La consellera de Interior de Mazón admite que un técnico le informó el mismo 29-O de la existencia de la alerta a móviles

La consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas aseguró este jueves que no fue hasta las ocho de la tarde del día 29 de octubre, cuando los barrancos ya habían anegado diversas poblaciones valencianas, cuando tuvo conocimiento de que existía un sistema desarrollado por el Gobierno valenciano para alertar a la población de una emergencia.

Así lo manifestó la política valenciana en declaraciones a À Punt después de que fuentes de la Generalitat aseguraran a EL ESPAÑOL que a las 20:00 horas de ese día, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llamó por teléfono desde Colombia a Pradas, para advertirle de que existía "un alto riesgo" de que la presa de Forata se rompiera.

"A las ocho de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Ribera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está ahora enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa", manifestó Pradas en la televisión autonómica valenciana.

"Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina ES-Alert, que no está reglado ni en nuestros planes autonómicos, que es todavía un borrador", añadió la consellera.

Según Pradas, "el e-mail que nos envían, advirtiendo de que el río Magro y luego el Poyo, que es donde más consecuencias graves hemos tenido, va a desbordarse lo recibimos cuando ya se está desbordando ese barranco".

"No nos traslada nada hasta pasadas las 19:30 de forma verbal. Y cuando ya nos habían trasladado por e-mail ese posible desbordamiento ya era tarde y nosotros activamos esa alerta".

Ese martes 29 de octubre fue la primera vez que en la Comunitat Valenciana se activó el sistema de alertas masivas en un caso real.

Un fuerte pitido sonó de forma simultánea en todos los dispositivos móviles, independientemente de si estaban en silencio o no. En todas las pantallas aparecía el mismo mensaje: "Alerta de Protección por las fuertes lluvias y como medida preventiva se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia".

Esta herramienta, bautizada como ES-Alert, se puso en marcha en el año 2022 con fondos europeos y fruto de la colaboración entre los ministerios del Interior y de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Se trata un mandato europeo, ya que el Código 110 de la European Electronic Communications Code (EECC) establece que los países miembros deben tener un sistema de estas características para que puedan enviar alertas geolocalizadas a los teléfonos móviles de todos los usuarios afectados por un desastre.

ES-Alert permite a los responsables de emergencias hacer un aviso masivo a toda la población que se encuentre en una zona en riesgo, mediante emisiones de radio, sin necesidad de que haya que registrarse ni descargarse ninguna aplicación específica.

La Comunidad de Madrid ya usó esta herramienta ante el peligro de inundación en septiembre de 2023.

Cargos cuestionados

Hay dos cargos autonómicos señalados por la gestión: la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su número dos, el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes de la Administración autonómica.

Los dos son los máximos responsables de la gestión de las emergencias, protección civil y extinción de incendios. Apenas tienen experiencia en el cargo porque asumieron esta responsabilidad después de que Vox rompiera los gobiernos autonómicos con el PP el pasado mes de julio.

Desde que el presidente Mazón se desplazó al puesto de mando la noche del 29 de octubre, ninguno de los dos ha realizado una rueda de prensa. Además, no ejercen de portavoces de la tragedia pese a los puestos de responsabilidad que ocupan.

Desde el inicio de la crisis, la Generalitat Valenciana ha sido criticada fundamentalmente por la tardanza en la emisión de alertas a la población porque la dirección de las emergencias es su competencia en el territorio.

A pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había emitido advertencias sobre el temporal y la Confederación del Júcar activó avisos sobre el riesgo de riadas, la Generalitat no envió los mensajes de alerta a los teléfonos móviles hasta que la DANA ya estaba causando víctimas.

Coches amontonados por la riada. EFE

Esta demora ha sido señalada como un factor que agravó las consecuencias de la tormenta, dejando a muchos ciudadanos sin tiempo para prepararse adecuadamente para la riada en ciernes.

