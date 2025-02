Los funcionarios valencianos vuelven a la carga tras la dana y exigen a Mazón que reduzca la jornada laboral a 35 horas

El Gobierno valenciano se comprometió en abril del año pasado con los sindicatos a negociar la reducción de la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas semanales. Un pacto que las organizaciones sindicales no quieren que caiga en el olvido.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, en los próximos días está previsto que se retomen las movilizaciones. En particular, en el ámbito sanitario para reclamar al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, la reducción de jornada, además de otras reivindicaciones del sector.

La demanda, en realidad, viene de lejos. El Gobierno del Botànic -conformado por PSPV y Compromís, y liderado por Ximo Puig- firmó antes de las elecciones autonómicas de 2023 el pacto de jornada de 35 horas.

Un acuerdo ya debería aplicar el Ejecutivo entrante, pero que no llegó a entrar en vigor porque no llegó a publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Su implantación, además, era compleja de hacer precisamente por tratarse del ámbito que se trataba.

Reducir la jornada a los sanitarios supondría tener que contratar más personal para cubrir las horas que se 'dejaran de hacer'. Pero este sería un dilema complejo de resolver teniendo en cuenta que las bolsas están vacías.

Así, el Gobierno valenciano actual no llegó a ponerlo en marcha y las protestas sindicales no cesaron. Hasta que un informe de la Abogacía de la Generalitat de noviembre de 2023 señaló que el acuerdo firmado por el Botànic y los sindicatos en Mesa Sectorial de Sanidad era "nulo" porque no había consignación presupuestaria.

El informe fue un balón de oxígeno para el Consell y Gómez aseguró que desde el primer momento tuvo "claro que era un acuerdo a revaluar porque entendía que no era de 35 horas real, sino de reducción de jornadas". Recordó, así, que se estipulaba una reducción paulatina de once jornadas laborales de 2023 a 2025.

Reunión de Carlos Mazón con los sindicatos en abril de 2024. EE

A pesar de todo, y tras un paréntesis en el que las movilizaciones se habían paralizado con motivo de la dana del pasado 29 de octubre, ahora la intención de los sindicatos según ha podido saber EL ESPAÑOL, es retomar las concentraciones para reivindicar su aplicación.

El resto de sectores

La exigencia en el ámbito sanitario será sin duda un revulsivo para que otros sectores recuperen también esta demanda. No en vano, el acuerdo firmado entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y los sindicatos fijaba el compromiso de negociar su implantación en todos los sectores de la administración.

El pacto iba además acompañado de un calendario. Sobre el papel, el Ejecutivo se dio de plazo dos años: de 2024 a 2026. Y en el ecuador de la legislatura, los funcionarios no quieren demorar en exceso el inicio de las negociaciones.

Más aún teniendo en cuenta la dificultad que existe para cerrar un acuerdo, si bien su aplicación en otros ámbitos, como en la Administración de la Generalitat, resulta más sencilla que en el sanitario.

Esto se debe a que en ella se ejercen labores burocráticas, además de que las bolsas no se encuentran en la misma situación que las de sanidad.

En cualquier caso, 2025 será el ejercicio en el que el Consell deberá negociar sector a sector con las organizaciones sindicales si la medida es viable, o no. Según advirtió la consellera de Justicia y Función Pública, Nuria Martínez, "todo dependerá de la disponibilidad presupuestaria".