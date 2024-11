El emotivo testimonio del sargento Del Río tras sobrevivir a la DANA gracias a un cabo: "Pensé, hasta aquí he llegado"

La DANA que golpeó Valencia el 29 de octubre fue devastadora. Las inundaciones y los desbordamientos de los barrancos que cruzan la provincia de Valencia marcaron un día que muchos tardarán en olvidar.

El sargento Del Río es un experimentado Guardia Civil de Paiporta, uno de los municipios más afectados por la tragedia, que estuvo a punto de fallecer aquel día.

La riada arrastró al sargento hasta las inmediaciones del cuartel de Paiporta, donde pudo llegar gracias al auxilio de su compañero, el cabo Rivas. Desde el mismo lugar de los hechos, cuenta cómo aquella noche pudieron rescatar a decenas de personas, resguardándose en las plantas más altas del edificio.

Cuando llegué, justo me llamó el coche flotando, no podía abrir la puerta y tuve que salir por la ventanilla. Al caer un bloque de hierro con una madera grande que venía, me impactó en la rodilla. Me quedé clavado ya, agarrado al quitamiedos, y fue cuando dije 'hasta aquí hemos llegado'", detalla en un vídeo difundido por la Guardia Civil este miércoles.

"En ese momento ya salió el cabo primero Rivas con una cuerda, me la echó, logre cogerla y me metió para dentro", recuerda.

"Llegamos a rescatar a entre 80 y 100 personas que venían flotando con los coches. Las alojamos en el cuartel. Inicialmente, metimos a todas las personas en las dependencias y cuando el gua entró las metimos en los bloques que tenemos arriba".

La DANA y posterior riada dejó marcados para siempre a los agentes destinados en Paiporta.

Un guardia civil destinado en este puesto y la pareja de otro fallecieron como consecuencia de esta catástrofe.

El agente y la mujer fueron sorprendidos por la riada provocada por el temporal cuando se encontraban en el sótano del acuartelamiento, que se ha visto especialmente afectado por la catástrofe.

Desaparecidos

Los equipos de rescate siguen buscando víctimas mortales de la riada más de 20 días después.

El número de expedientes por denuncias de desaparición que están activos a causa de la DANA y las inundaciones que afectaron a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre ha bajado a ocho, al haberse localizado a tres de esas personas desaparecidas.

Así se recoge en el balance con el acumulado histórico desde que se produjo el episodio que elabora el Centro de Integración de Datos (CID) y que ha sido actualizado a las 20.00 horas de este martes 19 de noviembre, según ha indicado este órgano en un comunicado.

Por su parte, la cifra total de víctimas mortales registrada a causa de la DANA en Valencia se mantiene en 219 fallecidos, igual que ayer lunes. A todos los fallecidos se les ha practicado la autopsia y están plenamente identificadas: 170 por huellas dactilares, 45 por análisis de ADN y 4 por identificación hospitalaria en vida.

Por otro lado, hasta las 20.00 horas de este martes ascienden a 218 las familias de los difuntos que se han hecho cargo ya de los restos mortales de sus seres queridos, tres más que al cierre del balance de este lunes.