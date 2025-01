El exjefe de informativos de Cope, Vicente Ordaz, elegido nuevo presidente de la radiotelevisión pública À Punt

El Consejo de Administración de la nueva Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ha propuesto al periodista Vicente Ordaz como presidente de esta empresa pública que renovará la radiotelevisión pública valenciana, À Punt.

Según un comunicado emitido por la radiotelevisión pública, la propuesta de Ordaz, exdirector de Informativos de COPE Valencia, se ha decidido por unanimidad y será ratificado previsiblemente por el pleno del Consell el próximo martes 28 de enero.

Este jueves, así, el Consejo de Administración ha celebrado la primera reunión, que ha servido para constituir formalmente al órgano directivo.

A la cita han acudido los ocho miembros que forman parte del Consejo, que regirá la gestión directa de À Punt durante los próximos cinco años, como establece la ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Los consejeros son el propio Vicente Ordaz, Alfonso Gil, Pilar Caro, Rosalía Mayor, María José Arambul, Susana Pérez, Julio Utrilla y Gonzalo Romero.

Conviene recordar que todos los consejeros fueron elegidos en su momento por el Partido Popular y Vox. Compromís y el Partido Socialista decidieron no participar en las negociaciones y no presentaron ningún candidato al órgano porque consideraron que no era el momento, en plena postdana.

Asimismo, también advirtieron que su representación en el Consejo iba a ser testimonial, porque se daba por hecho que el PP designaría a la mayoría de consejeros con el objetivo de garantizarse el nombramiento del futuro director.