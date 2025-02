La exvicepresidenta valenciana Aitana Mas regresa al parlamento valenciano tras superar su cáncer de mama

Aitana Mas, exvicepresidenta valenciana y diputada de Compromís, ha regresado este jueves a Les Corts Valencianes después de superar un cáncer de mama que le diagnosticaron hace diez meses.

Lo ha hecho "emocionada" y con "muchísimas ganas", y arropada entre aplausos el día que se celebra el pleno donde se votará la iniciativa de su formación para que los diputados se pronuncien sobre si el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, debe dimitir o no por la gestión de la dana.

Al inicio de su intervención, Aitana Mas ha reconocido que "en muchos momentos" pensó que "no volvería a pisar Les Corts".

"Poder hacerlo hoy es importantísimo y quería devolver todo el cariño, apoyo y afecto que he recibido por parte de muchísima gente a lo largo de estos meses; a todo el personal de la 'casa', a los periodistas, a mis compañeros, a los 99, y en especial a mi familia, a mis amigos", ha manifestado, agradecida.

También ha hecho mención "especial" a su oncólogo, Eugenio Palomares. "Es la persona que me ha permitido estar hoy aquí, que me ha curado y que es no solo un gran profesional, sino también una gran persona, y por la cual me quedé para tratarme en el Hospital del Vinalopó", ha incidido.

Después, se ha referido a su familia, en concreto a sus padres y su hermana, porque han respetado su petición de "no hacer drama" cuando les dijo que tenía cáncer.

"Todos estos meses han traducido las lágrimas, la tristeza, la impotencia, la rabia, en esperanza y en alegría, y han cuidado de mi familia y han cuidado de mí, y nunca estaré lo suficientemente agradecida por todo lo que han hecho".

Igualmente, ha agradecido el apoyo a sus hijos y marido. "A los niños de la casa, que han aguantado cómo su madre no podía levantarse del sofá para poder atenderlos, que han visto como ha habido semanas enteras en las que no les he podido dar ni un biberón, y que me han dado siempre el afecto que necesitaba en cada momento para poder levantarme".

"Y a mi marido, que no ha dudado nunca de que hoy estaría aquí, que ha sacado la casa adelante, a mi familia, y ha aguantado también mi insoportable humor negro de estos meses, que a mí me ha dado fuerza también", ha señalado.

Por último, ha dado las gracias "a la gente que paga sus impuestos" y que ha permitido que pueda haber sido tratada con un tratamiento que nunca se hubiera podido permitir; "a la gente que ha padecido cáncer y que no lo ha superado, pero que ha dado su cuerpo para que personas como yo en el futuro pudieran ser curadas".

"Y, en especial, vuelvo por toda este cariño que he recibido por todos y por todas ustedes", ha concluido dirigiéndose a sus compañeros de la cámara.

Los diputados presentes en la cámara han aplaudido a Aitana Mas en pie y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le ha entregado un ramo de flores.

El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha difundido un mensaje en sus redes en el que da su "más afectuosa bienvenida" a Mas en su vuelta "a esta, su casa". "De corazón me alegro de tu vuelta y te deseo lo mejor en tu recuperación", añade.