "Me arrastré ante el Gobierno y volvería a hacerlo por un solo militar más", insistió.

Afirmó que el PSOE, con los ataques a la gestión de la Generalitat, trata de "conseguir la victoria que no lograron en las urnas". "Pequé de ingenuo. A quien me critique por ello, lo entiendo, lo acepto", dijo.

El presidente valenciano inició su discurso con una larga exposición sobre "la verdad de lo que ocurrió el 29 de octubre". Respondió a tres preguntas que él mismo planteó al comenzar.

¿Estaba preparada Emergencias de la Generalitat Valenciana para la dana que pronosticó Aemet? ¿Por qué el mensaje ES-Alert 22.11 se envió a la población cuando Paiporta y Catarroja ya habían sido arrasadas por el agua? ¿Por qué no se pidió la emergencia nacional?