La tarde de la tragedia

El Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) fue convocado por la consellera a las 15:00 horas para celebrarse a las 17:00 horas del martes 29 de octubre. Poco antes de la tres de la tarde, Salomé Pradas publicó en sus redes sociales un mensaje sobre la crecida de los ríos.

"Pedimos mucha precaución a los vecinos de los municipios por donde discurren el río Magro y el barranco del Poyo. Hemos decretado la emergencia hidrológica en esas zonas. Sigan los consejos de los servicios de emergencias, no crucen los cauces ni se acerquen a laderas. Infórmense a través del 112".

A partir de las cinco de la tarde, empieza la reunión de Cecopi, que se celebró de manera telemática, según las fuentes consultadas. A esa reunión se conectan todos los organismos del Estado implicados en la emergencia, incluida la Confederación del Júcar, así como los cuerpos de seguridad del Estado, bajo la dirección de la Generalitat.

La consellera de Interior no tomó ninguna decisión para proteger a la población civil durante la tarde. La Generalitat defiende que no recibió ningún aviso de la magnitud de la tragedia, pero Pradas estaba en contacto permanente con estos departamentos porque la reunión no se interrumpió hasta la madrugada.

"La situación era preocupante en toda la cuenca del río Magro, donde estaban registrando problemas tanto aguas arriba como aguas abajo de la presa de Forata. De hecho, al inicio de la reunión del Cecopi, a las 17.00 horas, se informó del incremento generalizado de caudales en el río Magro y en el río Júcar, y de la inminente declaración del escenario 2 de la presa de Forata, de acuerdo con su plan de emergencia", trasladaron a este periódico fuentes de la Confederación.

Salomé Pradas dirigió el operativo de la Generalitat hasta que el presidente Mazón llegó al centro de coordinación ante la histórica riada.

Mientras, Emilio Argüeso participó en el Cecopi, según diversas fuentes consultadas, pero tampoco tomó medidas por cómo se sucedieron los acontecimientos.

Al parecer, el martes sobre las 13.30 horas, Argüeso se desplazó a Carlet ante las lluvias intensas. Allí estuvo junto a la consellera con los concejales y la policía local, según fuentes de la Conselleria de Justicia e Interior.

Ante la "gravedad" de la situación, añaden estas fuentes, la consellera convocó el CECOPI y todo el equipo se trasladó al centro de emergencias del 112 en L'Eliana. "Allí estuvo hasta la mañana del miércoles, cuando se constituyó el PMA de Paiporta", afirman.

En esta línea, desde la Conselleria explican que, pese a figurar en la agenda pública, no estuvo en la comisión taurina convocada.

Se sabía que una DANA podía causar estragos en Valencia, pero en la agenda pública de ambos cargos no figura ninguna reunión previa con los municipios amenazados o los cuerpos de seguridad, tampoco para comunicar medidas preventivas.

A Argüeso le achacan no llegar al Puesto de Mando hasta 10 horas después de que Mazón confirmara un número indeterminado de víctimas mortales, a las 11 de la mañana del 30 de octubre. Fuentes de la Conselleria explicaron, no obstante, que estuvo en contacto permanente con el operativo y la dirección.

Una de las casas afectadas. EFE

¿Cómo funciona la alerta?

El sistema, según Protección Civil, está a disposición de los centros de coordinación de emergencias autonómicos en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Estos centros, junto con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior, son los responsables, dentro de su área de competencia, de definir y emitir las alertas cuando la situación lo requiera.

Los centros de respuesta a emergencias disponen de un acceso al sistema de información, para que puedan definir los parámetros de la alerta que se quiere enviar, es decir, el tipo de riesgo, el suceso observado o esperado, el área afectada, el periodo de validez y el mensaje a enviar a los ciudadanos.

Una vez validada, la alerta es enviada a los sistemas situados en los operadores de telefonía móvil encargados de activar el envío del mensaje en aquellas celdas de la red que están situadas en la zona.

Los teléfonos situados en estas celdas reciben directamente el mensaje, sin necesidad de establecer una conexión especial.