El PP aprobará este mismo mes la comisión de investigación de la dana: llamará a Mazón, a Pilar Bernabé y al presidente de CHJ

No habrá que esperar más. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes tienen previsto aprobar en la próxima Mesa del parlamento, donde PP y Vox tienen la mayoría, la constitución de la comisión de investigación de la dana.

La iniciativa, validada en el último pleno del pasado mes de noviembre por PP, Compromís y Vox (el PSOE votó en contra), tiene el objetivo de despejar algunas dudas tanto de lo que sucedió el pasado 29 de octubre, como de la gestión de los días posteriores a las riadas.

La intención, según explican fuentes del Partido Popular, es constituir la comisión antes de que finalice el mes de enero. Sin embargo, la celebración de Fitur podría condicionar el día: los que se manejan son el 21 y el 28, pero nunca más tarde.

A partir de ese momento, los partidos tendrán que debatir el plan de trabajo. Ahí empezará la primera batalla entre el gobierno y la oposición, dado que unos y otros pugnarán por citar a comparecientes tanto de la Administración autonómica como de la central.

Populares y socialistas son conscientes de que una comisión como esta es delicada, pues ellos son los gestores de las dos administraciones cuya gestión se pone en duda.

Con todo, según ha podido saber este diario, la idea en el PP es incorporar entre el listado de comparecientes a personas "relevantes" en la gestión de la catástrofe que "todavía no se han pronunciado".

Se refieren, así, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, desaparecido desde que ocurrió la catástrofe. Pero también del jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.

Ambos fueron citados a la comisión de estudio de la dana que está desarrollándose en el Ayuntamiento de Valencia, pero ninguno de ellos acabó sometiéndose a las preguntas de los concejales del equipo de gobierno municipal.

En el caso de Polo, desde la Confederación alegaron que el consistorio había reclamado la participación de la jefa de Servicio de Dirección Técnica, Clara Estrela, alta funcionaria del organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

No obstante, explicaron que la representación de la Confederación correspondía a su presidente, Miguel Polo. Y, dado que el Ayuntamiento no reclamó su presencia, no asistió nadie a la cita, si bien subrayaron que estaban a favor de la comisión y se ponían a "disposición" para "aclarar cualquier consideración".

La ausencia de Núñez, no obstante, fue fruto de un veto del Gobierno. El Ministerio, y en concreto la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, remitió este lunes al consistorio un comunicado para descartar su comparecencia. En su caso, ofrecía los datos que reclamara la comisión, pero por escrito.

Facturas y llamadas

Ahora bien, además de estos nombres, que se dan por descontado, PP y Vox pretenden incorporar al listado de comparecientes también otros inesperados quizá para la oposición: el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, o a la delegada del gobierno, Pilar Bernabé.

El jefe del Consell ya compareció en Les Corts el 15 de noviembre, pero desde entonces ha advertido varias veces en sede parlamentaria que estaba dispuesto a facilitar toda la documentación que le reclamara la oposición en la comisión de la dana.

PSPV y Compromís han pedido desde la factura de la comida en El Ventorro, hasta el listado de sus llamadas telefónicas de aquella fatídica tarde, o el recorrido que realizó el coche oficial del presidente y su horario.

Falta por ver si la derecha, con mayoría parlamentaria, veta o no que se solicite este tipo de papeles. Si se diera vía libre, la comisión debería dar un plazo al Consell para remitirla, pero huelga recordar que el síndic de Vox, José María Llanos, ya dijo en su momento que le importaba "un pimiento" la factura de El Ventorro.

Ahora bien, los que fueran socios en el Gobierno valenciano hasta el pasado mes de junio sí pretenden, además, reclamar la comparecencia de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Y Vox, incluso, no descarta solicitar la intervención de Pedro Sánchez.

Se da la circunstancia que la comisión del Ayuntamiento de Valencia (en este caso de estudio) ya ha celebrado dos sesiones. El lunes 20 tendrá lugar la tercera y última antes de redactar las conclusiones que parece que no se alejarán mucho del relato trazado por los partidos que gobiernan en la ciudad.