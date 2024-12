El arzobispo de Valencia pide a los políticos en el funeral por la DANA que "sus diferencias no dañen a los más necesitados"

La Catedral de Valencia celebró este lunes una solemne misa funeral por las 222 víctimas mortales ya confirmadas por las inundaciones causadas por la DANA el pasado 29 de octubre en más de 70 municipios de la provincia. Hay, además, cuatro personas todavía desaparecidas.

La ceremonia de homenaje y despedida fue oficiada por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, que lanzó un claro mensaje contra el enfrentamiento político que se ha producido desde entonces entre el Gobierno de España (PSOE) y el de la Generalitat Valenciana (PP).

"En esta Eucaristía le pedimos al Señor que las dificultades no nos lleven a caer en la insolidaridad, que las diferencias no lleguen a convertirse en divisiones, que las perspectivas distintas a la hora de afrontar los problemas no perjudiquen a los más necesitados, que los intereses propios no prevalezcan sobre el bien común", aseveró monseñor Benavent en su homilía.

Al funeral asistieron los Reyes de España, Felipe VI y Letizia. Se trata de su tercera visita a Valencia desde la terrible DANA. Se ausentó, sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La zona central de la catedral la ocuparon familiares directos de los fallecidos. Sus rostros de dolor fueron el mejor reflejo de la catástrofe natural que tuvo lugar hace 40 días. Se trata de la mayor de España en número de víctimas en el presente siglo XXI. Las fotografías de varias de las víctimas fueron exhibidas entre lágrimas por sus allegados.

"Hay dolores que no podemos curar. En muchos momentos nos encontramos con personas que no podemos liberarlas de su cruz, únicamente podemos ayudarlas a llevarla. En estos casos, los cristianos anunciamos que únicamente en Cristo podemos encontrar el consuelo", lamentó Benavent en su parlamento.

Pese a que no constaba la presencia de ningún integrante del Gobierno de España en la agenda oficial de los ministros, finalmente, acudieron al funeral la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Presidentes autonómicos

Los tres ministros, en ausencia de Sánchez, acompañaron en la primera fila al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La paz que se dieron este lunes, por invitación protocolaria del Arzobispo, se contrapone con lo ocurrido durante las últimas semanas entre ambas instituciones.

Se han producido duros ataques del Gobierno contra la gestión autonómica de la emergencia y réplicas desde la Generalitat por fallos en organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar.

También acudieron a la misa funeral la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, entre otras autoridades estatales y autonómicas. Destacó, a su vez, la presencia del presidente de Mercadona, Juan Roig, y de la vicepresidenta, Hortensia Herrero. Ambos han realizado aportaciones millonarias a particulares y empresas afectados.

Asimismo, asistieron al funeral el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que fue la última autoridad en entrar en la Catedral; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; el de Aragón, Jorge Azcón; el de Murcia, Fernando López Miras.

Tras las críticas por parte de familiares de personas fallecidas en las riadas en las que aseguraban que no habían sido invitadas a esta misa, la Archidiócesis de València habilitó un teléfono para solicitar acreditaciones y un servicio de autobús para que pudieran acudir los afectados que no dispusieran de vehículo ni de transporte público para trasladarse a la capital.

Los autobuses partieron de los municipios de Alaquàs, Aldaia, Torrent, Picanya, Paiporta, Albal, Catarroja, Alfafar, Benetússer, Sedaví, Massanassa, Beniparrell y Llocnou de la Corona. El grueso de sus alcaldes estuvo presente en la Catedral acompañando a sus vecinos. Entre ellos, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.