Diana Morant logra sacar adelante su ejecutiva en el XV Congreso del PSPV con un respaldo del 81%

La nueva ejecutiva del PSPV diseñada por la secretaria general, Diana Morant, ha obtenido un respaldo del 81% en el XV Congreso que celebra la formación este fin de semana en el Palacio de Congresos de Valencia.

El resultado es similar al obtenido en marzo del año pasado, cuando el partido celebró un congreso extraordinario con motivo de la marcha del anterior secretario general, Ximo Puig. Un cónclave en la que la ministra de Ciencia accedió por primera vez al cargo que ostenta actualmente.

De los delegados acreditados, 440, un total de 403 han participado en la votación y 326 han respaldado el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) proyectado por Morant, según han informado fuentes del partido.

En ella, la dirigente socialista ha incorporado perfiles que han tenido o tienen actualmente un protagonismo relevante en la gestión de la dana y la recuperación de los municipios.

Así, ha elegido al comisionado del Gobierno para la reconstrucción de los municipios afectados por la dana, José María Ángel, nuevo presidente de los socialistas valencianos. Un puesto en el que relevará a Alejandro Soler, que deja el cargo para no incurrir en la duplicidad de cargos que impiden los estatutos del partido.

Junto a Ángel, Morant también ha decidido situar en otro puesto relevante al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que pasará a ocupar la portavocía del partido, cargo que hasta ahora ejercía Rubén Alfaro.

El primer edil, cabe apuntar, ha sido uno de los alcaldes que más duramente ha arremetido contra el Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón por su gestión de la tragedia. Especialmente, en los días posteriores a las riadas.

Informe de gestión

Además del respaldo a la nueva ejecutiva, también este sábado se validó el informe de gestión de la ejecutiva. Un documento que presentó el secretario de Organización, Vicent Mascarell, y fue aprobado a mano alzada por unanimidad del plenario tras ratificar la proclamación de Morant como secretaria general del partido.

En la votación de la ejecutiva de este domingo tan solo se podía votar a favor o en blanco. Por lo que el 19% que no ha respaldado el equipo diseñado por la dirigente no se puede atribuir a ninguna corriente concreta en el seno del PSPV insatisfecha con el resultado de las negociaciones que se produjeron el sábado.

De hecho, el secretario provincial de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, con quien Morant no guarda una especial sintonía, que ha asegurado al inicio de la jornada que no había dado ninguna consigna a la interna para no avalar a la ejecutiva.

El resultado de la ejecutiva diseñada, sin embargo, no ha sentado en absoluto bien a esta facción del partido. De hecho, minutos antes de la proclamación se ha podido ver algún enfrentamiento entre miembros de la dirección actual y algunos representantes salientes.