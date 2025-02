Toñi, la funcionaria que perdió a su única hija y a su marido, impulsa la asociación ‘Víctimes Dana’: "Fueron asesinados"

Toñi García, la funcionaria de la Generalitat Valenciana que perdió a su marido y a su única hija en la riada del barranco del Poyo del 29 de octubre, es una de las impulsoras de la asociación 'Víctimes Dana', que se presentó este viernes en sociedad.

"Mi marido y mi hija fueron asesinados. No fue un accidente porque no llovía. Fue una negligencia porque no avisaron", aseveró la trabajadora autonómica.

La doble tragedia de García fue muy sonada, porque se trataba de una empleada de la entonces consellera Nuria Montes, a quien acusó de falta de empatía por no llamarla y, cuando al fin contactó con ella, de ofrecerle un coche oficial. Después corrigió esta última acusación.

Se trata de un rostro visible de la tragedia, que este viernes ha vuelto a exponer largo y tendido ante los medios de comunicación sus sentimientos, desgarrada por el dolor.

La nueva entidad la preside Mariló Gradolí, una periodista vinculada a Compromís. Fue jefa de prensa del grupo de la formación nacionalista en la Diputación de Valencia durante la pasada legislatura.

En su intervención ante los medios, las cuatro representantes cargaron con dureza contra la Generalitat Valenciana. Gradolí afirmó que el presidente, Carlos Mazón, tiene la "única culpa" de la "mala gestión" de la emergencia.

Se pronunció en estos términos al ser preguntada si apreciaba también responsabilidades por parte de los organismos estatales tanto durante la emergencia como en la respuesta a la misma de los días posteriores.

