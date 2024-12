Los accionistas del Valencia CF explotan en la Junta General: el club suspendió la sesión a los 13 minutos de empezar

Incrementa la tensión en el Valencia CF. Junto con los pobres resultados a nivel futbolístico, y con el equipo último en la clasificación de la liga, la situación interna e institucional del club comienza a ser insostenible.

Un nuevo episodio de la crispación y las diferencias entre afición y directiva ha tenido lugar en la mañana de este jueves durante la Junta de Accionistas. Tan solo 13 minutos después del inicio del acto, el club ha decretado su suspensión a través de un comunicado en sus redes sociales.

Una hora antes del comienzo de la Junta General, el ambiente ya estaba caldeado con la llegada de los accionistas al estadio de Mestalla y con constantes gritos y protestas contra la directiva che. Un ambiente que empeoró con la llegada de Layhoon Chan, Javier Solís, Kim Koh y el resto de integrantes de la dirección del club.

Los gritos y las reivindicaciones han continuado con los cánticos habituales de reproche hacia la directiva que se suceden durante los encuentros del equipo en Mestalla. Al grito de "Peter vete ya" o "Layhoon Chan, mentirosa", el Valencia CF ha dado por concluida la Junta General de Accionistas.

Tras la retirada de los directivos de la Junta, esta no se ha producido. El Valencia CF ha emitido un comunicado a través de redes para indicar que ante "la imposibilidad de realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas 2024 a causa de las protestas" se ha dado paso directamente a las votaciones de los puntos del día.

Ante la imposibilidad de realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas 2024 a causa de las protestas se pasa directamente a las votaciones de los puntos del día.



El resultado de las votaciones se publicará en la sede electrónica. — Valencia CF (@valenciacf) December 19, 2024

Más tarde, a las 14:00 horas, el club ha emitido un comunicado oficial en el que ha calificado de "inaceptable" el comportamiento de parte de "un grupo de los 190 accionistas asistentes".

Indignación valencianista

Por su parte, la asociación Libertad VCF, crítica con la gestión de Peter Lim en el club, aseguró que la Junta General de Accionistas suspendida es "ilegal" puesto que "no ha sido legalmente constituida". Así lo ha afirmado este jueves el colectivo en una publicación de X y su presidente, José Antonio Pérez.

"La notaria, Ana Julia Roselló, no puede dar fe de algo que no ha pasado", insistió Pérez, que afirmó que "están intentado hacer la ilegalidad en un despacho de Mestalla de que se han votado los puntos del día, pero es del todo ilegal".

Layhoon, un año después

Un año después de su última comparecencia pública ante los medios de comunicación, la presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, ha comparecido en rueda de prensa para "expresar su punto de vista" sobre lo sucedido y ofrecer detalles sobre lo que debía tratarse en la Junta.

"Entre los asistentes en Mestalla, a lo mejor 100, se han producido griteríos y han interrumpido. He tratado de hablar, pero se nos ha interrumpido muchas veces", ha asegurado la directiva. Asimismo, ha calificado el encontronazo con los accionistas como una "situación agresiva que estaba incrementando su violencia".

También ha realizado declaraciones sobre otros aspectos que preocupan en gran medida a la afición valencianista. En primer lugar, ha explicado que el dueño del Valencia CF, Peter Lim, no "habla con ella", la presidenta del propio Valencia CF, de ninguna posible venta del club.

"El dueño no habla de esto conmigo. Es un hecho de que el dueño no lo ha puesto en venta. No he oído hablar de ninguna oferta. Por lo tanto, no hay ninguna sobre la mesa", ha reiterado.

Sin embargo, pese a que no conoce las intenciones de Lim en cuanto a la venta del Valencia CF, ha asegurado que "no tiene prisa en vender". De todos modos, ha expresado que "si llega una oferta atractiva, seguramente la estudiará".

Nou Mestalla

En la rueda de prensa concedida por la presidenta del club horas después de la suspensión de la Junta, también ha anunciado el comienzo de las obras del Nou Mestalla para el día 10 de enero de 2025.

Para acometer ese proyecto que deberá iniciarse en el próximo mes, de acuerdo con los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento de Valencia, Layhoon ha explicado el avance en las negociaciones con el grupo FCC. "Hay un acuerdo mutuo de que el club va a terminar el estadio con FCC", ha concluido.