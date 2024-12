Rafa, el lotero de Manises que ha repartido 5 veces el Gordo y aún vende más tras la DANA: "Vinieron militares a comprar"

Ningún otro pueblo de España ha vendido tantos Gordos de la Lotería de Navidad como Manises: siete en total. Lo asegura Rafa Sanchis, propietario de la Administración número 3 de esta localidad. Lo cierto es que es reconocida por los premios que reparte cada 22 de diciembre, y que este lotero contabiliza en 44.

En concreto, Rafa repartió en 2023 siete premios mayores, entre ellos el Gordo, por segundo año consecutivo, en 2022. Y lo ha hecho en tres ocasiones más: 2012, 2013 y 2018; un hito que lo hace sentir orgulloso. Pero, ¿cómo lo consigue? Su estrategia empresarial pasa por ampliar al máximo su oferta y disparar así las posibilidades de éxito.

Por el momento, según precisa a EL ESPAÑOL, estima que las ventas incrementen un 12% más este 2024, a raíz de la pasada DANA. "Después de la catástrofe, la gente ha querido participar con Lotería de Navidad de Valencia. Hemos notado un crecimiento en la demanda", afirma.

El lotero asevera que se forman grandes colas para adquirir un décimo en su administración. Y este año, más aún si cabe. "Se ha acercado una barbaridad de gente. Hubo un momento verdaderamente emocionante. Vinieron muchísimos militares a comprar y el público les abrió paso, sin obligarlos a hacer la cola, como especie de agradecimiento a su labor", recuerda.

La DANA apenas llegó al pueblo de Manises, aunque sí que afectó a una zona puntual cerca del cauce del río Turia. Los cortes en las carreteras provocaron a esta administración "un parón importante" en la venta de lotería, que finalmente ha salido airosa de la tragedia e incluso ganará más beneficios este año.

"Fueron 20 días bastante malos, pero lo acusamos a que Valencia entera estaba bloqueada. Cuando se recuperaron los accesos de la A-7 empezó a despuntar todo, igual que las ventas por la página web", dice Rafa.

Respecto a los décimos extraviados a causa de la DANA, el lotero explica que la única opción para cobrar la participación es "tener los datos de número, serie y fracción".

Rafa Sanchis, el lotero de Manises, el día del sorteo de 2023. EE

"Lo preferible es tener una prueba, basta con una fotografía. Si durante los tres meses no ha solicitado nadie el premio, se puede hacer una reclamación indicando el número y si el propietario demuestra que es suyo, se lo abonarían sin problema".

Preguntado por el porcentaje que vende del total de números del bombo la administración de Manises, el empresario prefiere no responder: "No me gusta hablar en términos de cifras por un tema de seguridad".

Antaño reveló que vendía un 10% del total de los números, es decir, uno de cada diez de los que se introducen en el tambor. Llegó incluso a señalar a EL ESPAÑOL que rebasó este porcentaje.

Manises no vende grandes cantidades de cada número, sino que opta por brindar un gran abanico a sus clientes. De hecho, del Gordo del pasado 2022 tan solo vendió un décimo y fue adquirido a través de su página web.

Este 2024 Rafa espera revalidar su reputación como una de las administraciones que más premios distribuye, con la vista puesta en si la suerte caerá en alguna persona damnificada por las inundaciones.

El número de décimos vendidos ya supera la cifra del año anterior. Solo le queda esperar si repartirá por tercera vez consecutiva el Gordo del Sorteo Extraordinario el próximo 22 de diciembre.