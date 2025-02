El Gobierno propone una quita de 11.210 M€ a la Comunitat, solo una cuarta parte de su deuda por la infrafinanciación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo miércoles una propuesta para condonar hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas.

Del montante global, a la Comunitat Valenciana le corresponderá 11.210 millones de euros, la tercera en el ranking de las más beneficiadas. Sin embargo, la cuantía queda lejos de los 44.058 millones de euros de deuda acumulada que tiene la Comunitat con motivo de la infrafinanciación histórica.

La también vicepresidenta primera del Gobierno central ha hecho público estos datos después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, revelara un pacto de los catalanes con el Ejecutivo por el que el Estado asumirá el 22% de la deuda que tiene Cataluña.

Hay que recordar que la quita de la deuda catalana estaba en el acuerdo de ERC y PSOE y esta se cifraba en poco más de 15.000 millones de euros. Ahora esa quita es superior, 17.104 millones. Una vez se apruebe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el siguiente paso será su tramitación en el Congreso de los Diputados.

En este punto, Junqueras ha hecho un llamamiento de los de Carles Puigdemont para que apoyen en la cámara la condonación de la deuda a Cataluña y donde previsiblemente contará con el voto en contra de PP y Vox.

La tercera autonomía

Con los cálculos realizados por el Gobierno, Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas. El Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

En el tercer puesto se encontraría la valenciana, seguida de la Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones).

En el inferior de la tabla se hallarían Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, dado que no se encuentran en el sistema de régimen común. No obstante, también han planteado en alguna ocasión su interés por participar en esta negociación, ya que quieren aprovechar la situación para que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.

Voluntario

La ministra de Hacienda ha desvelado en la rueda de prensa posterior al anuncio de Junqueras la metodología que determina el importe que va a ser asumido por el Estado y que podrán votar las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En esta cita se decidirá si el reparto que ha diseñado y calculado el Gobierno será el que finalmente salga adelante, o no. Pues, tal y como ha puntualizado Montero, la condonación de la deuda es voluntaria y no está sujeta a ninguna "condicionalidad".

Esto significa que le corresponderá a cada gobierno autonómico decidir si se suman a esta propuesta para que el Estado asuma un porcentaje de su deuda.

Minutos después de conocerse la propuesta, el Gobierno valenciano la ha criticado para advertir que la Comunitat es la única autonomía cuya infrafinanciación "no sería compensada, pese a que cumple al menos uno de los tres requisitos" de las tres fases planteadas por el Gobierno.

La infrafinanciación total acumulada alcanza los 44.058 millones de euros, lo que corresponde con el 80,1% de toda su deuda. "La condonación propuesta no permitiría el acceso a los mercados", ha criticado la Conselleria de Hacienda que dirige Ruth Merino en un comunicado.

En este sentido, desde el Ejecutivo valenciano reclaman que el CPFF de este miércoles aborde la reforma del sistema de financiación autonómico y el fondo de nivelación transitorio para las comunidades infrafinanciadas.

El Consell, por último, ha tildado de "deslealtad institucional" que la hoja de ruta del Gobierno central con las autonomías la dieran a conocer los catalanes. "El desprecio por las autonomías parece no tener límites", ha reprochado el departamento de Merino en un comunicado.