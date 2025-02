La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, nueva presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, es desde este lunes la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FMVP). Su nombramiento llega después de que su homónima en Requena, Rocío Cortés (PP), perdiese este cargo después de que el PSOE le arrebatara la alcaldía con una moción de censura.

Bartual ha sido elegida con 3.991 votos a favor, 309 abstenciones y ninguno en contra en la decimoséptima asamblea de la FVMP, en la que se ha elegido sustituta a Rocío Cortes, exalcaldesa de Requena.

Después de dar las gracias y expresar el honor que siente por ocupar el cargo, Bartual ha aludido al "sentimiento agridulce" que le provoca asumir la presidencia de la FVMP por la moción de censura que sufrió su compañera de filas.

Requena fue uno de los municipios afectados por la dana de Valencia, y la moción de censura se celebró en este contexto. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recordado precisamente esta moción que se hizo "en plena dana contra una alcaldesa del PP".

En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe del Consell ha reconocido la labor de Rocío, "la alcaldesa apartada cuando estaba en pleno trabajo tras la dana". "Se buscó el sillón por encima de la reconstrucción. Ese es el motivo por el que estamos aqui", ha indicado.

En este sentido, ha destacado la elección de Paqui Bartual al frente del municipalismo de la FMVP, "una alcaldesa del Partido Popular que ha sido y sigue siendo un ejemplo; no solamente desde el punto de vista de cómo se está recuperando Xirivella a partir del día 29, sino desde mucho antes es acreedora de la confianza de sus compañeras y compañeros, y del municipalismo de la Comunitat Valenciana".

Mazón ha incidido en que es una de las mujeres "más reivindicativas que hay frente a la Generalitat" y que lo hace "poniendo por delante los intereses de su municipio antes que los de su partido".

"Es una mujer cuya valía y su capacidad para coordinar equipos y coordinar el municipalismo nos genera tanta confianza como Rocío". A su juicio, "es una gran elección", ya que además la conoce "de cerca" por ser su compañera en Les Corts.

Al respecto, el presidente ha indicado que desde el principio le muestra "la mayor de las colaboraciones y la cercanía a esa política de la calle, del día a día y del barrio que ella abandera, y que recoge el testigo junto con el alcalde de Alicante y los dos presidentes de las Diputaciones Provinciales de Alicante y Valencia".

El jefe del Consell ha insistido en que el trabajo municipalista "tiene que avanzar" y es "fundamental" para la recuperación, que es "la gran prioridad" que tiene la Comunitat Valenciana.

Rechazo de los socialistas

El primer discurso de Paqui Bartual como presidenta de la FVMP ha provocado el rechazo de decenas de alcaldes socialistas e independientes, que han abandonado la asamblea entre protestas y gritos de "Mazón dimisión".



"Más allá de lo legítimo, nos deja una amarga reflexión, un episodio que nos muestra la peor cara de la política a mi modo de entender, porque fue en plena dana, mientras muchos municipios nos enfrentábamos a los efectos devastadores del temporal", ha señalado Bartual.

Y ha proseguido: "Y mientras unos reconstruimos, otros fraguaban una operación para buscar rédito partidista. La política no puede permitirse hacer estrategia de la desgracia ni usar las instituciones como un tablero de ajedrez".

En este momento del discurso ha empezado entre los presentes un rumor que se ha transformado en pitos, abucheos y el abandono de la sala por parte de los alcaldes socialistas, pero también de otros independientes, como el de Nules, David García, que acababa de ser elegido vicepresidente de la FVMP.



También se encontraba entre el grupo que han abandonado la asamblea el socialista Carlos Fernández Bielsa (Mislata), que insistía en que Bartual estaba "mintiendo", pues "la moción de censura de Requena se presentó antes de la dana".

Al ser preguntado por este incidente, Mazón ha señalado que "esta asamblea se produce por una moción de censura en un municipio de la dana, en plena dana". "Días después hubo otra en Chiva", ha recordado.



Momentos antes, en su discurso de clausura de la asamblea, Mazón había agradecido a la presidenta electa que "uno de sus primeros compromisos haya sido impulsar una comisión formada por los municipios afectados por las riadas".



Al respecto, Mazón ha indicado que esta iniciativa es una "muestra clara" de la acción que va a hacer de la Federación: "Un espacio de estabilidad para garantizar que ningún municipio se quede al margen de las oportunidades y mejoras en servicios públicos y tecnológicos, y en la consolidación de las políticas sociales".

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha felicitado a la nueva representante del municipalismo valenciano, ante quien ha asegurado que "la España del futuro está en manos de las ciudades y de los ayuntamientos".

Moción en la dana

La moción de censura presentada por el PSOE y el Partido de Requena y Aldeas (PRyA) contra Rocío Cortés (PP), también presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), prosperó el pasado 5 de noviembre martes con los votos a favor de ambas formaciones.

Los socialistas y el PRyA justificaron la moción por la "absoluta falta de capacidad e interés para gobernar" del PP. Además, denunciaron que el consistorio se encontraba "completamente paralizado", con una "total falta de iniciativa para reclamar inversiones y realizar obras", en una "situación límite".

Ante este escenario, el PSOE y PRyA suscribieron un acuerdo para desalojar al PP de la alcaldía y conformar un ejecutivo de coalición con el fin de "mejorar la situación de Requena y sus aldeas" y "recuperar la ilusión de la ciudadanía".

El acuerdo se sustentó en los principios de compromiso con el bienestar de la ciudadanía, desarrollo económico sostenible, el pago al día a los proveedores, la justicia social y la igualdad de oportunidades, la transparencia y participación ciudadana y el "trabajo constante por y para Requena".

"No somos ajenos a la realidad y al sentido popular. Sabemos que no es momento de debates superfluos y, si estamos aquí hoy, es porque la fecha de esta moción de censura quedó fijada por ley cuando la presentamos hace dos semanas. Es una fecha que no se puede retrasar y la ley tampoco permite presentar más adelante otra moción de censura", manifestó Sánchez, alcalde del PSPV electo.

Por su parte, la hasta entonces alcaldesa, Rocío Cortés, cuestionó la celebración de este pleno municipal en plena catástrofe provocada por la dana.

"No es necesario, el Gobierno a esta misma hora está declarando la zona catastrófica y tenemos que ayudar a nuestros municipios vecinos", dijo. Cortés era una de las alcaldesas que promocionó Carlos Mazón tras llegar a la Generalitat Valenciana.